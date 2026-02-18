Opinber heimsókn Friðriks 10. Danakonungs til Grænlands hefst í dag, þegar konungurinn lendir í Nuuk klukkan 11.30. Hann mun meðal annars snæða hádegisverð og kvöldverð í húsi Hans Egede, sem er elsta hús landsins, og ræða við íbúa í menningarhúsinu Katuaq.
Á morgun mun konungurinn ferðast til Maniitsoq og Kangerlussuaq, þar sem heimsókninni lýkur á föstudag.
Tilkynnt var um heimsóknina í lok janúar, í kjölfar hótana Donald Trump Bandaríkjaforseta og annarra ráðamanna vestanhafs um mögulega yfirtöku og innlimum Grænlands.
Friðrik sagðist í janúar vilja sækja Grænlendinga heim til að sýna þeim móralskan stuðning. „Ég skynja að þeir eru áhyggjufullir og mín er ánægjan að fara og hitta þá,“ sagði prinsinn við blaðamenn þar sem hann var í opinberri heimsókn í Litháen.
Stjórnvöld á Grænlandi höfðu skömmu áður tilkynnt að þau myndu ráðast í könnun á andlegri líðan íbúa vegna þess álags sem þeir hefðu mátt þola síðustu misseri.
Bandaríkjastjórn virðist hafa látið af öllum hugmyndum um að beita valdi til að taka Grænland en Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, sagði á öryggisráðstefnunni í München á dögunum að hún væri sannfærð um að Trump ásældist það enn.