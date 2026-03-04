Innlent

Flóttinn frá Dúbaí gengur vel

Þórarinn Þórarinsson skrifar
Flótti parsins Davíðs og Lovísu Óskar frá Dúbaí virðist vera að ganga upp en þau byrjuðu að leita flótta­leiða þegar neyðartil­kynningaglamrið hófst í símum þeirra.
Flótti parsins Davíðs og Lovísu Óskar frá Dúbaí virðist vera að ganga upp en þau byrjuðu að leita flótta­leiða þegar neyðartil­kynningaglamrið hófst í símum þeirra. Mynd/Aðsend

Kærustu­parið Davíð Guðlaugs­son og Lovísa Ósk Davíðs­dóttir lentu í Jedda í Sádi-Arabíu í gærkvöld. Þaðan áttu þau svo bókað flug til London í morgun og því allt út­lit fyrir að áætlun þeirra um að forða sér frá Dúbaí á eigin vegum ætli að ganga upp.

„Ferða­lagið til Múskat var strembið og erfitt og við lentum í smávægi­legu veseni á landa­mærunum,“ sagði Davíð við Vísi í gærkvöld. „Það gekk þó allt á endanum með hjálp bíl­stjórans.“

Vísir greindi frá því á mánu­daginn að parið hafi, í samráði við Brynjar bróður Davíðs, ákveðið að reyna að koma sér sjálft frá Dúbaí eftir óljós og mis­vísandi svör frá borgaraþjónustu utan­ríkis­ráðu­neytisins.

Brynjar virkjaði sam­bönd sín í Dúbaí, út­vegaði þeim bíl­stjóra og bókaði flug­far frá Óman til Jedda í Sádi-Arabíu. „ Ef maður nær að komast þangað þá held ég að maður komist nánast hvert sem er,“ sagði Davíð við Vísi á mánu­daginn.

Hann lét þess þá jafn­framt getið að með þessu færu þau í raun þvert gegn ráð­leggingum borgaraþjónustunnar. „Það kemur svo bara í ljós seinna meir hver rétta ákvörðunin er.“

Þessi fyrsti leggur flótta­leiðar þeirra frá Dúbaí gekk upp eftir fimm klukku­stunda nætu­r­akstur og taugarnar róuðust aðeins þegar þau komust á flug­völlinn í Múskat.

„Annars gekk mjög vel á flug­vellinum í Múskat, allt mjög eðli­legt og enginn svaka­legur mann­fjöldi,“ sagði Davíð í gærkvöld þegar þau Lovísa voru ný­lent í Jedda.

„Við vorum að lenda í Jedda og það verður alveg að viður­kennast að maður var hálf­stressaður bæði fyrir og í fluginu. Við eigum svo flug í fyrra­málið til London.“

Lovísa Ósk horfir frá hótels­völunum á himininn yfir Dúbaí þar sem vá býr í lofti.Mynd/Aðsend
Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íslendingar erlendis Sameinuðu arabísku furstadæmin

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið