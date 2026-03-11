Fótbolti

Norska ævin­týrið ætlar engan endi að taka

Sindri Sverrisson skrifar
Kasper Högh skoraði enn á ný í kvöld.
Kasper Högh skoraði enn á ný í kvöld. Getty/Martin Ole Wold

Það er allt útlit fyrir að Bodö/Glimt frá Noregi verði með í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu í fótbolta, gegn Arsenal eða Leverkusen, eftir frábæran 3-0 sigur norska liðsins á Sporting Lissabon í kvöld.

Ævintýri Bodö/Glimt heldur því áfram og ekki síður ævintýri Valsmannsins fyrrverandi Kaspers Högh sem var enn á ný á skotskónum í kvöld.

Sondre Fet skoraði fyrsta markið í kvöld úr vítaspyrnu á 32. mínútu og Ole Didrik Blomberg bætti við marki rétt fyrir hálfleik.

Um miðjan seinni hálfleik bætti Högh svo við þriðja markinu og kom Bodö/Glimt í algjöra draumastöðu fyrir seinni leikinn sem verður í Portúgal næsta þriðjudag.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið