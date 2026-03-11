Tottenham geti fallið: „Allt við hans líkamstjáningu sem var vonlaust“ Aron Guðmundsson skrifar 11. mars 2026 23:02 Igor Tudor - knattspyrnustjóri Tottenham Vísir/Getty Hjörvar Hafliðason, helsti knattspyrnusérfræðingur þjóðarinnar segir það vel líklegt að Tottenham fallir úr ensku úrvalsdeildinni. Of mörgum leikmönnum liðsins standi á sama. Hjörvar er með stjóra í huga sem gæti bjargað liðinu frá falli. Hjörvar er ósammála stórum prófílum í knattspyrnuheiminum sem gagnrýndu Igor Tudor, knattspyrnustjóra Tottenham harðlega fyrir það hvernig hann tók á aðstæðum í gær þegar að markmaður Tottenham hafði gerst ítrekað sekur um slæm mistök. Allt vonlaust Hann er hins vegar á því að Tudor, sem hefur enn ekki tekist að stýra Tottenham til sigurs frá því að hann tók við stjórnartaumunum fyrir tæpum mánuði síðan, fái ekki mikið meiri tíma í starfi. Kannski bara komandi leik gegn Liverpool. „Ég held hann verði látinn fara,“ sagði Hjörvar Hafliðason í samtali við íþróttadeild Sýnar fyrr í dag. „Það var allt við hans líkamstjáningu í gær sem var vonlaust. Hann tók ekki í höndina á leikmönnum sínum sem voru að koma af velli. Hann skilur ekki félagið. Virðist ekki alveg átta sig á enska boltanum. Mögulega fær hann þennan Liverpool leik á sunnudaginn. Ég geri ráð fyrir því að hann fari.“ Með rétta manninn í verkið Og segist Hjörvar vita um fullkominn mann í verkið fyrir Tottenham til þess að reyna halda liðinu í ensku úrvalsdeildinni. „Ég held að Marco Silva, knattspyrnustjóri Fulham, sé rétti maðurinn fyrir Tottenham. Ég held að tímabilið hafi svolítið klárast fyrir Fulham um síðustu helgi í enska bikarnum þegar að liðið féll úr leik gegn Port Vale. Silva er reynslumikill stjóri í þessari deild, þekkir hana inn og út. Það er aðalatriðið. Þekktu ensku úrvalsdeildina ef þú ætlar að koma inn og bjarga þessu. Ef þeir fá hann ekki gæti ég séð fyrir mér Sean Dyche í þessu starfi. Tottenham menn eru hins vegar of stoltir til þess að taka Sean Dyche.“ Marco Silva, knattspyrnustjóri Fulham. Vísir/Getty Auðvitað geti Tottenham fallið Tottenham er einu stigi frá fallsæti og þá hefur liðið tapað sex leikjum í röð í öllum keppnum. Það er sögulega lélegur árangur í sögu félagsins. Framundan er erfitt leikjaprógram gegn Liverpool á útivelli um komandi helgi á Anfield, Atletico Madrid í Meistaradeildinni nokkrum dögum síðar og svo fallbaráttuslagur gegn Nottingham Forest. Gætum við séð Tottenham falla úr ensku úrvalsdeildinni? „Já auðvitað getum við séð það gerast. Eins og staðan er núna er Tottenham lélegasta liðið í ensku úrvalsdeildinni. Kannski er Burnley slakara en þú getur eiginlega ekki borið þetta Tottenham lið saman við Nottingham Forest eða West Ham akkúrat núna. Þau lið eru bara betri. Það eru alveg fínar líkur á því að þetta Tottenham lið fari niður.“ Margir af leikmönnum liðsins séu ekki með hugann við verkefnið. Micky van de Ven, varnarmaður TottenhamGetty/Julian Finney „Micky van de Ven er bara farinn að hugsa um að Liverpool eða Manchester United sé á höttunum eftir sér, Cristian Romero er væntanlega með Atletico Madrid á eftir sér. Þá er Palinha bara á láni og er alveg sama. Sama má segja um Kolo Muani sem er drullusama. Þeir verða finna þessa leikmenn sem eru til í að gera eitthvað fyrir félagið, til í að bjarga þessu og ekkert vera fikta meira í þessum markmönnum. Vicario er fínn.“ Leikur sem þurfi ekki að skilgreina feril Kinský Talið berst aftur að Kinský því ekki er annað hægt en að finna til með Tékkanum unga sem hafði fyrir leikinn gegn Atletico Madrid aðeins komið við sögu í tveimur leikjum fyrir Tottenham á tímabilinu í enska deildarbikarnum. „Þetta er alveg eins og með Loris Karius hjá Liverpool um árið gegn Real Madrid. Maður fann alveg til með honum.“ „Það elska allir skemmtilegar endurkomur. Hugaðu þér ef Kinský kemur bara til baka úr þessu. Tudor gat bara ekki annað gert en að taka hann af velli á þessum tímapunkti í leiknum. Því Kinský var alveg vaskaður í þessum leik. Ef þú skoðar bara úrslit leiksins, 5-2, og hann fer út af í stöðunni 3-0. Þeir allavegana héldu jöfnu eftir að þeir skiptu um markmann. Þetta mun ekkert skilgreina Kinský. Ef hann verður síðan frábær markmaður þá verður þetta bara einn af þessum lélegu leikjum og áfram með þetta. Þetta gerist bara svo sjaldan. Þess vegna er fólki svona brugðið. Við eigum eftir að sjá þetta miklu oftar í framtíðinni."

Enski boltinn
Tottenham Hotspur
Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla 