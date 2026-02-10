Nýtt samkomulag eða nýtt vopnakapphlaup? Samúel Karl Ólason skrifar 10. febrúar 2026 10:53 Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hefur talað um að hefja tilraunasprengingar með kjarnorkuvopn á nýjan leik og jafnvel að fjölga virkum vopnum. AP/Jose Luis Magana Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, og meðlimir ríkisstjórnar hans eru að skoða hvort virkja eigi fleiri kjarnorkuvopn og íhuga mögulega tilraunasprengingu. Þetta hafa embættismenn Trumps gert ljóst á undanförnum dögum, síðan síðasti kjarnorkuvopnasamningurinn milli Bandaríkjanna og Rússlands rann sitt skeið í síðustu viku. Bæði skref myndu fela í sér umfangsmiklar breytingar á langvarandi viðmiðum Bandaríkjanna varðandi kjarnorkuvopn. Bandaríkjamenn hafa ekki fjölgað virkum kjarnorkuvopnum í nærri því fjörutíu ár. Er þar átt við kjarnorkuvopn sem búið er að koma fyrir í eldflaugum í eldflaugabyrgjum, kafbátum eða sprengjuflugvélum, svo eitthvað sé nefnt. Vopn sem eru tilbúin til notkunar með tiltölulega skömmum fyrirvara. Trump yrði fyrsti forseti Bandaríkjanna til að fjölga virkum kjarnorkuvopnum síðan Ronald Reagan hélt til í Hvíta húsinu, samkvæmt frétt New York Times. Bandaríkjamenn sprengdu síðast kjarnorkusprengju árið 1992 en Trump sagði í fyrra að hann vildi hefja tilraunasprengingar á nýjan leik, á jöfnum grundvelli gagnvart Rússlandi og Kína. Gömul umræða og ný Samkomulagið sem kallað hefur verið New Start var undirritað árið 2010 og snerist um fækkun langdrægra kjarnorkuvopna og takmarkanir á fjölda vopna og hergagna sem hægt er að nota til að skjóta kjarnorkuvopnum. Má þar nefna langdrægar skotflaugar, kafbáta og sprengjuflugvélar. New Start fól í sér að Bandaríkjamenn og Rússar mættu ekki eiga fleiri virk kjarnorkuvopn en um það bil 1.550. Þetta samkomulag féll úr gildi í síðustu viku en Trump-liðar vildu ekki framlengja það. Bandaríkjamenn hafa haldið því fram að samkomulagið hafi falið í sér óhóflegar einhliða takmarkanir á Bandaríkin og hafa þeir einnig kvartað yfir því að Rússar hafi brotið gegn öðrum samkomulögum sem gerð hafa verið við þá. Þessi umræða átti sér einnig stað á fyrra kjörtímabili Trumps. Sjá einnig: Varar við nýju vígbúnaðarkapphlaupi Þá hafa Bandaríkjamenn lengi kvartað yfir því að bæði Rússar og Kínverjar séu að þróa og framleiða kjarnorkuvopn sem New Start fjallaði ekki um. Þeir segja að nýtt samkomulag þurfi einnig að eiga við um Kínverja, sem séu að fjölga kjarnorkuvopnum sínum verulega þessa dagana, þó þau séu enn mun færri en vopn Bandaríkjanna og Rússlands. Háttsettur bandarískur erindreki sagði í Genf á dögunum að Bandaríkjunum væri nú frjálst að halda áfram nútímavæðingu kjarnorkuvopna en hundruðum milljarða dala hefur verið varið í viðhald og viðbætur á eldflaugabyrgjum, nýja kafbáta og nýjar sprengjuflugvélar sem borið geta kjarnorkuvopn. Hann sagði til greina koma að fjölga virkum vopnum og að þróa nýja tegundir skammdrægari kjarnorkuvopna, eins og Rússar hafi verið að virkja á undanförnum árum. Ummæli sem þessi gætu verið til þess ætluð að fá bæði Rússa og Kínverja að samningaborðinu til að gera nýtt samkomulag um fjölda kjarnorkuvopna og virkjun þeirra. Einnig er mögulegt að ráðamenn í Rússlandi og Kína taki þá ákvörðun að fjölga eigin vopnum. Bandaríkin Rússland Kína Donald Trump Vladimír Pútín Kjarnorkuvopn Hernaður Tengdar fréttir Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Ráðamenn í Íran segjast ekki ætla að hætta auðgun úrans. Þetta kom fram í máli íranskra erindreka í viðræðum þeirra við bandaríska erindreka í Óman í dag en Íranar munu þó hafa sagst opnir fyrir einhvers konar málamiðlun til að koma í veg fyrir mögulegar loftárásir Bandaríkjamanna. 