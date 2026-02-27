Íslenski boltinn

Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir og félagar fagna marki fyrr í sumar. Vísir/Diego

Stjarnan og Þór/KA unnu bæði góða sigra í Lengjubikar kvenna í fótbolta í kvöld.

Stjörnukonur sýndu styrk sinn með 5-0 stórsigri á Þrótti en Garðabæjarliðið hefur skorað sautján mörk í síðustu tveimur leikjum sínum eftir 12-0 sigur á FHL á dögunum.

Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir skoraði fyrsta markið á 2. mínútu eftir stoðsendingu Birnu Jóhannsdóttur og lagði svo upp mark fyrir Ingibjörgu Lúcíu Ragnarsdóttur aðeins sjö mínútum síðar.

Jana Sól Valdimarsdóttir kom Stjörnunni í 3-0 á 70. mínútu eftir aðra stoðsendingu frá Birnu og Birna skoraði síðan sjálf fimm mínútum síðar eftir stoðsendingu frá Fanneyju Lísu Jóhannesdóttur.

Fimmta og síðasta markið skoraði síðan Nanna Lilja Guðfinnsdóttir í uppbótartímanum eftir stoðsendingu frá Jakobínu Hjörvarsdóttur.

Þór/KA vann 9-0 sigur á FHL í Fjarðabyggðarhöllinni þar sem Hulda Ósk Jónsdóttir var með þrennu.

Margrét Árnadóttir skoraði fyrsta markið á 14. mínútu eftir stoðsendingu systur sinnar Amalíu Árnadóttur.

Hulda Björg Hannesdóttir kom Þór/KA í 2-0 á 24. mínútu eftir stoðsendingu frá Karen Maríu Sigurgeirsdóttir.

Þriðja markið skoraði Bríet Fjóla Bjarnadóttir þremur mínútum síðar eftir stoðsendingu Maríu Daggar Jóhannesdóttur.

Þór/KA komst síðan í 4-0 á 32. mínútu þegar Hulda Ósk Jónsdóttir skoraði eftir stoðsendingu frá Margréti.

Hulda Björg gat skorað fimmta markið á 34. mínútu en klúðraði þá vítaspyrnu.

Norðankonur voru ekki hættar fyrir hálfleikinn því Hulda Ósk bætti við öðru markinu á lokamínútu fyrri hálfleiksins og kom Þór/KA í 5-0 eftir aðra stoðsendingu frá Amalíu.

Hulda Ósk byrjaði seinni hálfleikinn með því að bæta við þriðja marki sínu á 53. mínútu, nú eftir stoðsendingu frá Bríeti Jóhannsdóttur.

Bríet lagði líka upp sjöunda markið sem Ísey Ragnarsdóttir skoraði á 74. mínútu.

Amalía Árnadóttir og Aníta Ingvarsdóttir skoruðu síðustu tvö mörkin eftir stoðsendingar hvor frá annarri.

