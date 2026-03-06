Formenn Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins segja dagsetningu þjóðaratkvæðagreiðslu um viðræður við Evrópusambandið henta frasakenndri stefnu ríkisstjórnarinnar en ekki þjóðinni. Þeir segja utanríkismálanefnd hafa verið hundsaða með öllu og segja ekkert að marka fyrri orð forsætisráðherra, meðal annars frá 2024.
Rætt var við þau Guðrúnu Hafsteinsdóttur formann Sjálfstæðisflokksins og Sigmund Davíð Gunnlaugsson formann Miðflokksins í kvöldfréttum Sýnar. Tilefnið var blaðamannafundur formanna ríkisstjórnarflokkanna í dag þar sem tilkynnt var að ákvörðun um áframhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið verði lögð í hendur þjóðarinnar þann 29. ágúst næstkomandi. Málið kemur til kasta Alþingis strax eftir helgi.
Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra sagði á blaðamannafundinum í dag að það yrði umhugsunarefni ef einhverjir þingflokkar myndu reyna að tefja afgreiðslu málsins á þingi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins segir útilokað að málið fái hraða afgreiðslu á þingi.
„Sérstaklega miðað við hvernig hæstvirtur forsætisráðherra, ef hægt er að tala þannig eftir þessa kynningu í dag, og utanríkisráðherra hafa reynt að villa um fyrir fólki um hvað þetta raunverulega snýst og þú vitnaðir í það að þetta snerist ekki um að þeirra mati hvort við vildum ganga í ESB eða ekki. Í dag hafa birst í erlendum fjölmiðlum fréttir um það að í lok ágúst ætli Íslendingar að kjósa um það hvort við göngum í ESB eða ekki. Enda er þetta hvergi þekkt annars staðar að stjórnvöld reyni að villa um fyrir almenningi með þeim hætti sem við horfum upp á hér. Ef ríki sækir um aðild að Evrópusambandinu eins og það hefur sjálft margoft reynt að útskýra þá er það vegna þess að það ríki ætlar sér inn og þarf að byrja að aðlagast strax og aðlögunarferlið hefst.“
Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir að það sé ekki þannig að stjórnarandstaðan komi í veg fyrir það að ríkisstjórnin keyri hluti í gegn. Hún geri hinsvegar alvarlega athugasemd við það að málið hafi ekki verið kynnt í utanríkismálanefnd.
„Hér hefur utanríkismálanefnd algjörlega verið hundsuð í þessu máli, sem er algjörlega fáheyrt ef það hefur nokkurn tímann gerst nema í tíð þessarar ríkisstjórnar, þannig samskiptin við utanríkismálanefnd eru engin og málið var ekki kynnt fyrir þeirri nefnd. Nú er það bara svo að við erum með ríkisstjórn sem einhverra hluta vegna hlustar ekki á neinar skynsemisraddir í hverju málinu á fætur öðru. Og við teljum það mjög óskynsamlegt að ætla að vera með þessa atkvæðagreiðslu í lok sumars þegar þjóðin er bundin við annað, er í fríum og svo framvegis. Þannig mér finnst þessi dagsetning henta frasakenndri og hentugleikastefnu þessarar ríkisstjórnar en ekki þjóðinni.“
Hún segist treysta þjóðinni til að kjósa í málinu en ekki ríkisstjórninni til að halda utan um málið. Sigmundur Davíð skýtur því inn að hann taki undir með Guðrúnu, málið hafi ekki verið kynnt fyirr utanríkismálanefnd.
„En hvar var þetta kynnt? Þetta var kynnt í Brussel og unnið með embættismönnum þar. Þaðan heyrðum við fyrst af þessu, í erlendum fjölmiðlum sem höfðu uppljóstrara í stjórnkerfinu í Brussel. Það er fólkið sem þessi ríkisstjórn er að vinna með, lætur íslenskan almenning, íslenska fjölmiðla ekki einu sinni vita, ætlar að fara sínu fram í einhverju plotti, baktjalds og gera almenning á Íslandi að einhverskonar leiksoppum í þessari aðgerð sinni.“
Guðrún segir greinilegt að ekkert sé að marka orð forsætisráðherra. Hún geri alvarlegar athugasemdir við það, því það verði að vera þannig að hægt sé að marka orð hennar.
„27. ágúst 2024 sagði Kristrún Frostadóttir að hún myndi ekki leggja áherslu á þetta vegna þess að verkefnin heima fyrir væru svo brýn. Nú erum við hér með háa vexti, verðbólgan lækkar ekki neitt, atvinnuleysi eykst og þetta verðmætasköpunarhaust sem þær boðuðu í haust er hvergi sjáanlegt og það er deginum ljósara að ríkisstjórnin er búin að gefast upp á verkefninu og ætlar að hlaupa í skjól Evrópusambandsumsóknar, Þorgerður Katrín, Inga Sæland og Kristrún Frostadóttir, vegna þess að þær ráða ekki við verkefnin á Íslandi.“