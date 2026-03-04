Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Þórarinn Þórarinsson skrifar 4. mars 2026 13:00 Flótti parsins Davíðs og Lovísu Óskar frá Dúbaí virðist vera að ganga upp en þau byrjuðu að leita flóttaleiða þegar neyðartilkynningaglamrið hófst í símum þeirra. Mynd/Aðsend Kærustuparið Davíð Guðlaugsson og Lovísa Ósk Davíðsdóttir lentu í Jedda í Sádi-Arabíu í gærkvöld. Þaðan áttu þau svo bókað flug til London í morgun og því allt útlit fyrir að áætlun þeirra um að forða sér frá Dúbaí á eigin vegum ætli að ganga upp. „Ferðalagið til Múskat var strembið og erfitt og við lentum í smávægilegu veseni á landamærunum,“ sagði Davíð við Vísi í gærkvöld. „Það gekk þó allt á endanum með hjálp bílstjórans.“ Vísir greindi frá því á mánudaginn að parið hafi, í samráði við Brynjar bróður Davíðs, ákveðið að reyna að koma sér sjálft frá Dúbaí eftir óljós og misvísandi svör frá borgaraþjónustu utanríkisráðuneytisins. Brynjar virkjaði sambönd sín í Dúbaí, útvegaði þeim bílstjóra og bókaði flugfar frá Óman til Jedda í Sádi-Arabíu. „ Ef maður nær að komast þangað þá held ég að maður komist nánast hvert sem er,“ sagði Davíð við Vísi á mánudaginn. Hann lét þess þá jafnframt getið að með þessu færu þau í raun þvert gegn ráðleggingum borgaraþjónustunnar. „Það kemur svo bara í ljós seinna meir hver rétta ákvörðunin er.“Þessi fyrsti leggur flóttaleiðar þeirra frá Dúbaí gekk upp eftir fimm klukkustunda næturakstur og taugarnar róuðust aðeins þegar þau komust á flugvöllinn í Múskat. „Annars gekk mjög vel á flugvellinum í Múskat, allt mjög eðlilegt og enginn svakalegur mannfjöldi,“ sagði Davíð í gærkvöld þegar þau Lovísa voru nýlent í Jedda.„Við vorum að lenda í Jedda og það verður alveg að viðurkennast að maður var hálfstressaður bæði fyrir og í fluginu. Við eigum svo flug í fyrramálið til London.“ Lovísa Ósk horfir frá hótelsvölunum á himininn yfir Dúbaí þar sem vá býr í lofti.Mynd/Aðsend Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Íslendingar erlendis Sameinuðu arabísku furstadæmin Mest lesið „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Innlent Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Innlent Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Innlent Írönum og Bandaríkjamönnum ber ekki saman um stöðuna á Hormuz-sundi Erlent Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Innlent Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Innlent Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni Innlent Gefur lítið fyrir hótanir Trumps Erlent Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Innlent Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Innlent Fleiri fréttir Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Eigendur Ítalíu í þriggja ára atvinnurekstrarbann Með skerta athygli af óþekktum ástæðum þegar slysið varð Dæmdir fyrir að stela dósum af ÍBV Leituðu skjóls í Hreysinu Bein útsending: Landssamráðsfundur gegn ofbeldi „Erum við ekki að fara aðeins fram úr okkur“ Hrunvarnir við Holtsnúp verði tilbúnar í ágúst Búið að opna veginn um Raknadalshlíð eftir flóðið Skiptast á að gæta barnanna á meðan þau bíða eftir plássi Komust af sjálfsdáðum út úr brennandi íbúð í nótt Grunaður um að kýla konu og sparka svo í hana þegar hún lá eftir Karólína Helga leiðir Viðreisn í Hafnarfirði Spjótin beinast að séra Jakobi og kaþólsku kirkjunni „Ekki Alþingi sem skipar mér hvað ég á að segja“ Matvöruverð hafi hækkað meira en laun og forsendur að bresta Einar Geir oddviti Miðflokks í Hafnarfirði Vegum lokað í kjölfar snjóflóðs í Raknadalshlíð Elliði lofar því að flytja ekki aftur til Eyja Formaður Viðreisnar í Reykjavík sakaður um fjárdrátt Ríkisstjórnin fái kynningu um þjóðaratkvæði á föstudag „Hversu lágt geta þingmenn lagst í störfum sínum?“ „Djöfulsins feita piggið þitt!“: Slapp með hótun sem hræddi ekki Samfylkingin og ríkisstjórnin lækka flugið Rósa vill leggja fjölmiðlanefnd niður Sjá meira