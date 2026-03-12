Chelsea tapaði með þriggja marka mun í fyrri leik sínum á móti Paris Saint Germain í sextán liða úrslitum Meistaradeildarinnar í fótbolta í gærkvöldi og pirringurinn fór vel yfir mörkin þegar Chelsea-maðurinn Pedro Neto hrinti boltastrák.
Atvikið gerðist í blálokin, þegar staðan var 4-2 fyrir Parísarliðið, en heimamenn náðu að bæta við marki og vinna leikinn 5-2.
Neto lagði báðar hendur á ungan boltastrák í uppbótartímanum sem varð til þess að strákurinn féll í stól og olli miklum átökum milli beggja liða á Parc des Princes.
Þegar Neto var spurður út í atvikið á TNT Sports eftir leikinn sagði hann: „Ég vil biðja boltastrákinn afsökunar. Ég er þegar búinn að tala við hann,“ sagði Neto.
Pedro Neto shoved a PSG ball boy when he was trying to get a ball for a throw-in. pic.twitter.com/y7mJ2Jq68g— ESPN FC (@ESPNFC) March 11, 2026
„Við vorum að tapa og í hita leiksins vildi ég ná í boltann fljótt og hrinti honum aðeins. Ég er ekki svona. Þetta gerðist í hita augnabliksins og ég vil biðjast afsökunar. Ég gaf honum treyjuna mína. Mér þykir þetta virkilega leitt og mér finnst ég verða að biðja hann afsökunar,“ sagði Neto.
„Franskan mín er ekki mjög góð og liðsfélagi minn í portúgalska landsliðinu, Vitinha, kom og sagði honum að ég væri ekki svona. Í lokin brosti hann [boltastrákurinn] og ég gaf honum treyjuna mína og baðst afsökunar svona 35 sinnum. Hann sá hvað hafði gerst og var ánægður með útkomuna,“ sagði Neto.
Óvíst er hvort Neto muni sæta frekari refsingu frá UEFA, en gjörðir hans áttu sér stað í miðju hruni Chelsea-liðsins.
Liam Rosenior aðalþjálfari tók undir afsökunarbeiðnina og bætti við: „Ég sá að það urðu einhver átök við boltastrákinn. En ef eitthvað af okkar hálfu var rangt eða óviðeigandi, þá biðst ég afsökunar fyrir hönd félagsins.“
„En ég held að Pedro hafi gert það í viðtölum. Ég hef satt best að segja ekki séð þetta aftur,“ sagði Rosenior.
🎙️Pedro Neto: I gave him my shirt. I'm really sorry about it, I feel I have to apologise to him. My French is not very good, and (Portugal team-mate) Vitinha came over and said to him I was not like this.”“At the end he (the ball boy) laughed and I gave him my shirt and said… pic.twitter.com/WMJOW58jWu— Blue Season Daily (@BlueSeasonDaily) March 11, 2026
