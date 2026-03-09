Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Smári Jökull Jónsson skrifar 9. mars 2026 23:45 Mörg hús í Grindavík verða jöfnuð við jörðu. Vísir/Lýður Valberg Vinna hófst við niðurrif altjónaðra húsa í Grindavík í morgun. Verktakinn segir tilfinningarnar blendnar. Hann ætli að fara áfram á hnefanum líkt og hann hafi gert frá rýmingu bæjarins. Þá opnar matvöruverslun í bænum á næstu dögum en engin slík hefur verið í Grindavík í rúm tvö ár. Í fyrsta áfanga á að rífa þrjú hús við Mánagötu og Mánagerði en alls er gert ráð fyrir að rífa 35-40 altjónuð hús í Grindavík. Vonast er til að niðurrif húsa verði komið vel á veg þegar líður á sumarið svo hægt verði að halda áfram með sprunguviðgerðir en þær standa meðal annars yfir við íþróttahúsið. Fyrir áramót var gerður rammasamningur við níu verktaka en niðurrif húsanna verður boðið út í nokkrum örútbúðum og er það grindvíska fyrirtækið Jón og Margeir sem sér um að rífa fyrstu húsin. „Þetta er nú svo sem ekki skemmtilegasta verkefnið að vera í en þetta er auðvitað hluti af uppbyggingu Grindavíkur. Það þarf að byrja á að rífa þessi hús og þá getum við gert við sprungurnar sem eru hérna undir,“ sagði Jón Gunnar Margeirsson eigandi Jóns og Margeirs. Jón Gunnar Margeirsson, eigandi Jóns og Margeirs.Vísir/Lýður Valberg „Þetta er alveg erfitt, það er alveg þannig. Þetta er hluti uppbyggingar og við verðum að fara þessa vegferð.“ „Ætlum að byggja þetta upp“ Markmiðið með framkvæmdunum og sprunguviðgerðum er að tryggja yfirborð í bæjarlandinu til að draga úr lokunum og fækka afgirtum svæðum. Á framkvæmdasvæðinu þurfa verktakar að fara að ítrustu öryggiskröfum. „Það er engin handtínsla neitt í gangi heldur er þetta allt vélavinna. Svo bakkar þú vélinni út á öruggt svæði þegar þú yfirgefur vélina.“ Niðurrifið hófst í morgun.Vísir/Lýður Valberg Jón Gunnar áætlar að það taki fimm til sjö daga að rífa hvert hús og viðurkennir að það verði skrýtið að sjá þegar húsin verða farin. „Maður náttúrlega ólst hérna upp og er búinn að labba hérna fram hjá þessu húsi í skólann öll árin í Grindavíkurskóla, þetta verður breytt ásýnd á bænum. En það er sama, ég er búinn að sjá tillögur að því sem á að koma hér í því framhaldi og mér líst hrikalega vel á þær.“ Hann segist bjartsýnn fyrir framtíðinni. „Ég er alltaf bjartsýnn, ég er búinn að vera það frá 10. nóvember 2023. Maður er búinn að fara þetta áfram á hnefanum, ég ætla að halda því áfram. Við við ætlum að byggja þetta upp og gera þetta að þessum blómlega bæ sem við vorum í.“ Matvöruverslun í bænum í fyrsta sinn frá rýmingu Og Grindvíkingar ætla sér svo sannarlega að gera bæin blómlegan á ný. Á dögunum var auglýst eftir skólastjóra með það að markmiði að skólastarf hefjist í haust og þá verður kosið til sveitarstjórnar í vor. Það er þó ekki það eina því engin matvöruverslun hefur verið opin frá því í rýmingunni árið 2023. Það mun breytast á næstu dögum þegar verslunin Víkurval mun opna. Bjarney Högnadóttir og Aljosha maður hennar opna verslunina Víkurval í Grindavík á næstu dögum.Vísir „Við erum búin að fá mjög góð viðbrögð við þessu og allir mjög spenntir. Við erum búin að fá margar heimsóknir á meðan við erum að setja þetta upp og bara jákvætt,“ segir Bjarney Högnadóttir en hún og maður hennar Aljosha reka verslunina saman og einnig söluturninn Skeifuna. Hún segir eftirspurnina eftir matvöruverslun mikla. Hvað eruð þið að bjóða upp á hérna í versluninni? „Allt og ekkert. Þetta er alveg frá frosnum kjötvörum og þrifvörum og sósu og og olíu og morgunmat, nammi og alls konar,“ segir Bjarney við en vöruúrvalið kom fréttamanni töluvert á óvart og var meira en hann bjóst við. „Það eru margir sem bjuggust við að fá bara nokkrar vörur, bara þetta nauðsynlegasta. Mjólk, brauð, smjör og eitthvað svoleiðis. En við bættum aðeins við,“ segir Bjarney að endingu. 