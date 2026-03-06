Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Sindri Sverrisson skrifar 6. mars 2026 21:11 Davíð Helgi Aronsson spilar með Keflavík í sumar. Keflavík Skömmu eftir að hafa komið að láni frá Íslandsmeisturum Víkings skoraði miðvörðurinn Davíð Helgi Aronsson tvö mörk fyrir Keflavík í kvöld, í sigri gegn Fram í Lengjubikarnum í fótbolta. Keflavík vann leikinn 4-3 eftir að Davíð Helgi skoraði mörkin sín tvö í seinni hálfleik. Magnús Þórðarson kom Fram yfir á 5. mínútu en Dagur Ingi Valsson jafnaði metin á 19. mínútu. Fram komst hins vegar aftur yfir snemma í seinni hálfleik, með marki Freys Sigurðssonar, en Eiður Orri Ragnarsson var fljótur að jafna fyrir heimamenn. Davíð Helgi skoraði svo á 65. og 80. mínútu áður en Vuk Oskar Dimitrijevic minnkaði muninn fyrir Fram í lokin. Stjarnan hafði þegar tryggt sér efsta sætið í riðlinum og þar með sæti í undanúrslitum keppninnar en Keflavík endar líklega í 2. sæti, með 10 stig úr fimm leikjum. Fram endar með 6 stig. Keflavík ÍF Fram Mest lesið Fastur í Ísrael og leitar skjóls í neðanjarðarbyrgjum Handbolti Dómari sleginn niður í kvennaleik Körfubolti Robertson sá um að hefna Fótbolti „Hugsaði hvernig ég gæti réttlætt þennan lífstíl fyrir mér áfram“ Sport Messi eyddi kvöldinu með Trump Fótbolti Elvar en ekki Friðriksson Körfubolti Ronaldo flogið til Spánar og staðan verri en talið var Fótbolti Arsenal-menn létu bíða eftir sér í 30 mínútur og 51 sekúndu Enski boltinn Jóhann heim til Íslands heilu og höldnu Fótbolti „Láttu í þér heyra, Orri!“ Fótbolti Fleiri fréttir Víkingurinn fljótur að láta til sín taka í Keflavík Meistararnir skoruðu sjö mörk gegn Víkingi Mættur til Skagamanna á Tenerife og gæti spilað gegn KR um helgina Fram fær hávaxna Hvergerðinginn Þróttarar fyrstir til að vinna Fylki og enn barist um efsta sætið Kani í mark Víkinga „Talaði við nokkur lið en á endanum var Víkingur mest heillandi“ Ejub látinn fara af fjárhagslegum ástæðum Dramatík í Nettóhöllinni FH-ingar kláruðu leikinn en töpuðu Jóhannes Kristinn gengur til liðs við Víking „Hvað er hann að gera hér?“ Keflavík fær víking að láni HM-farinn Cisse strax búinn að kveðja Vestra „Þetta voru orðnar hættulegar aðstæður“ Stjörnukonur burstuðu Þrótt og Þór/KA vann stórt fyrir austan Flautaði leikinn af þegar FH-ingar komu ekki út í seinni hálfleik Tillaga um nýtt knattspyrnufélag í Breiðholti lögð fyrir ársþing KSÍ Skagamenn enduðu sigurgöngu Valsmanna í Lengjubikarnum Þórsarar semja við Ganverja til þriggja ára Verðlaunaðir fyrir þættina Lengsta undirbúningstímabil í heimi Sagður á leið í Víkina Tvö mörk í blálokin færðu Víkingum fyrsta titil ársins Bikar undir í gulri viðvörun Óvíst hvenær en Ægir Jarl mun ganga til liðs við Fram Úrslitaleikur Reykjavíkurmóts karla á miðvikudagskvöld Matthías Daði skoraði þrennu gegn Völsungi Þórdís gerði gömlu félögunum grikk og endurkoma hjá Þrótturum Valsarar skoruðu fjögur og Njarðvíkingar enn ósigraðir Stjarnan á toppinn með sigurmarki Samúels Kára Sjá meira