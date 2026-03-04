Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV

Héraðsdómur Suðurlands hefur dæmt tvo karlmenn fyrir að hafa stolið miklu magni af endurvinnanlegum dósum úr söfnunargámum íþróttafélagsins ÍBV í Vestmannaeyjum.
Annar maðurinn var dæmdur í níutíu daga fangelsi og hinn í þrjátíu daga fangelsi, en fullnusta refsingar í tilfellum beggja skal niður falla, haldi þeir almennt skilorð í tvö ár.
Annar maðurinn var ákærður fyrir peningaþvætti með því að hafa ítrekað – að minnsta kosti fjórtán sinnum haustið 2023 – aflað sér rúmlega milljóna króna með því að skila inn endurvinnanlegum drykkjarumbúðum til Endurvinnslunnar og lagt inn á eigin bankareikning. Hinn maðurinn aflaði sér að minnsta kosti 45 þúsund króna með sömu aðferð á sama tímabili.
Mennirnir játuðu skýlaust sök í málinu.
Umræddur gámur er staðsettur við Hamarsveg í Vestmannaeyjum. Íþróttafélagið ÍBV fór fram á eina og hálfa milljón króna í skaðabætur, en lögmaður ÍBV staðfesti við meðferð málsins að mennirnir hafi þegar greitt umrædda kröfu.