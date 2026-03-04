Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Tómas Arnar Þorláksson skrifar 4. mars 2026 13:39 „Það verður erfitt að kveðja. Það verður mikill söknuður af þessum stað,“ segir Smári Ólafsson. vísir/Lýður Valberg Eitt helsta kennileiti Akureyrar verður rifið á næstu mánuðum. Leigubílstjóri sem hefur starfað í húsinu í tæp 30 ár segir verulega sorglegt og erfitt að kveðja starfstöðina. Ekki er ljóst hvað verður um starfsemina enn sem komið er. „Það verður erfitt að kveðja. Það verður mikill söknuður af þessum stað,“ segir Smári Ólafsson leigubílstjóri um Bifreiðastöð Oddeyrar. Í spilaranum hér að ofan má sjá þetta þekkta kennileiti Akureyrar þarf að víkja og verður rifið á næstu mánuðum að öllu óbreyttu. Þess í stað kemur nútímaleg nýbygging. Leigubílastöðin Bifreiðastöð Oddeyra hefur fengið frest til fyrsta maí til að flytja starfsemina af lóðinni í miðbæ bæjarins samkvæmt ákvörðun bæjarráðs. Skiptar skoðanir eru um færslu starfseminnar og breytta ásýnd miðsvæðisins í bænum ef marka má athugasemdir við frétt Akureyri.net um málið. „Fáránlegt, verið að skemma miðbæinn,“ segir einn á meðan annar segir ekkert hús vera jafn mikið fyrir. Einn af þeim sem syrgja hvarf hússins er leigubílstjóri sem hefur starfað þar í nær þrjátíu ár. „Auðvitað sér maður eftir þessu. Þetta er búinn að vera fastur punktur hérna í tilverunni og það verður skrítið að mæta á einhvern annan stað.“ Þú átt eflaust mikið af góðum minningum hérna? „Jú jú jú. Margar góðar minningar og margir karakterar sem hafa komið hér við.“ Bifreiðastöð Oddeyrar prýðir miðbæ Akureyrar.vísir/Lýður Valberg Eitt af því sem er erfiðast að kveðja við húsið er kaffistofa þar sem leigubílsstjórar hafa beðið í 70 ár eftir því að númerið þeirra verði kallað upp fyrir túr. Þar fór vel með mönnum þegar að fréttastofa fékk að kíkja í heimsókn. Að mati Smára mun það hafa töluverð áhrif á reksturinn að missa starfstöð í miðbænum. „Við þurfum að leita nýrra leiða til að reka þetta fyrirtæki. Við erum að reka verslun sem hefur stutt mikið við starfsemina. Við erum ekki að fara reka verslun í útjaðri bæjarins. Það eru þreyfingar í gangi með framtíðina. Við erum að reyna færa okkur inn í tæknina. Vonandi verður það bara raunin.“ Leigubílsstjórnarnir munu sakna kaffistofunnar þar sem þeir hafa beðið í áratugi. Starfsemin hefur verið í húsinu í nær 70 ár.Vísir/lýður valberg Guðjón Þór Helgason hefur einnig starfað í 30 ár við stöðina og sat í makindum sínum þegar fréttastofu bar að garði. Ertu að nýta allar stundir sem þú getur til að kveðja hérna áður en húsið verður rifið? „Já, það er svo ömurlegt að fara héðan eftir 30 ár.“ Ertu búinn að tengjast þessu húsi miklum tilfinningaböndum? „Já, þetta er annað heimilið mitt.“ Akureyri Leigubílar Hús og heimili Mest lesið „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Innlent Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Innlent Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Erlent Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Innlent Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Innlent Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni Innlent Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Erlent Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Innlent Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Innlent Fleiri fréttir Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Þau skipa D-listann í Hveragerði Rósa í heiðurssæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Eigendur Ítalíu í þriggja ára atvinnurekstrarbann Með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Leituðu skjóls í Hreysinu Bein útsending: Landssamráðsfundur gegn ofbeldi „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Hrunvarnir við Holtsnúp verði tilbúnar í ágúst Búið að opna veginn um Raknadalshlíð eftir flóðið Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Grunaður um að kýla konu og sparka svo í hana þegar hún lá eftir Karólína Helga leiðir Viðreisn í Hafnarfirði Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni „Ekki Alþingi sem skipar mér hvað ég á að segja“ Matvöruverð hafi hækkað meira en laun og forsendur að bresta Einar Geir oddviti Miðflokks í Hafnarfirði Vegum lokað í kjölfar snjóflóðs í Raknadalshlíð Elliði lofar því að flytja ekki aftur til Eyja Formaður Viðreisnar í Reykjavík sakaður um fjárdrátt Ríkisstjórnin fái kynningu um þjóðaratkvæði á föstudag „Hversu lágt geta þingmenn lagst í störfum sínum?“ Sjá meira