6. febrúar 2026 16:48 Einungis einn herforingi eftir í miðstjórn kínverska hersins Xi Jinping, forseti Kína, hefur staðið fyrir miklum hreinsunum innan hersins. Margir háttsettir herforingjar hafa verið sviptir embættum og sakaðir um ýmis brot. Xi skipaði þá flesta sjálfur í stöður þeirra en síðan þá hafa þeir verið settir til hliðar og rannsakaðir fyrir hin ýmsu brot eins og spillingu. 4. febrúar 2026 11:00 Svíar líta til kjarnorkuvopna Ulf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar, segir að ríkisstjórn hans hafi átt í grunnviðræðum við yfirvöld Í Bretlandi og í Frakklandi um mögulegt samstarf á sviði kjarnorkuvopna. Ummælin þykja benda til þess að ráðamenn í Evrópu telji sig geta mögulega ekki reitt sig á vernd Bandaríkjanna. 27. janúar 2026 22:50 Kim ánægður með nýjar stýriflaugar Yfirvöld í Norður-Kóreu sögðu frá því í morgun að gerð hefði verið tilraun með langdræga stýriflaug sem á að geta borið kjarnorkuvopn. Tveimur slíkum var skotið á loft í gær, nokkrum dögum eftir að Kim Jong Un, einræðisherra Norður-Kóreu, skoðaði kjarnorkuknúinn kafbát sem verið er að smíða þar. 29. desember 2025 14:26 Mest lesið Fjölskyldufaðir þungt haldinn á spítala eftir alvarlega árás á þorrablóti Innlent „Þarf maður að fara að finna einhverja nýja fjöru?“ Innlent Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Erlent Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Erlent Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Erlent Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Erlent Óvíst hversu mörg börn sækja ekki skóla þrátt fyrir skólaskyldu Innlent Hótar að koma í veg fyrir opnun brúar milli Windsor og Detroit Erlent „Skaðinn er ekki skeður þó að járnbrautarslysið vofi yfir“ Innlent Netmiðlar myndu flestir liggja niðri á Íslandi Innlent Fleiri fréttir Sprengdu hurðina af brynvörðum bíl Fundu sex nöfn mögulegra samverkamanna Epstein á tveimur tímum Þrýsta á Ísraela varðandi Vesturbakkann Hótar að koma í veg fyrir opnun brúar milli Windsor og Detroit Neitaði að svara spurningum á grundvelli fimmta viðaukans Var með krabbamein og lést af völdum blóðtappa í lunga Hvetur Starmer til að segja af sér Bauluðu á Vance af „evrópsku stolti“ Áhrifamiklir norskir erindrekar rannsakaðir vegna Epsteins Vilja herða skilyrði fyrir sænskum ríkisborgararétti Vilhjálmur og Katrín hafi „djúpar áhyggjur“ vegna Epstein-afhjúpunar Christchurch-morðinginn vill draga játninguna til baka Jimmy Lai dæmdur í 20 ára fangelsi Afgerandi sigur stjórnarflokkanna í Japan Prinsinn fyrrverandi deildi trúnaðarupplýsingum með Epstein Kviknaði í minnisvarða um fórnarlömb eldsvoðans Nánasti ráðgjafi Starmers segir af sér Japanir halda í kjörklefana Bandaríkjamenn vilji að stríðinu verði lokið í júní Birtu ekki baulið Segist ekki hafa gert mistök við birtingu myndbandsins Kveðst vera í mjög krefjandi stöðu og þurfi tíma til að ná áttum Íslendingarnir næstum lent í stórslysi vegna alvarlegra mistaka Höfnuðu kröfum Bandaríkjamanna Trump birti myndband af Obama-hjónum sem öpum Neytandi njósnakláms varð fórnarlamb Tugir látnir eftir sprengjuárás í Islamabad Flúði fílahjörð í kjaftinn á krókódíl Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli í Noregi Hik komið á lýtalækna í kjölfar bótadóms vegna kynleiðréttingar Sjá meira