Hættir við framboð sitt í kjölfar játningar um framhjáhald Samúel Karl Ólason skrifar 6. mars 2026 11:30 Tony Gonzales hefur setið þrjú tveggja ára kjörtímabil í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og er hættur við að sækjast eftir því fjórða. AP/Blaine Young, San Antonio Express Bandarískur þingmaður lýsti því yfir í nótt að hann ætlaði að stíga til hliðar í forvali Repúblikanaflokksins í kjördæmi hans í Texas. Það er í kjölfar þess að hann viðurkenndi að hafa haldið við aðstoðarkonu sína sem svipti sig lífi. Tony Gonzales segist þó ætla að klára kjörtímabil sitt á þingi. Reglur þingsins banna þingmönnum að eiga í rómantískum samböndum við aðstoðarfólk sitt og Gonzales hafði lengi þrætt fyrir framhjáhaldið við aðstoðarkonu sína, sem svipti sig lífi í september síðastliðnum. Það viðurkenndi hann þó í viðtali á dögunum en sagðist alls ekki bera ábyrgð á dauða hennar. Játningunni kastaði hann fram eftir að óháðir rannsakendur þingsins lögðu til á dögunum að siðferðisnefnd fulltrúadeildarinnar tæki mál Gonzales til rannsóknar og að héraðsmiðill í Texas birti skilaboð milli hans og konunnar þar sem hann þrýsti meðal annars á hana til að senda sér nektarmyndir. Sjá einnig: Játar að hafa haldið við aðstoðarkonu sem kveikti í sér Bæði hann og Regina Ann Santos-Aviles, umrædd aðstoðarkona, voru gift þegar þau héldu við hvort annað en Gonzalez sagði í viðtalinu að hann hefði ekki talað við hana síðan í júní 2024. Eins og áður segir svipti hún sig lífi í september í fyrra. Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218. Gonzales hefur staðið frammi fyrir áköllum úr flokki sínum um að bæði hætta í forvalinu og um að hætta á þingi en þessi áköll jukust á dögunum. Mike Johnson, forseti fulltrúadeildarinnar og leiðtogi meirihluta Repúblikanaflokksins, tók undir þessi áköll í gærkvöldi. Í yfirlýsingu sem hann birti á X í nótt sagði Gonzales að hann hafi tekið þessa ákvörðun eftir djúpa hugleiðingu og með stuðningi fjölskyldu sinnar. pic.twitter.com/3FyKF6V3cb— Rep. Tony Gonzales (@RepTonyGonzales) March 6, 2026 Bandaríkin Þingkosningar í Bandaríkjunum