„Stjórinn“ að fá nóg og líkur á árásum Samúel Karl Ólason skrifar 18. febrúar 2026 15:25 Donald Trump ávarpaði hermenn í Norður-Karólínu á dögunum. Hann er nú sagður líklegur til að skipa hernum að gera árásir gegn klerkastjórninni í Íran. AP/Matt Ramey Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, er líklegri en ekki til að hefja stríð gegn klerkastjórninni í Íran og slíkt stríð gæti hafist mjög fljótt. Árásir yrðu umfangsmiklar og stæðu líklega yfir í að minnsta kosti nokkrar vikur. Trump er sagður vera að missa þolinmæðina gagnvart klerkastjórninni. Í frétt Axios er haft eftir heimildarmönnum í Hvíta húsinu að árásir á Íran yrðu líklega gerðar í samvinnu við Ísraela og þær yrðu af mun meira umfangi en árásir Ísraela, og að endingu Bandaríkjamanna, í tólf daga stríðinu sem ríkin tvö háðu í fyrra. Árásirnar gætu orðið umfangsmesta hernaðaraðgerð Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum í þó nokkur ár. Eftir viðræðurnar í Genf í gær sögðust Íranar ætla að leggja fram ítarlegar tillögur fyrir frekari viðræður en það yrði ekki gert fyrr en eftir tvær vikur. Óvíst er hvort klerkastjórnin hafi yfir höfuð tvær vikur. Sjá einnig: Viðræður gengu ágætlega en ekkert fast í hendi Bandaríkjamenn hafa á undanförnum dögum flutt tugi orrustuþota til Mið-Austurlanda. Þar á meðal eru F-22 þotur, sem eru þær háþróuðustu í heimi, og fjöldi annarra. Þeir hafa einnig sent eftirlits- og ratsjárvélar, eldsneytisflugvélar auk loftvarnarkerfa. Að minnsta kosti 150 ferðir hafa verið farnar á flutningavélum með hergögn og skotfæri. Eitt flugmóðurskip er á svæðinu, með fylgiflota og tilheyrandi herþotum og stýriflaugum, og er annar slíkur floti á leiðinni. Sá floti á að vera kominn á svæðið innan viku. Sjá einnig: Skutu eldflaugum á Hormuz-sund þegar viðræður hófust Klerkastjórnin í Íran stendur höllum fæti. Hernaðargeta hennar hefur verið veikt verulega af árásum Ísraela. Efnahagur landsins hefur beðið verulega hnekki, með mikilli verðbólgu og hækkandi kostnaði fyrir almenning. Það leiddi til mjög svo umfangsmikilla mótmæla á síðasta ári sem klerkastjórnin beitti mikilli hörku til að kveða niður. „Níutíu prósent líkur“ á árásum Fregnir hafa áður borist af því að Trump hafi viljað gera árásir gegn klerkastjórninni þegar áðurnefnd mótmæli stóðu yfir og öryggissveitir bönuðu mótmælendum í þúsundatali. Það gerðist þó ekki og þá meðal annars vegna mótmæla ríkisstjórna á svæðinu og vegna þess að forsvarsmenn hers Bandaríkjanna sögðu Trump að þeir hefðu ekki nægan viðbúnað á svæðinu. Í kjölfarið var tekin sú ákvörðun að hefja viðræður við klerkastjórnina um kjarnorkuáætlun ríkisins, eldflaugar og stuðning við hópa eins og Hamas, Hezbollah og Húta, svo eitthvað sé nefnt. Á sama tíma yrði viðbúnaður Bandaríkjanna í Mið-Austurlöndum aukinn. Hann hefur verið aukinn til muna. Báðar fylkingar sögðu viðræðurnar í gær hafa gengið ágætlega en enn er stór gjá á milli þeirra. Bandarískir embættismenn segjast ekki vongóðir um að hægt verði að brúa þá gjá. Ráðgjafar Trumps sem ræddu við Axios segjast ekki telja að Trump sé ekki að reyna að blekkja klerkastjórnina með hernaðaruppbyggingunni. Hann muni gera árásir ef hann telji það rétt í stöðunni. „Stjórinn er að fá nóg. Sumt fólk í kringum hann er að vara hann við því að fara í stríð við Íran en ég held að það séu níutíu prósent líkur á því að við munum sjá árásir á næstu vikum,“ sagði einn ráðgjafi Trumps. Bandaríkin Donald Trump Hernaður Íran Ísrael Mótmælaalda í Íran Tengdar fréttir Reyna að stöðva ein átök og koma í veg fyrir önnur Úkraínskir, bandarískir og rússneskir embættismenn eiga að hittast í Genf í Sviss í dag og ræða mögulega leið að friði. Úkraínskir, bandarískir og rússneskir embættismenn eiga að hittast í Genf í Sviss í dag og ræða mögulega leið að friði. Ekki eru þó miklar væntingar á kreiki um að fundurinn muni reynast afdrifaríkur en þetta er í þriðja sinn sem erindrekar ríkjanna þriggja koma saman á þremur vikum. 17. febrúar 2026 10:54 Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Ráðamenn í Íran segjast ekki ætla að hætta auðgun úrans. Þetta kom fram í máli íranskra erindreka í viðræðum þeirra við bandaríska erindreka í Óman í dag en Íranar munu þó hafa sagst opnir fyrir einhvers konar málamiðlun til að koma í veg fyrir mögulegar loftárásir Bandaríkjamanna. 6. febrúar 2026 16:48 Íranar reyndu að stöðva danskt olíuflutningaskip Íranskir sjóliðar um borð í sex vélbyssubúnum hraðbátum reyndu í morgun að stöðva danskt olíuflutningskip, sem siglt er undir bandarískum fána, á Hormuz-sundi í Persaflóa. Stjórnendur skipsins juku hraða þess og komust þannig undan þegar írönsku sjóliðarnir skipuðu þeim að stöðva skipið. Seinna í dag var olíuflutningaskipinu svo fylgt eftir af bandarísku herskipi. 3. febrúar 2026 16:58 