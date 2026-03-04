Átján Íslendingar hafa óskað eftir því að fá sæti í skipulögðum björgunarferðum frá Jórdaníu og Sádí-Arabíu á morgun og á föstudag. Ekki liggur fyrir hversu mörg sæti verða í boði fyrir Íslendinga í ferðunum.
Um eitt hundrað og fjörutíu Íslendingar eru á átakasvæðinu og borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins sendi í gær tölvupóst á fólk þar sem því var bent á þrjú björgunarflug á vegum samstarfsríkja.
Tvö þeirra eru á morgun og þá annars vegar frá Amman í Jórdaníu til Bratislava í Slóvakíu og hitt er frá Ríad í Sádí Arabíu til Vínarborgar í Austurríki. Það þriðja fer einnig frá Amman til Bratislava á föstudag.
Fréttastofa hefur á síðustu dögum rætt við Íslendinga á svæðinu sem hafa verið að reyna að koma sér heim og þá að skoða ýmsar leiðir til þess, meðal annars að keyra til Ríad og fljúga þaðan. Þá eru einhverjar ferðir á áætlun frá Dúbaí í dag en ljóst er að eftirspurn eftir sætum er langt umfram framboð.
Borgaraþjónusta utanríkisráðuneytisins benti Íslendingum á að hafa samband, hafi þeir áhuga á að komast í fyrrnefndar björgunarferðir.
Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hafa átján íslenskir ríkisborgarar haft samband og óskað eftir því að komast í ferðirnar. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu eiga ríkisborgarar Austurríkis og Slóvakíu forgang í ferðirnar þar sem þær voru skipulagðar af hálfu þeirra ríkja.
Ekki liggur fyrir hversu mörg sæti verða í boði fyrir Íslendinga en samkvæmt svari utanríkisráðuneytisins hefur borgaraþjónustan komið beiðnum þeirra á framfæri við viðkomandi samstarfsríki.
