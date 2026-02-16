„Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Samúel Karl Ólason skrifar 16. febrúar 2026 10:10 Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, segist ekki vilja gera sömu mistök og forverar sínir í embætti og aðrir ráðamenn hafa áður gert. Ómögulegt sé að friða Vladimír Pútín, kollega hans í Rússlandi með því að láta eftir honum. AP/Michael Probst Vólódímir Selenskí, forseti Úkraínu, segir að mörg mistök hafi verið gerð þegar kemur að samskiptum ríkja Evrópu og Rússlands á undanförnum árum. Það séu mikil mistök að verðlauna árásaraðila. Með þessu virðist forsetinn vera að ítreka að ekki komi til greina fyrir Úkraínumenn að hörfa frá því landsvæði sem þeir halda enn í Dónetsk-héraði. Í færslu sem hann birti á samfélagsmiðlum í morgun segir Selenskí að það hafi verið gerð stór mistök með Rússland eftir að þeir innlimuðu Krímskaga og studdu aðskilnaðarsinna í austurhluta Úkraínu. Áður hafi mistök verið gerð eftir innrás Rússa í Georgíu og hernám þeirra á hluta landsins og enn áður hafi einnig verið gerð mistök þegar Rússar réðust á Téténíu. „Mörg mistök voru gerð. Þess vegna vil ég ekki vera forsetinn sem gerir sömu mistök og forverar mínir og aðrir hafa gert,“ segir Selenskí. Hann segist ekki eingöngu vera að tala um Úkraínu heldur aðra leiðtoga sem leyfðu Rússum að stunda landvinninga undanfarna áratugi. „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum.“ Selenskí segir að hann hafi ekki reynt það hingað til og vilji því ekki reyna það núna. Það geti ekki verið rétta leiðin. Hans ráð til allra sé að reyna ekki að friða Pútín. Það muni eingöngu fela í sér að eftir fimm ár muni rússneski forsetinn hafa endurbyggt og þjálfað her sinn á nýjan leik. „Hann hefur misst mikið af vel þjálfuðu fólki. Hann er að missa þrjátíu til 35 þúsund menn á mánuði,“ segir Selenskí. „Getið þið ímyndað ykkur þetta á 21. öldinni? Getið þið ímyndað ykkur, hann er að missa 35 þúsund manns í hverjum mánuði? Ég er ekki viss um að hann viti af því.“ This is a big mistake to allow the aggressor to take something. It was a big mistake at the very beginning, starting with 2014. And even before that, during the attack and occupation of parts of Georgia. And even before that, when Chechnya was occupied, with total destruction and…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026 Rússar hafa meðal annars krafist þess að úkraínskir hermenn hörfi frá því svæði sem þeir halda enn í Dónetsk-héraði í austurhluta Úkraínu. Þetta er mjög víggirt svæði og hefur Rússum gengið mjög illa að taka það með hervaldi. Svæðið var á árum áður hernumið af Rússum og úkraínskum aðskilnaðarsinnum í austurhluta Úkraínu en Úkraínumenn náðu því aftur og hafa síðan þá byggt upp miklar varnir þar. Úkraínumenn óttast að það að hörfa frá svæðinu myndi veita Rússum stökkpall lengra inn í Úkraínu, ákveði þeir seinna meir að gera aðra innrás í Úkraínu. Tala um að taka mun stærri hluta af Úkraínu Kröfur Rússa hafa ávallt verið meiri en þær að vilja Donbas-svæðið svokallaða, sem samanstendur af Dónetsk og Lúhansk-héruðum. Rússar hafa innlimað fimm héruð Úkraínu inn í rússneska ríkissambandið, samkvæmt breytingum sem gerðar voru á stjórnarskrá Rússlands á undanförnum árum. Um er að ræða Krímskaga, Kherson, Sapórisjía, Dónetsk og Lúhansk. Af þessum héruðum stjórna Rússar eingöngu Krímskaga og Lúhansk að fullu. Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, vísaði svo í vikunni til enn stærri hluta Úkraínu sem „sögulegs“ rússnesks landsvæðis og sagði að Rússar myndu á endanum koma höndum yfir öll slík svæði í Úkraínu. Í ávarpi sem ráðherrann hélt vísaði hann til Krímskaga, Donbas og til svæðis sem er af Rússum kallað „Novorossia“. Það er nafn yfir allan suðurhluta Úkraínu sem notað var á tímum rússneska keisaraveldisins. Það svæði nær yfir alla strandlengju Úkraínu og mun stærri hluta landsins en Rússar gera þegar tilkall til. „Drullist þið til Rússlands“ Í annarri færslu kallar Selenskí eftir frekari refsiaðgerðum gegn Rússlandi. Hann bendir til þess að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hafi beitt ríkisrekin olíufyrirtæki Rússland og þakkar honum fyrir það. Þá kallar hann eftir frekari aðgerðum gegn orkuiðnaði Rússlands og sérstaklega kjarnorkuiðnaði landsins frá Trump. Það myndi senda sterk skilaboð til Evrópu. Selenskí sagði Evrópu hafa gert mikið en aðgerða væri þörf gegn kjarnorkuiðnaði Rússlands, forsvarsmönnum hans, ættingjum þeirra og börnum. Mikið af þessu fólki byggi í Evrópu, börnin væru í skólum þar og þeir ættu fasteignir í Evrópu og Bandaríkjunum. „Drullist þið til Rússlands. Farið heim. Þið virðið engan í Bandaríkjunum. Þið virðið ekki reglur. Þið virðið ekki lýðræði. Þið virðið ekki Úkraínu eða Evrópu. Farið heim.“ Total sanctions means total. President Trump took strong steps sanctioning Lukoil and Rosneft. We are thankful to him. He can sanction all of their energy, in particular nuclear energy. And it will be a powerful message to the Europeans.Europeans have done a lot. But they…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 16, 2026 Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Rússland Vladimír Pútín Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Erlent Mánudagsmorgunn í Kaffistofu Samhjálpar Innlent Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Erlent Fimm sóttir upp á Fjarðarheiði í nótt Innlent Draga kalt heimskautaloft yfir landið næstu daga Veður Stillir sér upp á miðjunni Innlent Íhugar að leggja á sykurskatt Innlent „Eins og knattspyrnuþjálfari sem er á bekknum“ Innlent Manntjón meðal almennings í Úkraínu jókst um 26 prósent Erlent Sinueldur við Framheimilið Innlent Fleiri fréttir „Þú stöðvar Pútín ekki með kossum og blómum“ Manntjón meðal almennings í Úkraínu jókst um 26 prósent Obama gefur út yfirlýsingu um mögulega tilvist geimvera Fríska upp á kjarnorkumannvirki í laumi Drápu þúsundir í „fordæmalausri“ ofbeldisöldu Obama um apamyndbandið: Ákveðin „trúðasýning“ og skortur á sómakennd Telur Trump enn girnast Grænland Veiktist er hann reyndi að afsanna Havana-heilkennið Eitrað fyrir Navalní með froskaeitri „Því sterkari sem við erum, því raunhæfari verður friður“ Tekur við formannsembættinu í skugga Epstein-tengsla Senda flaggskip breska flotans á norðurslóðir Mildari tónn en sama innihaldið: Sagði Evrópu „hlekkjaða af sektarkennd og skömm“ Rýnt í stöðuna í Úkraínu: Gífurlegt mannfall en litlar breytingar á víglínunni Lak trúnaðargögnum um Icesave til viðskiptamógúls Skotinn til bana við að ógna lögreglumönnum með hníf og skærum Spyrja sig hvort Evrópa geti treyst Bandaríkjamönnum Stærsta flugmóðurskip heims sent aftur til Mið-Austurlanda Evrópa getur ekki dvalið í veröld sem var og þarf að vopna sig Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Gróðurhúsalofttegundir ekki lengur skaðlegar samkvæmt Trump Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins ICE dregur saman seglin í Minneapolis Lofaði öllu fögru í von um sendiherraembættið Greiða atkvæði um hámarksfjölda Svisslendinga Jagland ákærður fyrir spillingu Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Táningsdóttir Kims formlegur arftaki hans Pútín þjarmar að vinsælasta samfélagsmiðli Rússlands Íhugar að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda Sjá meira