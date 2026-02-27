Erlent

Mega ekki skil­greina AfD öfgasamtök í bili

Kjartan Kjartansson skrifar
Valkostur fyrir Þýskaland er næststærsti flokkurinn á þýska þinginu. Leyniþjónustan vildi skilgreina flokkinn sem öfgasamtök í fyrra en kæra flokksins velkist enn um fyrir dómstólum.
Þýska leyniþjónustan má ekki skilgreina Valkost fyrir Þýskaland (AfD) sem öfgahægriflokk áður en niðurstaða fæst í dómsmál sem flokkurinn höfðaði til að koma í veg fyrir það. Þetta er niðurstaða dómstóls í Köln.

Jaðarhægriflokkurinn kærði ákvörðun leyniþjónustunnar um að skilgreina hann sem öfgasamtök í fyrra. Slík skilgreining veitir leyniþjónustunni heimild til þess að fylgjast sérstaklega með öfgahreyfingum. Undirdeildir AfD hafa áður hlotið slíka skilgreiningu.

Stjórnsýsludómstóll í Köln sem fjallar um kæruna kvað upp úrskurð í gær um að leyniþjónustan megi ekki líta á AfD sem öfgasamtök fyrr en endanleg niðurstaða fæst í málið. Ekki liggur fyrir hvenær það verður.

Dómstóllinn féllst á að það væru nægar vísbendingar fyrir hendi til að ætla að fylkingar innan AfD græfu undan lýðræðislegri reglu í landinu. Ekki væri þó hægt að fullyrða að flokkurinn í heild ynni gegn stjórnarskrá Þýskalands.

Rök leyniþjónustunnar fyrir skilgreiningunni á AfD voru þau að flokkurinn ógnaði stjórnskipan Þýskalands, sérstaklega með áframhaldandi áróðri gegn flóttamönnum og förufólki.

Þýskaland Kosningar í Þýskalandi

