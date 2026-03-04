Innlent

Brynjar ráðinn korter í kosningar

Jakob Bjarnar skrifar
Brynjar virðist vera algjörlega ómissandi. Þannig hefur Sjálfstæðisflokkurinn gripið til þess að ráða hann nú starfsmann þingflokksins en korter er í að hann verði launaður borgarfulltrúi flokksins.
Brynjar Níelsson, sem skipar þriðja sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum hefur óvænt verið ráðinn starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Ráðningin er gerð tíu vikum fyrir kosningar í borginni þar sem telja má fullvíst að Brynjar nái kjöri sem borgarfulltrúi.

Brynjar hefur verið skráður á vef Alþingis sem starfsmaður þingflokksins. Hann dró á dögunum til baka umsókn sína sem héraðsdómari og sagðist hafa viljað svara kalli Sjálfstæðisflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum.

Á skrifstofu Alþingis, í hópi aðstoðarmanna, hittir Brynjar fyrir Helga Brynjarsson son sinn sem er á meðal sjö starfsmanna flokksins á þinginu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur fimm stöðugildi á skrifstofunni en dæmi eru um að starfsfólk hafi ekki verið í fullu hlutfalli. Þannig var Andri Steinn Hilmarsson bæjarfulltrúi í Kópavogi á móti í hálfu starfi fyrir þingflokkinn. Full laun starfsfólks þingflokka eru um 1130 þúsund krónur.

Listi yfir að starfsmenn þingflokks og aðstoðarmenn formanna, en þar eru 28 á skrá, er forvitnileg lesning. Þar eru nokkrir fyrrverandi þingmenn auk Brynjars svo sem Unnur Brá Konráðsdóttir sem var í eina tíð forseti Alþingis og Ásta Guðrún Helgadóttir starfsmaður Samfylkingarinnar en hún sat á þingi fyrir Pírata. Einnig má nefna Gunnar Braga Sveinsson sem titlaður er aðstoðarmaður Miðflokksins en hann sat á þingi fyrir Framsóknarflokkinn. Þarna eru jafnframt gömul brýni úr blaðamannastétt á borð við Heimi Má Pétursson fyrrverandi fréttahaukur Stöðvar 2 fyrir Flokk fólksins og Tómas Þór Þórðarson íþróttafréttamann fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þar má að auki finna félaga af gamla Kjarnanum, þá Þórð Snæ Júlíusson og Arnar Þór Ingólfsson fyrir Samfylkinguna.

Ekki náðist í Brynjar við vinnslu fréttarinnar.

