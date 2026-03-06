Erlent

Hættir við fram­boð sitt í kjöl­far játningar um fram­hjá­hald

Samúel Karl Ólason skrifar
Tony Gonzales hefur setið þrjú tveggja ára kjörtímabil í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og er hættur við að sækjast eftir því fjórða.
Tony Gonzales hefur setið þrjú tveggja ára kjörtímabil í fulltrúadeild Bandaríkjaþings og er hættur við að sækjast eftir því fjórða. AP/Blaine Young, San Antonio Express

Bandarískur þingmaður lýsti því yfir í nótt að hann ætlaði að stíga til hliðar í forvali Repúblikanaflokksins í kjördæmi hans í Texas. Það er í kjölfar þess að hann viðurkenndi að hafa haldið við aðstoðarkonu sína sem svipti sig lífi. Tony Gonzales segist þó ætla að klára kjörtímabil sitt á þingi.

Reglur þingsins banna þingmönnum að eiga í rómantískum samböndum við aðstoðarfólk sitt og Gonzales hafði lengi þrætt fyrir framhjáhaldið við aðstoðarkonu sína, sem svipti sig lífi í september síðastliðnum.

Það viðurkenndi hann þó í viðtali á dögunum en sagðist alls ekki bera ábyrgð á dauða hennar. Játningunni kastaði hann fram eftir að óháðir rannsakendur þingsins lögðu til á dögunum að siðferðisnefnd fulltrúadeildarinnar tæki mál Gonzales til rannsóknar og að héraðsmiðill í Texas birti skilaboð milli hans og konunnar þar sem hann þrýsti meðal annars á hana til að senda sér nektarmyndir.

Bæði hann og Regina Ann Santos-Aviles, umrædd aðstoðarkona, voru gift þegar þau héldu við hvort annað en Gonzalez sagði í viðtalinu að hann hefði ekki talað við hana síðan í júní 2024. Eins og áður segir svipti hún sig lífi í september í fyrra.

Í þessari grein er fjallað um sjálfsvíg. Fólki með sjálfsvígshugsanir er bent á upplýsingasíma heilsugæslunnar s.1700, netspjallið heilsuvera.is, Hjálparsíma Rauða krossins s.1717, á netspjallið 1717.is og á Píeta símann s.552-2218.

Gonzales hefur staðið frammi fyrir áköllum úr flokki sínum um að bæði hætta í forvalinu og um að hætta á þingi en þessi áköll jukust á dögunum. Mike Johnson, forseti fulltrúadeildarinnar og leiðtogi meirihluta Repúblikanaflokksins, tók undir þessi áköll í gærkvöldi.

Í yfirlýsingu sem hann birti á X í nótt sagði Gonzales að hann hafi tekið þessa ákvörðun eftir djúpa hugleiðingu og með stuðningi fjölskyldu sinnar.

Bandaríkin Þingkosningar í Bandaríkjunum

