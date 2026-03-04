Fertugur breskur karlmaður af kínverskum uppruna fær ekki að koma aftur til Íslands næstu tvö árin eftir að hafa starfað hér á landi sem leiðsögumaður án leyfis. Maðurinn var gripinn við eftirlit lögreglu og reyndust svör hans við spurningum lögreglu loðin í meira lagi.
Lögreglan á Selfossi stöðvaði för mannsins við almennt umferðareftirlit í september síðastliðnum. Hann reyndist þá aka fimm kínverskum ferðamönnum á hópbifreið í skipulagðri ferð um landið án atvinnu- og dvalarleyfis.
Maðurinn gaf lögreglu rangar og villandi upplýsingar eftir handtöku. Hann gaf í skyn að farþegarnir væru starfsmenn bresks fyrirtækis en farþegarnir höfðu aðra sögu að segja. Þeir voru frá Kína og sögðust hafa keypt þjónustu mannsins eftir auglýsingu á samfélagsmiðli. Hann væri bæði leiðsögumaður og bílstjóri í þriggja daga keyptri ferð.
Maðurinn játaði í framhaldinu að hafa ekið ferðamönnum án rekstrarleyfis en sagðist ekki meðvitaður um að til þess þyrfti hann leyfi. Þó kom í ljós að hann hafði sótt um tímabundið atvinnuleyfi þremur mánuðum fyrr.
Þá sagðist maðurinn aðeins einu sinni áður hafa komið til Íslands. Vegabréf hans sagði aðra sögu en þar voru ellefu stimplar sem sýndu að minnsta kosti ellefu heimsóknir hans til landsins frá árinu 2023 til 2025. Vegabréf hans var gefið út árið 2023. Minntur á fyrri komur til Íslands sagðist hann þá hafa komið sem ferðamaður til að mynda norðurljós.
Taldi Útlendingastofnun að heimilt væri að brottvísa manninum vegna brota á lögum um útlendinga en einnig vegna þess að hafa af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi gefið efnislega rangar eða augljóslega villandi upplýsingar. Hann kærði niðurstöðuna til kærunefndar útlendingamála sem kvað upp úrskurð sinn í febrúar.
Nefndin minnti á að atvinnustarfsemi án heimilda hefði neikvæð áhrif á íslenskt samfélag, græfi undan íslenskum vinnumarkaði og greiðslu skatta og opinberra gjalda til ríkissjóðs. Nefndin stytti þó þriggja ára endurkomubann Útlendingastofnunar í tveggja ára bann.
Þá gerði kærunefndin athugasemd við vinnubrögð lögreglu að ekki kæmi fram í gögnum málsins að manninum hefði verið boðin túlkaþjónusta. Maðurinn sé þó breskur ríkisborgari, hafi búið þar í nítján ár og því ekki óeðlilegt að framburðaskýrsla hafi farið fram á ensku sem maðurinn kvartaði yfir.