Skutu eld­flaugum á Hormuz-sund þegar við­ræður hófust

Samúel Karl Ólason skrifar
Frá æfingu sem Byltingarvörður Íran hélt í gær. Önnur, að virðist umfangsmeiri, æfing er haldin í dag.
Yfirvöld í Íran tilkynntu í dag að Homuz-sundi hafi verið lokað og það yrði lokað í nokkrar klukkustundir vegna heræfinga. Eldflaugum hefur verið skotið út á sundið í þessum æfingum, sem eru haldnar á sama tíma og bandarískir og íranskir erindrekar funda í Genf. Bandaríkjamenn hafa hótað árásum á Íran, semji klerkastjórnin ekki um kjarnorkuvopnaáætlun ríkisins og önnur málefni.

Hormuz-sund er inngangurinn að Persaflóa en undan ströndum Íran verður sundið einungis fjörutíu til fimmtíu kílómetra breitt. Um tuttugu prósent af allri olíu heimsins er flutt um sundið.

Þetta er í fyrsta sinn sem Íranir loka sundinu síðan Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, byrjaði að senda umfangsmikinn herafla á svæðið.

Eitt flugmóðurskip er á svæðinu og annað er á leiðinni. Þá hafa Bandaríkjamenn sent fjölda herþota og loftvarnarkerfa á svæðið og virðist sem viðbúnaður þeirra í Mið-Austurlöndum sé gífurlegur um þessar mundir.

Viðræður milli bandarískra og íranskra erindreka hófust í Genf í Sviss í dag. Þegar viðræðurnar voru að hefjast tilkynntu ríkismiðlar Íran að heræfingar væru hafnar á sundinu og að eldflaugum hefði verið skotið á svæðinu, samkvæmt AP-fréttaveitunni.

Ein viðræðulota hefur átt sér stað milli erindreka frá Bandaríkjunum annars vegar og klerkastjórnarinnar hins vegar. Þær fóru fram í Óman en skiluðu engri niðurstöðu.

Ali Khamenei, æðstiklerkur Íran, sendi í morgun út yfirlýsingu þar sem hann sagði að bandarísk flugmóðurskip væru hættuleg en að vopnin sem sendu þau skip á hafsbotn væru enn hættulegri.

Þá sagði klerkurinn að Bandaríkjamönnum væri ómögulegt að fella Íran.

Stutt er síðan íranskir sjóliðar reyndu að stöðva danskt olíuflutningaskip, sem siglt var undir bandarískum fána, á Hormuz-sundi. Það tókst ekki en Íranar hafa áður stöðvað skip á svæðinu og tekið yfir stjórn þeirra.

