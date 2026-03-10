Innlent

Rann­saka kyn­ferðis­brot á Akur­eyri

Oddur Ævar Gunnarsson skrifar
Lögreglustöðin á Akureyri.
Lögreglan á Akureyri hefur til rannsóknar kynferðisbrot sem átti sér stað í bænum aðfaranótt sunnudags. Fleiri en einn sakborningur eru grunaðir vegna málsins.

Þetta staðfestir Skarphéðinn Aðalsteinsson aðstoðaryfirlögregluþjónn á Akureyri í samtali við Vísi. Hann vill ekki veita frekari upplýsingar vegna málsins en DV hefur fullyrt að þrír menn séu grunaðir vegna málsins.

Þá fullyrðir miðillinn að þar á meðal sé Húsvíkingur á þrítugsaldri. Mennirnir hafi flúið þegar lögregla kom á vettvang.

