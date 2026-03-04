Brynjar ráðinn korter í kosningar Jakob Bjarnar skrifar 4. mars 2026 13:49 Brynjar virðist vera algjörlega ómissandi. Þannig hefur Sjálfstæðisflokkurinn gripið til þess að ráða hann nú starfsmann þingflokksins en korter er í að hann verði launaður borgarfulltrúi flokksins. vísir/vilhelm Brynjar Níelsson, sem skipar þriðja sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík í komandi borgarstjórnarkosningum hefur óvænt verið ráðinn starfsmaður þingflokks Sjálfstæðisflokksins. Ráðningin er gerð tíu vikum fyrir kosningar í borginni þar sem telja má fullvíst að Brynjar nái kjöri sem borgarfulltrúi. Brynjar hefur verið skráður á vef Alþingis sem starfsmaður þingflokksins. Hann dró á dögunum til baka umsókn sína sem héraðsdómari og sagðist hafa viljað svara kalli Sjálfstæðisflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum. Á skrifstofu Alþingis, í hópi aðstoðarmanna, hittir Brynjar fyrir Helga Brynjarsson son sinn sem er á meðal sjö starfsmanna flokksins á þinginu. Sjálfstæðisflokkurinn hefur fimm stöðugildi á skrifstofunni en dæmi eru um að starfsfólk hafi ekki verið í fullu hlutfalli. Þannig var Andri Steinn Hilmarsson bæjarfulltrúi í Kópavogi á móti í hálfu starfi fyrir þingflokkinn. Full laun starfsfólks þingflokka eru um 1130 þúsund krónur. Listi yfir að starfsmenn þingflokks og aðstoðarmenn formanna, en þar eru 28 á skrá, er forvitnileg lesning. Þar eru nokkrir fyrrverandi þingmenn auk Brynjars svo sem Unnur Brá Konráðsdóttir sem var í eina tíð forseti Alþingis og Ásta Guðrún Helgadóttir starfsmaður Samfylkingarinnar en hún sat á þingi fyrir Pírata. Einnig má nefna Gunnar Braga Sveinsson sem titlaður er aðstoðarmaður Miðflokksins en hann sat á þingi fyrir Framsóknarflokkinn. Þarna eru jafnframt gömul brýni úr blaðamannastétt á borð við Heimi Má Pétursson fyrrverandi fréttahaukur Stöðvar 2 fyrir Flokk fólksins og Tómas Þór Þórðarson íþróttafréttamann fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þar má að auki finna félaga af gamla Kjarnanum, þá Þórð Snæ Júlíusson og Arnar Þór Ingólfsson fyrir Samfylkinguna. Ekki náðist í Brynjar við vinnslu fréttarinnar. Sjálfstæðisflokkurinn Rekstur hins opinbera Stjórnsýsla Alþingi Sveitarstjórnarkosningar 2026 Mest lesið „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Innlent Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Innlent Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Innlent Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Innlent Brynjar ráðinn korter í kosningar Innlent Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Erlent Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Innlent Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Innlent Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Innlent Fleiri fréttir Sýknudómur Brims í máli sjómannsins ómerktur Ráðherra friðlýsti Grafarvoginn Brynjar ráðinn korter í kosningar Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Þau skipa D-listann í Hveragerði Rósa í heiðurssæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Eigendur Ítalíu í þriggja ára atvinnurekstrarbann Með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Leituðu skjóls í Hreysinu Bein útsending: Landssamráðsfundur gegn ofbeldi „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Hrunvarnir við Holtsnúp verði tilbúnar í ágúst Búið að opna veginn um Raknadalshlíð eftir flóðið Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Grunaður um að kýla konu og sparka svo í hana þegar hún lá eftir Karólína Helga leiðir Viðreisn í Hafnarfirði Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni „Ekki Alþingi sem skipar mér hvað ég á að segja“ Matvöruverð hafi hækkað meira en laun og forsendur að bresta Einar Geir oddviti Miðflokks í Hafnarfirði Vegum lokað í kjölfar snjóflóðs í Raknadalshlíð Elliði lofar því að flytja ekki aftur til Eyja Sjá meira