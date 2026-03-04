Erlent

Írönum og Banda­ríkja­mönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Fimmtungur af allri olíu heims fer um Hormuz-sund, bróðurparturinn til Asíu. Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðu mála á sundinu en samkvæmt erlendum miðlum hefur umferð um sundið svo til fallið niður síðustu daga.
Getty/Nikolas Kokovlis

Hernaðaryfirvöldum í Íran annars vegar og Bandaríkjunum hins vegar ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi. Íranir sögðust í gær hafa fulla stjórn á skipaumferð um sundið og að allir sem fær þar um ættu á hættu að verða fyrir árásum eldflauga eða dróna.

Bandaríski aðmírállinn Brad Cooper sagði hins vegar að Bandaríkjamenn ynnu að því að sökkva flota Íran og hefðu þegar tortímt sautján herskipum. Á þessum tímapunkti væri ekki eitt einasta íranska herskip á sundinu, í Ómanflóa né á Arabíuhafi.

Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að Bandaríkjamenn myndu mögulega fylgja skipum um Hormuz-sund ef til þess kæmi.

Cooper sagði einnig í gær að aðgerðir Bandaríkjamanna gegn Íran hefðu á fyrsta sólahringnum verið nærri tvöfalt umfangsmeiri en þegar ráðist var gegn Írak árið 2003. Bandaríkjamenn hefðu ráðist á 2.000 skotmörk það sem af er.

Íbúar ganga framhjá byggingu sem varð fyrir árás Ísraelshers í Hazmieh í Líbanon.AP/Hussein Malla

Íranir skutu eldflaugum á Ísrael í morgun og voru viðvaranir gefnar út til íbúa í Jerúsalem, Tel Aviv og víðar um að leita skjóls. Engar fregnir hafa borist af mannskaða. 

Ísraelar gerðu sjálfir árásir á Líbanon í morgun, þar sem fjórir létu lífið og sex særðust. Þá heyrðust sprengingar í Tehran í morgun.

Talið er að um 800 hafi fallið í árásum Bandaríkjamanna og Ísrael á Íran.

Tugþúsundir eru enn strandaglópar vegna átakanna en ríki heims hafa unnið að því að reyna að ná ríkissborgurum sínum frá Mið-Austurlöndum.

