Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking

Jóhannes Kristinn Bjarnason hefur skrifað undir samning hjá Víkingi og mun leika með liðinu í Bestu deild karla út tímabilið 2029 en hann kemur til félagsins frá Kolding í Danmörku.
Jóhannes er fjölhæfur leikmaður sem getur spilað á miðjum vellinum eða í bakverðinum. Hann hóf meistaraflokksferilinn með uppeldisfélagi sínu KR en fór ungur út í atvinnumennsku til Norrköping.
Hann sneri síðan aftur til KR og spilaði með liðinu frá 2023-25 áður hann fór til Kolding. Þar spilaði Jóhannes hins vegar aðeins tíu leiki og nú hefur hann snúið aftur heim.
Jóhannes á einnig 28 leiki að baki fyrir yngri landslið Íslands.
„Jói er drífandi leikmaður sem getur notað báðar lappir en er þó hægri fótar, heilt yfir mjög spennandi signing fyrir Víking og gríðarlega efnilegur leikmaður. Það verður gaman fyrir alla Víkinga að sjá hann í þeim svarta og rauða í sumar“ segir Kári Árnason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Víkingi, í tilkynningu félagsins.