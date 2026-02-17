Lindsay Graham hafi hellt sér yfir Frederiksen og sagt Trump geta tekið Grænland Eiður Þór Árnason skrifar 17. febrúar 2026 22:16 Lindsey Graham er öldungadeildarþingmaður Repúblikanaflokksins og stuðningsmaður Trumps Bandaríkjaforseta. Hann hitti Frederiksen og Nielsen um helgina. Epa/samsett Bandaríski öldungadeildarþingmaðurinn Lindsay Graham er sagður hafa hellt sér yfir Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, og Jens-Frederik Nielsen, formann landsstjórnar Grænlands, á öryggisráðstefnu í Þýskalandi á laugardag. Á hann að hafa sagt að þau þyrftu einfaldlega að sætta sig við það ef Trump Bandaríkjaforseti vildi ná stjórn á Grænlandi og Graham sömuleiðis látið „f-orðið“ ítrekað falla í viðurvist þeirra. Bandaríski miðillinn Puck hefur þetta eftir heimildarmönnum sínum á ráðstefnunni í München. Ummælin hafi verið látin falla á fundi þingmanna bandarísku fulltrúa- og öldungadeildarinnar með Nielsen og Frederiksen. Athygli vekur að fljótlega eftir umræddan fund höfðu fjölmiðlar eftir Frederiksen að hún teldi að Trump Bandaríkjaforseti þráði enn að eignast Grænland þrátt fyrir að hafa dregið úr hótunum sínum um að taka eyjuna með valdi. Það væri mat hennar að lítið hefði í raun breyst hjá Trump. „Samkvæmt nokkrum heimildarmönnum sem voru í herberginu, auk annarra sem fengu upplýsingar um hvað gerðist, lét Graham þau bæði gjörsamlega heyra það. Kjarni málsins, að sögn tveggja viðstaddra, var sá að ef Trump forseti vildi Grænland myndi hann taka það og þau gætu lítið gert í því. Þau yrðu bara að afhenda heimskautaeyjuna og sætta sig við það,“ segir í frétt Puck. Samkvæmt heimildarmanni var Graham, sem er þingmaður Repúblikanaflokksins, í miklum ham og varð öldungadeildarþingmanninum Elissa Slotkin sem var á fundinum svo misboðið að hún stóð upp og gekk út. Þingmenn sent misvísandi skilaboð Fréttamaður Puck segir þetta hafa átt sér stað síðdegis á laugardag eftir að bandarískir þingmenn höfðu varið hálfum degi í að reyna að róa taugar fulltrúa Evrópuþjóða sem telji að Bandaríkjastjórn hafi lítinn áhuga á því að verja álfuna. Tilgangurinn með heimsókn bandarísku þingmannanna hafi verið að sannfæra Evrópuleiðtoga um áframhaldandi stuðning Bandaríkjanna en í stað þess hafi hún reynst áminning um það að Grænlandskrísan geti vaknað aftur til lífsins hvenær sem er og væri jafnvel ekki enn liðin hjá. Graham áður valdið usla Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Graham veldur usla með ummælum sínum um Grænland. „Hverjum er ekki skítsama um það hver á Grænland?“ hafði Politico eftir honum á föstudag. Þetta lagðist meðal annars illa í Thom Tillis, öldungadeildarþingmann Repúblikanaflokksins, sem staddur var á öryggisráðstefnunni í Þýskalandi um helgina. Puck greinir frá því að á laugardagsmorgun hafi þingmaðurinn ruðst inn í stjórnstöð bandarísku þingmannasendinefndarinnar á Bayerischer Hof-hótelinu í München þar sem valdafólk mæti á hverju ári til að ræða mikilvægustu þjóðaröryggismál samtímans. „Hann var brjálaður. „Sumir hafa verið að segja, Hverjum er ekki drullusama um það hver á Grænland,“ sagði Tillis, hoppandi á tánum á meðan hann skoðaði snakkúrvalið. „Nú, vitið þið hverjum er ekki drullusama? Frumbyggjum Grænlands – og frumbyggjum Norður-Karólínu, sem við höfum barist fyrir að hljóti viðurkenningu í yfir 130 ár!“ Tillis er fulltrúi Norður-Karólínu í öldungadeild Bandaríkjaþings en Graham kemur úr nærliggjandi Suður-Karólinu. Grænland Bandaríkin Danmörk Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Tengdar fréttir Telur Trump enn girnast Grænland Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, telur að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, girnist enn Grænland, þó hann hafi dregið úr hótunum sínum um að taka eyjuna með valdi. Þessu var hún spurð að á öryggisráðstefnunni í München í gær og sagðist hún því miður telja að lítið hefði breyst hjá Trump. 15. febrúar 2026 07:46 