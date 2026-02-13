Stærsta flugmóðurskip heims sent aftur til Mið-Austurlanda Samúel Karl Ólason skrifar 13. febrúar 2026 10:12 F/A-18E Super Hornet herþotu lent á flugmóðurskipinu USS Gerald R. Ford í síðustu viku. Skipið hefur verið á Karíbahafinu þar sem áhöfn þess hefur tekið þátt í árásum á meinta smyglbáta og áhlaupi í Venesúela þegar forseti landsins var numinn á brott með hervaldi. Sjóher Bandaríkjanna/Tajh Payne Bandaríkin eru að senda stærsta flugmóðurskip heimsins aftur til Mið-Austurlanda. Þá verða tvö slík skip og öflugir fylgiflotar þeirra á svæðinu á sama tíma og Donald Trump er að reyna að þvinga klerkastjórn Íran til að semja um kjarnorkuvopnaáætlun ríkisins og önnur málefni. Bandaríkjamenn hafa þegar sent flugmóðurskipið USS Abraham Lincoln til Mið-Austurlanda, auk annarra herskipa, fjölda herflugvéla og önnur hergögn og loftvarnarkerfi á svæðið. Í vikunni bárust svo fregnir af því að Trump væri að íhuga að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda og í gær sagði Wall Street Journal frá því að stjórnendum flugmóðurskipsins USS George H.W. Bush hefði verið skipað að undirbúa ferð þangað. Sjá einnig: Íhugar að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda Í gærkvöldi gaf Trump svo þá skipun að flugmóðurskipið USS Gerald Ford yrði sent aftur til Mið-Austurlanda. Þar var skipið í fyrra en því var siglt til Karíbahafsins undir lok ársins, þar sem áhöfn þess hefur tekið þátt í árásum á báta sem eiga að hafa verið notaðir til þess að smygla fíkniefnum. Skipið var einnig notað þegar Nicolás Maduro, fyrrverandi forseti Venesúela, var numinn á brott af bandarískum hermönnum. Ein viðræðulota hefur átt sér stað milli erindreka frá Bandaríkjunum annars vegar og klerkastjórnarinnar hins vegar. Þær fóru fram í Óman en skiluðu engri niðurstöðu. Trump sagði á dögunum að til stæði að halda nýjar viðræður en þær hafa ekki átt sér stað og er óljóst hvort og hvenær þær eiga að gerast. Þess í stað hafa skilaboð gengið á milli fylkinga gegnum milliliði í Óman og Katar, samkvæmt AP-fréttaveitunni. Forsetinn hefur sagt að árásir gegn klerkastjórninni komi til greina en ráðamenn í öðrum ríkjum í Mið-Austurlöndum hafa varað við þeim. Þeir óttast að þær gætu leitt til umfangsmeiri átaka á svæðinu. Bandaríkin Donald Trump Íran Hernaður Venesúela Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela Mest lesið Virðist skipta máli hvaða stöðu fólk gegni Innlent Bæjarstjórinn einn á móti stækkun friðlýsingar Gróttu og Seltjarnar Innlent Logar í yfirgefnum bústað við Elliðavatn Innlent Sömdu um reglulegar samfarir í ár eftir sambúðarslit Innlent Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins Erlent Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Erlent „Eins og við séum komin aftur á 1. mars 1989“ Innlent Kettir drápust á meðan eigandinn var á ferðalagi Innlent Gróðurhúsalofttegundir ekki lengur skaðlegar samkvæmt Trump Erlent Ekki innritað í fjóra leikskóla í Reykjavík í haust Innlent Fleiri fréttir Stærsta flugmóðurskip heims sent aftur til Mið-Austurlanda Evrópa getur ekki dvalið í veröld sem var og þarf að vopna sig Mótmæla banni gegn grænkera „pylsum“ og „hamborgurum“ Gróðurhúsalofttegundir ekki lengur skaðlegar samkvæmt Trump Sektuð um 23 þúsund krónur vegna tréspíramálsins ICE dregur saman seglin í Minneapolis Lofaði öllu fögru í von um sendiherraembættið Greiða atkvæði um hámarksfjölda Svisslendinga Jagland ákærður fyrir spillingu Sprengdu blöðrur með herleysigeisla áður en lofthelginni var lokað Táningsdóttir Kims formlegur arftaki hans Pútín þjarmar að vinsælasta samfélagsmiðli Rússlands Íhugar að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda Efna til þjóðaratkvæðagreiðslu um þak á íbúafjölda landsins Gallup hættir að mæla ánægju með Bandaríkjaforseta eftir níutíu ára samfellda sögu Fulltrúadeildin samþykkir að fella niður tolla Trump gegn Kanada Leita fórnarlamba fransks barnaníðings sem braut á börnum um allan heim Talin hafa myrt móður sína og stjúpbróður fyrir skotárásina „Þjóðin syrgir með ykkur“ Leitarheimild byggði á löngu afsönnuðum ásökunum um svindl Opna aftur á flugumferð í El Paso eftir drónaflug frá Mexíkó Opnar sig í nýrri bók: „Ég þekkti ekki þessa menn eða þessa konu“ Íri í haldi ICE óttast um líf sitt Rifust um Trump áður en faðir skaut dóttur sína til bana Loka flugvelli El Paso skyndilega og án útskýringa Jagland sviptur friðhelgi Furstadæmin þjálfa uppreisnarmenn í leynilegri herstöð Hætta að skilgreina gróðurhúsalofttegundir sem skaðlegar Einn í yfirheyrslu og ráðist í húsleit í tengslum við hvarf Nancy Guthrie Norðmenn geti ekki útilokað innrás Rússa Sjá meira