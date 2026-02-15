Telur Trump enn girnast Grænland Samúel Karl Ólason skrifar 15. febrúar 2026 07:46 Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur. AP/Michael Probst Mette Frederiksen, forsætisráðherra Danmerkur, telur að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, girnist enn Grænland, þó hann hafi dregið úr hótunum sínum um að taka eyjuna með valdi. Þessu var hún spurð að á öryggisráðstefnunni í München í gær og sagðist hún því miður telja að lítið hefði breyst hjá Trump. Hótanir Trumps í garð Grænlendinga og Dana og beiting tolla gegn ríkjum í Evrópu sem stóðu með Dönum og Grænlendingum, auk annarra atriða, hafa komið verulega niður á samskiptum Bandaríkjanna og Evrópu á undanförnum vikum og mánuðum. Eins og frægt er lét Trump af hótunum sínum um að taka Grænland með valdi, eftir að hann sagðist hafa gert einhvers konar samkomulag við Mark Rutte, framkvæmdastjóra NATO, sem átti að gefa Bandaríkjamönnum allt sem Trump sóttist eftir varðandi Grænland. Á öryggisráðstefnunni í gær sögðu bæði Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, forseti heimastjórnarinnar á Grænlandi, að þrýstingur Bandaríkjamanna í garð Grænlendinga væri óásættanlegur. Í grein Guardian segir þó að Nielsen hafi tekið fram að skref hefðu verið tekin í rétta átt. Sjá einnig: Senda flaggskip breska flotans á norðurslóðir Blaðamaður danska ríkisútvarpsins á Grænlandi sagði í gær að þeir Grænlendingar sem hún hefði rætt við hefðu í raun takmarkaðan áhuga á því sem færi fram í München. Þeir hefðu mun meiri áhuga á því hvað kæmi út úr beinum viðræðum milli Bandaríkjamanna annars vegar og Dana og Grænlendinga hins vegar. Fundu ekki fyrir ógn fyrr en Trump byrjaði að hóta þeim Ein af ástæðum þess að Trump segir mikilvægt að Bandaríkin eignist Grænland er ógnin sem eyríkinu stafar af Rússlandi og Kína og segir forsetinn að Evrópa geti ekki varið Grænland, jafnvel þó að Grænland sé aðili að Atlantshafsbandalaginu og að Bandaríkin yrðu því skuldbundin til að verja eyjuna. DR hefur eftir Nielsen að Grænlendingar hafi ekki fundið fyrir þessari meintu ógn frá Rússlandi og Kína. Fyrsta skipti sem þeir hafi fundið fyrir raunverulegri ógn hafi verið þegar bandamaður, það er að segja Bandaríkin, hótuðu að taka Grænland með valdi. At #MSC2026, 🇬🇱 Prime Minister Jens-Frederik Nielsen stated that this debate goes beyond Greenland, raising broader questions about how major powers engage with allies. pic.twitter.com/6K2SHR89Rd— Munich Security Conference (@MunSecConf) February 14, 2026 Bæði Nielsen og Frederiksen sögðu það jákvætt að verið væri að auka öryggi og viðbúnað NATO á norðurslóðum. Norðmenn ræddu Grænland við Rubio Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hitti Jonas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, í München í gær. Þeir ræddu meðal annars um mikilvægi Grænlands þegar kemur að öryggi á norðurslóðum. Samkvæmt Rubio ræddu þeir einnig samvinnu hvað varðar sjaldgæfa málma og birgðakeðju. In my meeting with Norwegian Prime Minister @jonasgahrstore, we discussed Norway’s vital role in Arctic security and the strategic importance of Greenland. We look forward to partnering with Norway on supply chain security, including on critical minerals. pic.twitter.com/4NnmhOb4Ff— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 14, 2026 Støre sagði norskum miðlum að fundurinn með Rubio hefði gengið vel. Grænland Hótanir Bandaríkjanna vegna Grænlands Danmörk Donald Trump Bandaríkin Tengdar fréttir Herþotur frá Svíþjóð, Danmörku og Þýskalandi á Íslandi Danskir flugmenn flugu í gær fjórum F-35 herþotum hingað til lands og var þotunum lent í Keflavík. 