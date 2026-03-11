Norska ævintýrið ætlar engan endi að taka Sindri Sverrisson skrifar 11. mars 2026 22:10 Kasper Högh skoraði enn á ný í kvöld. Getty/Martin Ole Wold Það er allt útlit fyrir að Bodö/Glimt frá Noregi verði með í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta, gegn Arsenal eða Leverkusen, eftir frábæran 3-0 sigur norska liðsins á Sporting Lissabon í kvöld. Ævintýri Bodö/Glimt heldur því áfram og ekki síður ævintýri Valsmannsins fyrrverandi Kaspers Högh sem var enn á ný á skotskónum í kvöld. Sondre Fet skoraði fyrsta markið í kvöld úr vítaspyrnu á 32. mínútu og Ole Didrik Blomberg bætti við marki rétt fyrir hálfleik. Um miðjan seinni hálfleik bætti Högh svo við þriðja markinu og kom Bodö/Glimt í algjöra draumastöðu fyrir seinni leikinn sem verður í Portúgal næsta þriðjudag. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Hjörvar ósammála goðsögn í hitamáli dagsins Fótbolti „Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann“ Fótbolti Nablinn vill ræða við mannauðsstjórann hjá Sýn um þessa vitleysu Körfubolti Ævintýri Stólanna lauk á spennuleik Körfubolti Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Fótbolti „Innra með mér líður mér eins og ég sé að deyja“ Golf Utan vallar: Hjákátleg yfirlýsing í skugga stríðs Fótbolti Magnaður Valverde kom Real í kjörstöðu Fótbolti Myrti kærustuna og spurði svo ChatGPT hvað hann ætti að gera Sport Uppgjörið: Serbía - Ísland 92-66 | Stelpurnar okkar svæfðar í Serbíu Körfubolti Fleiri fréttir Kvaradona kom Chelsea í skelfileg mál Magnaður Valverde kom Real í kjörstöðu Baldé snýr aftur til bikarmeistaranna Sjáðu ótrúlega þrennu Valverde í fyrri hálfleik Thelma skoraði og Fanney hélt hreinu í bikarsigri Fylkir á barmi undanúrslita eftir sigur á ÍBV Erfið veikindi Kötlu og bikardraumurinn dofnar Íran ætlar ekki á HM en hvaða þjóð fengi sætið? Sindri út til Guðrúnar og kveður Keflavík Madueke og Havertz sáu um að brjóta múrinn á síðustu stundu Sjáðu fimmu Atla Sigurjóns á móti Val í gær Segja að Tudor stýri Tottenham á móti Liverpool Peter Schmeichel: „Hann rústaði ferli hans“ „Mér finnst Salah vera áhyggjuefni“ Hjörvar ósammála goðsögn í hitamáli dagsins Utan vallar: Hjákátleg yfirlýsing í skugga stríðs Sjáðu markið sem felldi Liverpool, drama í Newcastle og tvær markaveislur Hætti við að sækja um hæli og fór frekar heim til Írans „Þú ert bara að niðurlægja þinn eigin leikmann“ Scholes bað Carrick afsökunar „Þær eru öruggar hér og þeim ætti að líða vel“ „Sorgmæddur en stoltur“ Fleury fór á kostum gegn FH Tottenham í martraðarlandi og dagar Tudor taldir? Bæjarar gengu frá Atalanta Flautumark kramdi drauma norðursins um sigur gegn Börsungum Eldræða Rikka G í beinni: „Að gera drengnum þetta er bara ljótt“ Rosaleg dagskrá Man. City að hefjast Liverpool tapaði aftur í Tyrklandi Atli Sigurjóns skoraði fimm mörk og fór illa með Val Sjá meira