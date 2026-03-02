Melania Trump, forsetafrú Bandaríkjanna, mun fara með formennsku á fundi öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna á fundi þeirra síðar í dag. Þetta er í fyrsta skipti sem maki leiðtoga fer með formennsku í nefndinni.
Samkvæmt umfjöllun Reuters mun hún leggja áherslu á mikilvægi menntunar sem leið til að efla umburðarlyndi og heimsfrið. Erindi hennar ber yfirskriftina „Börn, tækni og menntun á átakasvæðum“.
Er þetta ekki í fyrsta skipti sem forsetafrúin beitir sér í þágu velferðar barna en árið 2025 sendi hún Vladimír Pútín Rússlandsforseta bréf þar sem hún hvatti hann til að skila úkraínskum börnum sem Rússar hafa tekið. Melania hefur hins vegar ekki verið mikið í sviðsljósinu á meðan eiginmaður hennar Donald Trump hefur gegnt forsetaembættinu.
Fulltrúar fimmtán ríkja sitja í nefndinni en fimm lönd fá alltaf fulltrúa, þar á meðal Bandaríkin og Rússland. Donald Trump hefur verið heldur gagnrýninn á starfsemi Sameinuðu þjóðanna og hefur fjárstuðningur Bandaríkjanna við samtökin lækkað hratt eftir að hann tók við embættinu.
Á þessum mánuði hafa Bandaríkin greitt Sameinuðu þjóðunum alls 160 milljónir dollara, af þeim fjórum milljörðum sem þau skulda alls. Bandaríkin greiða alla jafna hvað mest af öllum til Sameinuðu þjóðanna.