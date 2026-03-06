Erlent

Birtu við­tölin um Trump sem vantaði í Epstein-skjölin

Samúel Karl Ólason skrifar
Konan sem um ræðir sagði Trump hafa þvingað sig til mumaka þegar hún var táningur. Saga hennar hefur þó ekki verið talin trúverðug og nefnd sem hafði það hlutverk að ákveða bætur til fórnarlamba Epsteins komst að þeirri niðurstöðu að hún ætti ekki rétt á bótum.
Dómsmálaráðuneyti Bandaríkjanna birti í gær skjöl sem vantað hefur í gagnasafn Epstein-skjalanna svokölluðu. Umrædd skjöl snúa að viðtölum starfsmanna Alríkislögreglu Bandaríkjanna (FBI) við konu sem sakaði Donald Trump, forseta, um að hafa brotið á sér þegar hún var þrettán ára gömul.

Ráðuneytið birti skjölin ekki upprunalega en fjölmiðlar vestanhafs bentu á það í síðasta mánuði að skjölin vantaði. Nú segja embættismenn að skjölin hafi ekki verið birt þar sem mistök hafi leitt til þess að talið var að búið væri að birta þau.

Umrædd viðtöl voru tekin við konuna árið 2019, skömmu eftir að Epstein var handtekinn fyrir mansal og skömmu áður en hann svipti sig lífi í fangelsi. Konan hélt því fram að á níunda áratug síðustu aldar hefðu bæði Jeffrey Epstein, Donald Trump og fleiri vinir Epstein brotið á henni. Þá hafi hún verið þrettán ára gömul.

Meðal þess sem konan sagði í þeim viðtölum sem tekin voru við hana er að Epstein hafi margsinnis brotið á henni þegar hún var þrettán ára gömul og bjó í Suður-Karólínu. Það sagði hún í eina viðtalinu sem birt var með öðrum skjölum í janúar.

Þrjú viðtöl sem tekin voru við hana, þar sem hún nefndi Trump voru ekki birt fyrr en nú.

Áhugasamir geta séð viðtölin þrjú við konuna hér, hér og hér.

Í þeim sagði konan að Epstein hafi annaðhvort keyrt hana eða flogið henni til New York eða New Jersey nokkrum sinnum þegar hún var þrettán til fimmtán ára gömul, samkvæmt frétt CNN. Þar hafi hún verið kynnt fyrir Trump sem hafi sagt öllum öðrum að yfirgefa herbergið og þvingað hana til munnmaka.

Hún sagðist hafa bitið Trump og þá hafi hann slegið hana.

Ásakanir hennar hafa aldrei verið staðfestar. Trump sjálfur þvertekur fyrir að hafa brotið af sér með Epstein en þeir voru miklir vinir á árum áður. Þá hefur Karoline Leavitt, talskona Trumps, sagt ásakanirnar innihaldslausar og það sé staðfest með því að dómsmálaráðuneytið hafi í forsetatíð Joes Biden setið á þeim, í stað þess að reyna að nota þær gegn Trump.

Nefnd sem hafði það hlutverk að ákveða bætur til fórnarlamba Epsteins komst á árum áður að þeirri niðurstöðu að konan ætti ekki rétt á bótum. Ekki liggur fyrir af hverju sú ákvörðun var tekin. Í samtali við CNN segir lögmaður konunnar að hún hafi fengið greiðslu úr dánarbúi Epsteins vegna málaferla sem hún stóð fyrir.

Pirraðir þingmenn

Það að skjölin hafi ekki verið birt upprunalega hefur aukið á gagnrýni þingmanna og fórnarlamba Epsteins í garð ráðuneytisins um að lögum hafi ekki verið framfylgt. Lögin um birtingu skjalanna kveða á um að ráðuneytið hafi átt að birta öll gögn tengd rannsóknum á Epstein og aðilum honum tengdum í gegnum árin.

Einu upplýsingarnar sem átti að hylja samkvæmt lögunum voru þær sem gætu opinberað fórnarlömb Epsteins eða komið niður á yfirstandandi rannsóknum.

Þingmenn beggja flokka hafa kvartað yfir því að þeim hafi ekki verið gert grein fyrir því hvaða upplýsingar hafi verið huldar og af hverju og þá viti þeir ekki heldur fyrir víst að búið sé að birta öll skjölin sem lögin segja til um að eigi að vera birt.

Bandaríkin Mál Jeffrey Epstein Donald Trump

