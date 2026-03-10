Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslutæki Samúel Karl Ólason skrifar 10. mars 2026 13:59 Engin ummerki íkveikju eða gáleysis með eldfim efni fundust. Vísir/Lýður Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið rannsókn á brunanum í vöruskemmu við Gufunesveg í janúar. Meðal annars gerði tæknideild lögreglunnar eldsupptakarannsókn en samkvæmt niðurstöðum hennar kviknaði eldurinn út frá hleðslutæki fyrir lyftara. Tveir lyftarar voru í sambandi og í hleðslu þegar eldurinn kviknaði. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að engar vísbendingar um íkveikju eða gáleysi með eldhvetjandi efni hafi fundist. Skemman var í eigu Reykjavíkurborgar en kvikmyndaframleiðslufyrirtækið Trunorth hafði leigt hana. Þar geymdu forsvarsmenn fyrirtækisins gamla leikmuni og annað. Allt sem var þar inni brann. „Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta. Því þetta eru leikmunir sem við höfum verið að safna í gegnum árin þannig að þetta er verulegt tjón fyrir okkur. Það er ekkert tjón á mannskap eða neitt svoleiðis sem betur fer,“ sagði Guðjón Davíðsson, stjórnarformaður Truenorth, í samtali við fréttastofu eftir brunann. Lögreglumál Bruni í skemmu í Gufunesi Mest lesið Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Innlent Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Innlent Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Innlent Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Innlent Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Innlent Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Innlent „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Innlent Bjóða upp á tjaldsvæði inni Innlent Ræddi við Pútín í síma og íhugar að slaka frekar á refsiaðgerðum Erlent Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Innlent Fleiri fréttir Óttast ekki að þjóðaratkvæðagreiðslunni verði seinkað Vísbendingar um að Kristrún vísar þögn um ESB-málið á bug Sjúklingar enn á göngum bráðamóttökunnar Frekari ESB-umræður í þinginu Lögregla varar enn á ný við vasaþjófum Fundar með lækni frá Úkraínu sem þjónar til borðs á Íslandi Skólastjórinn umdeildi snýr ekki aftur Einn á sjúkrahús eftir árekstur á Hringbraut Hafa dregið rafbyssurnar fram hundrað sinnum Rannsaka kynferðisbrot á Akureyri Gerðu vopnin upptæk og sviptu hann leyfinu Trump sagður beita sér í ESB-umræðunni hér á landi Ræddu þjóðaratkvæði fram á kvöld og halda áfram í dag Áfram skúrir í dag Rífur niður hús sem hann gekk framhjá alla skólagönguna Stóraukin þátttaka kvenna í skimun fyrir krabbameini Ný greiningaraðferð á endómetríósu í sjónmáli „Þetta eru alltof miklar hækkanir“ Ekki í forgangi hjá Isavia að smíða bílastæðahús Oddvitinn lætur gott heita í Mosfellsbæ Evrópuhiti, Bjarni Ben og bílastæði Að kljúfa þjóðina með tilfinningaþrunginni spurningu Fréttinni skylt að birta andsvar Sigurbjargar Þau verða í efstu tíu sætunum á lista Pírata Þriðjungur andvígur atkvæðagreiðslunni Saka Þorgerði um brot á þingsköpum Hefur setið tvo af þremur borgarstjórnarfundum frá því að hann skipti um lið Kostar allt að 210 þúsund krónum að vera í golfklúbbi Bein útsending: ESB-ballið byrjar á Alþingi Sjá meira