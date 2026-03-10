Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar og björgunarsveitir voru kallaðar út vegna manns í sjálfheldu á Vestrahorni. Maðurinn var án meiðsla en honum var flogið til Hafnar í Hornafirði.
„Maðurinn var þar í hópi sem var á göngu en hinir voru komnir niður. Þessi lendir í sjálfheldu og þess vegna var þyrlusveitin kölluð til,“ segir Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunnar.
Meðferðis voru fjórir fjallabjörgunarmenn auk þess sem björgunarsveitin á staðnum var kölluð út.
„Þyrlan hringsólaði í kringum fjallið og björgunarsveitin var nánast komin að honum en það var ákveðið að þyrlan myndi hífa hann upp. Hann var hífður upp í þyrluna um sjö,“ segir Ásgeir en útkallið var klukkan fimm.
Flogið var með manninn til Hafnar í Hornafirði en ekki er gert ráð fyrir að hann verið fluttur til Reykjavíkur.
„Þetta gekk allt saman mjög vel og það var gott samstarf á milli gæslunnar og björgunarsveitarinnar.“