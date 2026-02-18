Viðræðum fulltrúa Íran og Bandaríkjanna lauk í gær en að sögn Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, tókst mönnum að ná saman um ákveðin grundvallaratriði varðandi framhaldið.
Ráðherrann sagði aðila hafa samþykkt að skiptast á drögum að mögulegu samkomulagi en gaf engar frekari upplýsingar um stöðu mála.
Að sögn heimildarmanns New York Times innan úr bandaríska stjórnkerfinu gengu viðræðurnar ágætlega. Íranir myndu leggja fram ítarlegri tillögur á næstu tveimur vikum um það hvernig brúa mætti bilið milli aðila.
Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur hótað að gera árás á Íran ef ekki næst samkomulag um kjarnorkuáætlun landsins. Íranir hafa sagt að viðræðurnar muni aðeins ná til kjarnorkumála en Bandaríkjamenn eru sagðir vilja semja um takmarkanir á drægni eldflauga Íran og stuðningi landsins við vopnaðar fylkingar í Mið-Austurlöndum.
Heimildarmenn New York Times í Íran segja stjórnvöld hafa lýst vilja til að láta af auðgun úrans í þrjú til fimm ár og minnka birgðir landsins af úrani undir alþjóðlegu eftirliti. Þeir vilja hins vegar að Bandaríkin láti af refsiaðgerðum sínum. Stjórnvöld í Íran eru einnig sögð hafa talað um að opna fyrir bandarískar fjárfestingar í landinu.