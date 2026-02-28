Jóhannes Karl Guðjónsson, þjálfari FH, óttaðist um öryggi leikmanna á snævi þöktu gervigrasi í Árbæ í gær og ákvað að hætta leik í hálfleik. Hann harmar að dómari leiksins hafi ekki gripið í taumana og að Fylkismenn hafi ekki viljað fresta leiknum í ljósi veðurspárinnar.
„Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður að mínu mati sem hefðu getað haft alvarlegar afleiðingar fyrir leikmenn,“ sagði Jóhannes Karl við Vísi í dag.
FH og Fylkir áttust við Árbænum í gær í Lengjubikarnum og voru aðstæður vægast sagt erfiðar vegna snjókomu. Fylkismenn voru 1-0 yfir eftir fyrri hálfleik en aldrei kom til þess að seinni hálfleikur færi í gang þar sem Jóhannes Karl hafði þá séð nóg og ákveðið að stofna ekki heilsu leikmanna í frekari hættu.
„Mér fannst rosalega skrýtið að dómaratríóið skyldi ekki stöðva leikinn að minnsta kosti í fyrri hálfleik, því það snjóaði mjög mikið og mér fannst augljóst að leikmenn réðu ekki lengur við það sem þeir voru að reyna að gera. Þeir stóðu ekki í lappirnar, snjórinn límdist við takkaskóna og menn voru að fljúga á hausinn.
Gervigrasið er ekki það frábær kostur til að spila fótbolta, bara almennt út frá meiðslahættu, en þetta var orðin gríðarlega mikil áhætta fyrir okkur á þessum tímapunkti og mér fannst skrýtið að dómarinn skyldi ekki vilja hlusta á þau rök,“ sagði Jóhannes Karl.
Hann lætur sér fátt um finnast þó að FH verði væntanlega dæmt 3-0 tap, og þó að margir hnýti nú í FH-inga fyrir að hafa ekki klárað leikinn.
„Ég hef ekki áhyggjur af því en ég geri mér grein fyrir því að út á við lítur þetta ekki frábærlega vel út. En aðstæðurnar voru bara þannig [hættulegar] og leikmenn eru á minni ábyrgð. Þeirra heilsa skiptir mig gríðarlega miklu máli. Ég tók þessa ákvörðun út frá okkar hagsmunum, út frá heilsu leikmanna, en ekki almannaáliti.“
Eins og Jóhannes Karl benti á var um tíma varla hægt að sjá línurnar á vellinum og boltann. Um 35 mínútur liðu frá því að fyrri hálfleik lauk og þar til seinni hálfleikur var flautaður á, og var völlurinn hreinsaður á meðan, en Jóhannes Karl vildi ekki taka frekari áhættu aðeins mánuði áður en Besta deildin byrjar.
„Það er stutt í mót og ég er nokkuð viss um að dómarinn hefði flautað þennan leik af ef þetta hefði verið leikur í mótinu. Við erum ekki með það stóran hóp og megum ekki frekar en flest lið í Bestu deildinni við því að missa leikmenn í meiðsli.
Það var að kólna með kvöldinu, völlurinn að frjósa ofan í snjókomuna og orðinn flugháll. Mér fannst alveg galið að halda áfram og á endanum var það mín ákvörðun að fara ekki út aftur. Ég náttúrulega óskaði þess við dómarana að við myndum frekar klára leikinn á morgun eða sunnudag, ef vallaraðstæður væru þá fínar.“
Ótrúlegar senur á Tekk vellinum í Árbæ. Fylkir voru 1-0 yfir í hálfleik en FH mætir ekki út í seinni hálfleik og Helgi Mikael flautar leikinn af! Leik lokið og eins og @Maggihodd sagði ... Góða nótt! pic.twitter.com/CeENp4fa7K— Livey (@liveyevents) February 27, 2026
FH-ingar höfðu áður reynt að sannfæra Fylkismenn um að fresta leiknum.
„Við reyndum bæði á fimmtudag og föstudag að fá Fylkismenn til að spila leikinn um helgina en ekki á föstudagskvöldinu, því það vissu það flestir að það yrði úrkoma og erfiðar aðstæður. En þeir vildu ekki hlusta á það. Þess vegna var líka svolítið pirrandi að sjá aðstæðurnar koma upp sem við höfðum verið að benda á, og menn vildu bara halda áfram að spila leikinn þrátt fyrir galnar aðstæður.“
En hvað sagði dómarinn, Helgi Mikael Jónasson? Hver voru hans rök?
„Hann vildi meina að það væri ekkert að því að spila. Hann ákvað í hálfleik að bíða þar til 20 mínútum eftir að seinni hálfleikur hefði átt að vera byrjaður, með að flauta leikinn aftur á, og þá var ég bara búinn að taka ákvörðun fyrir mína leikmenn um að við værum ekki að fara aftur út á völlinn. Hvað þá eftir svona langan biðtíma inni.“