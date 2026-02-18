Volodomír Selenskí forseti Úkraínu segist vonast til að ummæli Donalds Trumps Bandaríkjaforseta síðastliðna daga séu aðeins hluti af herkænsku forsetans en ekki það sem hann meinar í raun og veru.
Trump hefur tvívegis síðustu daga sagt að það sé undir Úkraínumönnum komið hvort friðarviðræður sem nú fara fram í Genf í Sviss muni skila árangri. Selenskí segir að með ummælunum sé Bandaríkjaforseti að setja þrýsting á Úkraínu sem hún eigi ekki skilið.
Hann bættir því við í viðtali við Axios að slík ummæli séu ekki sanngjörn og öllum hugmyndum sem feli í sér að Úkraínumenn gefi eftir land sem þeir ráði yfir í dag, verði umsvifalaust hafnað. Rússar fara fram á að fá fullt tilkall til Donbass héraðanna, en í dag ráða þeir aðeins yfir hluta þess landsvæðis.