Íslenski boltinn

Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Kefla­vík

Sindri Sverrisson skrifar
Davíð Helgi Aronsson spilar með Keflavík í sumar.
Davíð Helgi Aronsson spilar með Keflavík í sumar. Keflavík

Skömmu eftir að hafa komið að láni frá Íslandsmeisturum Víkings skoraði miðvörðurinn Davíð Helgi Aronsson tvö mörk fyrir Keflavík í kvöld, í sigri gegn Fram í Lengjubikarnum í fótbolta.

Keflavík vann leikinn 4-3 eftir að Davíð Helgi skoraði mörkin sín tvö í seinni hálfleik.

Magnús Þórðarson kom Fram yfir á 5. mínútu en Dagur Ingi Valsson jafnaði metin á 19. mínútu.

Fram komst hins vegar aftur yfir snemma í seinni hálfleik, með marki Freys Sigurðssonar, en Eiður Orri Ragnarsson var fljótur að jafna fyrir heimamenn.

Davíð Helgi skoraði svo á 65. og 80. mínútu áður en Vuk Oskar Dimitrijevic minnkaði muninn fyrir Fram í lokin.

Stjarnan hafði þegar tryggt sér efsta sætið í riðlinum og þar með sæti í undanúrslitum keppninnar en Keflavík endar líklega í 2. sæti, með 10 stig úr fimm leikjum. Fram endar með 6 stig.

Keflavík ÍF Fram

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið