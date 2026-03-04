Einn af flutningsmönnum frumvarps um bann við bælingarmeðferðum segir samtöl sem miði að því að breyta kynhneigð einstaklings flokkast sem slík meðferð og ummæli kanslara kaþólsku kirkjunnar í kvöldfréttum Sýnar kalla á rannsókn lögreglu.
Í kvöldfréttum Sýnar var fjallað um viðhorf kaþólsku kirkjunnar til samkynhneiðgra. Var rætt við Séra Jakob Rolland sem sagði það stefnu Jesú Krists að samkynhneigðir þyrftu að breyta kynhneigð sinni. Árið 2023 voru samþykkt lög á Alþingi sem banna hvers konar bælingarmeðferðir sem miða að því að bæla eða breyta kynhneigð einstaklings.
„Við verðum að boða það sem kirkjan boðar. Það er bara einfalt. Hvort að það sé löglegt eða ekki löglegt, ég veit um þessi lög frá 2023. Það er ekki Alþingi sem skipar mér hvað ég á að segja. Ég á að segja það sem kirkjan segir mér og það sem Jesús Kristur boðar,“ sagði Séra Jakob í fréttum Sýnar í gær.
Helga Vala Helgadóttir, fyrrum þingmaður og ein af flutningsmönnum frumvarpsins um bann við bælingameðferðum á sínum tíma, segir slíkar meðferðir ekki byggðar á læknavísindum og skýrt að íslensk lög séu æðri skoðunum innan kaþólsku kirkjunnar.
„Þessi lög sem að Alþingi setti vorið 2023, sem banna bælingarmeðferðir, voru samþykkt nánast einróma og eru í gildi. Ef einhver brýtur þau lög þá má refsa viðkomandi,“ sagði Helga Vala sem nú starfar sem lögmaður.
Í viðtalinu sagði séra Jakob engar skipulagðar bælingarmeðferðir vera stundaðar innan kaþólsku kirkjunnar en viðurkenndi að þar ættu sér stað samtöl milli fólks í þá átt.
Helga Vala segir það nákvæmlega það sem bælingarmeðferð sé.
„Bænir, dáleiðsla, þetta er allt hluti af þessum bælingarmeðferðum. Þannig að það þarf ekkert að vera skipulagt. Ef það er verið að framkvæma þetta þá er þetta brot á lögum, brot á íslenskum hegningarlögum.“
Hún segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu.
„Hann lýsti því yfir að þessar meðferðir væru að eiga sér stað hjá þeim og þar með er hann búinn að játa á sig hegningarlagabrot kaþólsku kirkjunnar á Íslandi. Það er auðvitað mjög alvarlegt og ég geri ráð fyrir því að lögreglan fari strax og hefji rannsókn á þessu.“
Í nefndaráliti meirihlutans um frumvarpið árið 2023, sem Helga Vala flutti, var skorað á dómsmálaráðuneytið að láta framkvæma úttekt á umfangi bælingarmeðferða hér á landi til að halda betur utan um þann hóp sem væri hvað útsettastur.
„Styðja við þolendur slíkra meðferða í samráði við heilbrigðis-, barnaverndar- og félagsmálayfirvöld. Ég veit ekki til þess að það hafi verið gert. Ég hvet stjórnvöld til að fara í það strax og þá dómsmálaráðherra til að taka það upp hjá sínu fólki.“
Aðspurð hvort þingmenn hafi á sínum tíma haft veður af því að bælingameðferðir væru stundaðar hér á landi segir hún alltaf vera sögusagnir í gangi.
„Það komu nú ekki margar neikvæðar umsagnir inn í nefndina en vissulega einhverjar. Það voru miklu fleiri sem að studdu þetta líkt og umboðsmaður barna og Barnaheill, mannréttindaskrifstofan. Það voru allir fylgjandi því að þetta yrði gert, enda hafa fjölmörg ríki sem við tengjumst farið þessa leið. Þetta er til verndar fólki í viðkvæmri stöðu og löggjafinn var svo sannarlega á því að það yrði að gera hér líka.“
Hún ítrekar að þessar meðferðir séu ekki byggðar á læknavísindum.
„Þetta er bara einhver hugmyndafræði og það hefur engin rannsókn átt sér stað sem styður þessar meðferðir. Þvert á móti eru rannsóknir sem sýna að þessar bælingarmeðferðir geta haft óafturkræf áhrif á heilsu og velferð fólks sem sætir þessum meðferðum.“