Erlent

Stærsta flugmóðurskip heims sent aftur til Mið-Austurlanda

Samúel Karl Ólason skrifar
F/A-18E Super Hornet herþotu lent á flugmóðurskipinu USS Gerald R. Ford í síðustu viku. Skipið hefur verið á Karíbahafinu þar sem áhöfn þess hefur tekið þátt í árásum á meinta smyglbáta og áhlaupi í Venesúela þegar forseti landsins var numinn á brott með hervaldi.
F/A-18E Super Hornet herþotu lent á flugmóðurskipinu USS Gerald R. Ford í síðustu viku. Skipið hefur verið á Karíbahafinu þar sem áhöfn þess hefur tekið þátt í árásum á meinta smyglbáta og áhlaupi í Venesúela þegar forseti landsins var numinn á brott með hervaldi. Sjóher Bandaríkjanna/Tajh Payne

Bandaríkin eru að senda stærsta flugmóðurskip heimsins aftur til Mið-Austurlanda. Þá verða tvö slík skip og öflugir fylgiflotar þeirra á svæðinu á sama tíma og Donald Trump er að reyna að þvinga klerkastjórn Íran til að semja um kjarnorkuvopnaáætlun ríkisins og önnur málefni.

Bandaríkjamenn hafa þegar sent flugmóðurskipið USS Abraham Lincoln til Mið-Austurlanda, auk annarra herskipa, fjölda herflugvéla og önnur hergögn og loftvarnarkerfi á svæðið.

Í vikunni bárust svo fregnir af því að Trump væri að íhuga að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda og í gær sagði Wall Street Journal frá því að stjórnendum flugmóðurskipsins USS George H.W. Bush hefði verið skipað að undirbúa ferð þangað.

Sjá einnig: Íhugar að senda annað flugmóðurskip til Mið-Austurlanda

Í gærkvöldi gaf Trump svo þá skipun að flugmóðurskipið USS Gerald Ford yrði sent aftur til Mið-Austurlanda. Þar var skipið í fyrra en því var siglt til Karíbahafsins undir lok ársins, þar sem áhöfn þess hefur tekið þátt í árásum á báta sem eiga að hafa verið notaðir til þess að smygla fíkniefnum.

Skipið var einnig notað þegar Nicolás Maduro, fyrrverandi forseti Venesúela, var numinn á brott af bandarískum hermönnum.

Ein viðræðulota hefur átt sér stað milli erindreka frá Bandaríkjunum annars vegar og klerkastjórnarinnar hins vegar. Þær fóru fram í Óman en skiluðu engri niðurstöðu.

Trump sagði á dögunum að til stæði að halda nýjar viðræður en þær hafa ekki átt sér stað og er óljóst hvort og hvenær þær eiga að gerast. Þess í stað hafa skilaboð gengið á milli fylkinga gegnum milliliði í Óman og Katar, samkvæmt AP-fréttaveitunni.

Forsetinn hefur sagt að árásir gegn klerkastjórninni komi til greina en ráðamenn í öðrum ríkjum í Mið-Austurlöndum hafa varað við þeim. Þeir óttast að þær gætu leitt til umfangsmeiri átaka á svæðinu.

Bandaríkin Donald Trump Íran Hernaður Venesúela Íhlutun Bandaríkjanna í Venesúela

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið