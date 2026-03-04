Hernaðaryfirvöldum í Íran annars vegar og Bandaríkjunum hins vegar ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi. Íranir sögðust í gær hafa fulla stjórn á skipaumferð um sundið og að allir sem fær þar um ættu á hættu að verða fyrir árásum eldflauga eða dróna.
Bandaríski aðmírállinn Brad Cooper sagði hins vegar að Bandaríkjamenn ynnu að því að sökkva flota Íran og hefðu þegar tortímt sautján herskipum. Á þessum tímapunkti væri ekki eitt einasta íranska herskip á sundinu, í Ómanflóa né á Arabíuhafi.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að Bandaríkjamenn myndu mögulega fylgja skipum um Hormuz-sund ef til þess kæmi.
Cooper sagði einnig í gær að aðgerðir Bandaríkjamanna gegn Íran hefðu á fyrsta sólahringnum verið nærri tvöfalt umfangsmeiri en þegar ráðist var gegn Írak árið 2003. Bandaríkjamenn hefðu ráðist á 2.000 skotmörk það sem af er.
Íranir skutu eldflaugum á Ísrael í morgun og voru viðvaranir gefnar út til íbúa í Jerúsalem, Tel Aviv og víðar um að leita skjóls. Engar fregnir hafa borist af mannskaða.
Ísraelar gerðu sjálfir árásir á Líbanon í morgun, þar sem fjórir létu lífið og sex særðust. Þá heyrðust sprengingar í Tehran í morgun.
Talið er að um 800 hafi fallið í árásum Bandaríkjamanna og Ísrael á Íran.
Tugþúsundir eru enn strandaglópar vegna átakanna en ríki heims hafa unnið að því að reyna að ná ríkissborgurum sínum frá Mið-Austurlöndum.