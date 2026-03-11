Íran ætlar ekki á HM en hvaða þjóð fengi sætið?

Útlit er fyrir að í fyrsta sinn í 76 ár muni lið draga sig úr keppni á HM í fótbolta í sumar. Íþróttamálaráðherra Írans segir ekki koma til greina að mæta á mót í Bandaríkjunum eftir að Bandaríkjamenn réðu æðstaklerkinn Ali Khamenei af dögum.
Óvissa hefur ríkt um þátttöku Írans á HM í sumar eftir innrás Bandaríkjanna og Ísraels í Íran sem hófst 28. febrúar og hefur valdið dauða að minnsta kosti 1.255 manns og sært 12.000.
„Í ljósi þess að þetta spillta stjórn [Bandaríkjanna] hefur ráðið leiðtoga okkar af dögum þá getum við ekki með nokkru móti tekið þátt í heimsmeistaramótinu,“ sagði Ahmad Donyamali, íþróttamálaráðherra Írans, í ríkissjónvarpi landsins.
„Börnin okkar eru ekki örugg og það eru algjörlega engar forsendur fyrir því að taka þátt,“ sagði Donyamali.
Áður hafði formaður íranska knattspyrnusambandsins gefið út að ólíklegt væri að Íran yrði með á HM en Donyamali er fyrsti ráðamaður ríkisins sem tjáir sig um málið.
Gianni Infantino, forseti FIFA, hefur sagst hafa fundað með Donald Trump Bandaríkjaforseta og fengið fullvissu þess að landslið Írans sé velkomið á HM. Hins vegar er ljóst að stuðningsmenn geta ekki fylgt liðinu.
Íran var á meðal fyrstu þjóða til að tryggja sér farseðil á HM sem fram fer 11. júní til 19. júlí. Liðið dróst í riðil með Egyptalandi, Belgíu og Nýja-Sjálandi og á að spila leiki sína í Inglewood og Seattle.
Eins og fyrr segir hefur landslið ekki dregið sig úr keppni á HM síðan árið 1950 þegar Indland og Frakkland hættu við að mæta vegna kostnaðar við að ferðast til Brasilíu.
Sérfræðingur Sky Sports segir að ef Íran verði ekki með á HM þá sé líklegast að annað lið frá Knattspyrnusambandi Asíu taki sæti þjóðarinnar. Það yrði þá Írak eða Sameinuðu arabísku furstadæmin, en Írakar spila í umspili við Bólivíu eða Súrínam í lok þessa mánaðar um síðasta lausa sætið á HM, eftir að hafa unnið Sameinuðu arabísku furstadæmin fyrr í umspili.
Landsliðsþjálfari Íraks hefur reyndar kallað eftir því að umspilsleik liðsins verði frestað þar til viku fyrir HM, vegna þess hve staðan sé erfið núna varðandi það að koma leikmönnum frá Mið-Austurlöndum en umspilið fer fram í Mexíkó.