Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 10. mars 2026 10:01 Lögreglustöðin á Akureyri. Vísir/Viktor Freyr Lögreglan á Akureyri hefur til rannsóknar kynferðisbrot sem átti sér stað í bænum aðfaranótt sunnudags. Fleiri en einn sakborningur eru grunaðir vegna málsins. Þetta staðfestir Skarphéðinn Aðalsteinsson aðstoðaryfirlögregluþjónn á Akureyri í samtali við Vísi. Hann vill ekki veita frekari upplýsingar vegna málsins en DV hefur fullyrt að þrír menn séu grunaðir vegna málsins. Þá fullyrðir miðillinn að þar á meðal sé Húsvíkingur á þrítugsaldri. Mennirnir hafi flúið þegar lögregla kom á vettvang. Veistu meira um málið? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið. Lögreglumál Akureyri