Þríhliða viðræðum Rússa, Úkraínumanna og Bandaríkjamanna um endalok innrásarstríðs Rússa í Úkraínu lauk í dag án eiginlegrar niðurstöðu. Viðræðurnar stóðu yfir í tvo daga í Genf í Sviss, en fundurinn í dag stóð yfir í aðeins tvær klukkustundir.
Eftir fundinn sagði Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, að viðræðurnar hefðu verið erfiðar en áður hafði hann sakað Rússa um að reyna að draga þær á langinn, eins og ráðamenn í Evrópu hafa einnig gert
Dmitrí Peskóv, talsmaður Vladimírs Pútín, forseta Rússlands, sagði fyrr í dag of snemmt að segja til um hvernig viðræðurnar hefðu farið. Fjölmiðlar í Rússlandi segja Vladimír Medínskí, leiðtoga sendinefndar Rússa og aðstoðarmann Pútíns, hafa gantast með sagnfræðifyrirlestra eftir fundinn.
Hann mun þó einnig hafa sagt að viðræðurnar hafi verið erfiðar en faglegar.
Að öðru leyti hafa báðar fylkingar varist fregna af viðræðunum. Til stendur að halda frekari viðræður á næstunni.
Úkraínumenn voru ekki sáttir þegar opinberað var að Medínskí myndi leiða sendinefndina en hann þykir mikill harðlínumaður og hefur áður haldið langa reiðilestra yfir úkraínskum erindrekum þar sem hann hefur, eins og Pútín hefur áður gert, farið langt aftur í tímann til að reyna að færa rök fyrir því að Rússar eigi eignarrétt á Úkraínu.
Þetta var í þriðja sinn sem viðræður sem þessar eiga sér stað en væntingar voru ekki miklar í aðdraganda þeirra.
Viðræður hafa að miklu leyti strandað á kröfum Rússa um að úkraínskir hermenn hörfi frá því svæði sem þeir halda enn í Dónetsk-héraði í austurhluta Úkraínu. Þetta er mjög víggirt svæði og hefur Rússum gengið mjög illa að taka það með hervaldi.
Svæðið var á árum áður hernumið af Rússum og úkraínskum aðskilnaðarsinnum í austurhluta Úkraínu en Úkraínumenn náðu því aftur og hafa síðan þá byggt upp miklar varnir þar.
Úkraínumenn óttast að það að hörfa frá svæðinu myndi veita Rússum stökkpall lengra inn í Úkraínu, ákveði þeir seinna meir að gera aðra innrás í Úkraínu.
Selenskí hefur gefið til kynna að hann gæti samþykkt myndun einhvers konar hlutlauss svæðis þar sem bæði Úkraínumenn og Rússar myndu hörfa frá jafn umfangsmiklu svæði. Það yrði þó aldrei samþykkt án þess að Úkraínumenn fengju mjög sterkar öryggistryggingar. Það er að segja að önnur ríki, og þá helst Bandaríkin, skuldbindi sig til að koma Úkraínu til aðstoðar ef Rússar myndu gera aðra innrás.
Ráðamenn í Bandaríkjunum hafa þó, eins og fram kemur í grein New York Times, gefið til kynna að slíkar tryggingar yrðu ekki veittar fyrr en eftir að Úkraínumenn gefi eftir landsvæði.
Kröfur Rússa hafa ávallt verið meiri en þær að vilja Donbas-svæðið svokallaða, sem samanstendur af Dónetsk og Lúhansk-héruðum. Rússar hafa innlimað fimm héruð Úkraínu inn í rússneska ríkissambandið, samkvæmt breytingum sem gerðar voru á stjórnarskrá Rússlands á undanförnum árum. Um er að ræða Krímskaga, Kherson, Sapórisjía, Dónetsk og Lúhansk.
Af þessum héruðum stjórna Rússar eingöngu Krímskaga og Lúhansk að fullu.
Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, vísaði svo í vikunni til enn stærri hluta Úkraínu sem „sögulegs“ rússnesks landsvæðis og sagði að Rússar myndu á endanum koma höndum yfir öll slík svæði í Úkraínu.
Í ávarpi sem ráðherrann hélt vísaði hann til Krímskaga, Donbas og til svæðis sem er af Rússum kallað „Novorossia“. Það er nafn yfir allan suðurhluta Úkraínu sem notað var á tímum rússneska keisaraveldisins. Það svæði nær yfir alla strandlengju Úkraínu og mun stærri hluta landsins en Rússar gera þegar tilkall til.