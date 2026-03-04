Mikill eldur kom upp íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi í Grafarholti um klukkan fjögur í nótt. Tvennt var í íbúðinni en fólkið hafði komið sér út af sjálfsdáðum og sakaði ekki.
Davíð Friðjónsson varðstjóri hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins segir að allt tiltækt lið hafi verið kallað út en að vel hafi gengið að ráða niðurlögum eldisins og var því lokið um klukkustund síðar. Davíð segir að fjölbýlishúsið hafi verið rýmt á meðan á slökkvistarfinu stóð en að íbúar í hinum íbúðunum hafi fengið að snúa heim aftur að því loknu. Íbúðin þar sem eldurinn kom upp er hinsvegar mikið skemmd.
Að sögn varðstjórans er of snemmt að segja nokkuð til um eldsupptök, málið sé nú komið inn á borð lögreglu til rannsóknar.