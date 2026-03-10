Innlent

Telja eldinn hafa kviknað út frá hleðslu­tæki

Samúel Karl Ólason skrifar
Engin ummerki íkveikju eða gáleysis með eldfim efni fundust.
Vísir/Lýður

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur lokið rannsókn á brunanum í vöruskemmu við Gufunesveg í janúar. Meðal annars gerði tæknideild lögreglunnar eldsupptakarannsókn en samkvæmt niðurstöðum hennar kviknaði eldurinn út frá hleðslutæki fyrir lyftara.

Tveir lyftarar voru í sambandi og í hleðslu þegar eldurinn kviknaði.

Í tilkynningu frá lögreglunni segir að engar vísbendingar um íkveikju eða gáleysi með eldhvetjandi efni hafi fundist.

Skemman var í eigu Reykjavíkurborgar en kvikmyndaframleiðslufyrirtækið Trunorth hafði leigt hana. Þar geymdu forsvarsmenn fyrirtækisins gamla leikmuni og annað. Allt sem var þar inni brann.

„Það er bara ömurlegt að horfa upp á þetta. Því þetta eru leikmunir sem við höfum verið að safna í gegnum árin þannig að þetta er verulegt tjón fyrir okkur. Það er ekkert tjón á mannskap eða neitt svoleiðis sem betur fer,“ sagði Guðjón Davíðsson, stjórnarformaður Truenorth, í samtali við fréttastofu eftir brunann.

