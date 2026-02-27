Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 27. febrúar 2026 21:38 Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir og félagar fagna marki fyrr í sumar. Vísir/Diego Stjarnan og Þór/KA unnu bæði góða sigra í Lengjubikar kvenna í fótbolta í kvöld. Stjörnukonur sýndu styrk sinn með 5-0 stórsigri á Þrótti en Garðabæjarliðið hefur skorað sautján mörk í síðustu tveimur leikjum sínum eftir 12-0 sigur á FHL á dögunum. Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir skoraði fyrsta markið á 2. mínútu eftir stoðsendingu Birnu Jóhannsdóttur og lagði svo upp mark fyrir Ingibjörgu Lúcíu Ragnarsdóttur aðeins sjö mínútum síðar. Jana Sól Valdimarsdóttir kom Stjörnunni í 3-0 á 70. mínútu eftir aðra stoðsendingu frá Birnu og Birna skoraði síðan sjálf fimm mínútum síðar eftir stoðsendingu frá Fanneyju Lísu Jóhannesdóttur. Fimmta og síðasta markið skoraði síðan Nanna Lilja Guðfinnsdóttir í uppbótartímanum eftir stoðsendingu frá Jakobínu Hjörvarsdóttur. Þór/KA vann 9-0 sigur á FHL í Fjarðabyggðarhöllinni þar sem Hulda Ósk Jónsdóttir var með þrennu. Margrét Árnadóttir skoraði fyrsta markið á 14. mínútu eftir stoðsendingu systur sinnar Amalíu Árnadóttur. Hulda Björg Hannesdóttir kom Þór/KA í 2-0 á 24. mínútu eftir stoðsendingu frá Karen Maríu Sigurgeirsdóttir. Þriðja markið skoraði Bríet Fjóla Bjarnadóttir þremur mínútum síðar eftir stoðsendingu Maríu Daggar Jóhannesdóttur. Þór/KA komst síðan í 4-0 á 32. mínútu þegar Hulda Ósk Jónsdóttir skoraði eftir stoðsendingu frá Margréti. Hulda Björg gat skorað fimmta markið á 34. mínútu en klúðraði þá vítaspyrnu. Norðankonur voru ekki hættar fyrir hálfleikinn því Hulda Ósk bætti við öðru markinu á lokamínútu fyrri hálfleiksins og kom Þór/KA í 5-0 eftir aðra stoðsendingu frá Amalíu. Hulda Ósk byrjaði seinni hálfleikinn með því að bæta við þriðja marki sínu á 53. mínútu, nú eftir stoðsendingu frá Bríeti Jóhannsdóttur. Bríet lagði líka upp sjöunda markið sem Ísey Ragnarsdóttir skoraði á 74. mínútu. Amalía Árnadóttir og Aníta Ingvarsdóttir skoruðu síðustu tvö mörkin eftir stoðsendingar hvor frá annarri. Stjarnan Þór Akureyri KA FHL Þróttur Reykjavík Lengjubikar kvenna Mest lesið Uppgjör: Ísland - Litáen 86-85 | Elvar tryggði sigurinn á ögurstundu Körfubolti Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Íslenski boltinn Stórlið mætast í 16-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu Fótbolti Bauð gullliðinu upp á McDonald's: „Veit ekki hvernig hann er enn á lífi“ Sport Fjarbúð á enda og eltir nú drauminn Sport Ensku liðin bíða Hákonar og Elíasar Fótbolti Á íslenska konu og barn en mætir Íslandi í kvöld Körfubolti Í bann vegna lélegrar tungumálakunnáttu eiginmannsins Sport Segir Guðjón Val besta þjálfara heims Handbolti Sjö handteknir í Noregi grunaðir um að hagræða úrslitum Fótbolti Fleiri fréttir Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Íslensk félög greiddu yfir fimm milljónir í sektir Arnar og Bjarki fengu gullmerki ÍA á sama tíma Jasmín á gamlar slóðir yngri bróður síns Viðar tekur slaginn með Selfossi Hallgrímur framlengir við KA „Engar áhyggjur af framtíð liðsins“ Kominn með nóg af flakkinu Víkingur og Breiðablik unnu bæði 1-0 sigra í kvöld Snýr aftur heim frá Val: „Nenni ekki að hafa þetta of væmið“ Þjálfari Stólanna segir upp störfum áður en tímabilið byrjar Sverrir frá Eyjum til FH „Breiðablik búið að vera mígandi utan í mig í mörg ár“ Utan vallar: Eins og að missa ljósleiðarann og þurfa að nota aftur gamla módemið FH hafði betur gegn Stjörnunni Breiðablik kaupir Ívar af KA Sjá meira