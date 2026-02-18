Erlent

Segir Trump setja ó­sann­gjarnan þrýsting á Úkraínu

Gunnar Reynir Valþórsson skrifar
Trump og Selenskí. 
Trump og Selenskí.

Volodomír Selenskí forseti Úkraínu segist vonast til að ummæli Donalds Trumps Bandaríkjaforseta síðastliðna daga séu aðeins hluti af herkænsku forsetans en ekki það sem hann meinar í raun og veru.

Trump hefur tvívegis síðustu daga sagt að það sé undir Úkraínumönnum komið hvort friðarviðræður sem nú fara fram í Genf í Sviss muni skila árangri. Selenskí segir að með ummælunum sé Bandaríkjaforseti að setja þrýsting á Úkraínu sem hún eigi ekki skilið.

Hann bættir því við í viðtali við Axios að slík ummæli séu ekki sanngjörn og öllum hugmyndum sem feli í sér að Úkraínumenn gefi eftir land sem þeir ráði yfir í dag, verði umsvifalaust hafnað. Rússar fara fram á að fá fullt tilkall til Donbass héraðanna, en í dag ráða þeir aðeins yfir hluta þess landsvæðis.

