Þýska leyniþjónustan má ekki skilgreina Valkost fyrir Þýskaland (AfD) sem öfgahægriflokk áður en niðurstaða fæst í dómsmál sem flokkurinn höfðaði til að koma í veg fyrir það. Þetta er niðurstaða dómstóls í Köln.
Jaðarhægriflokkurinn kærði ákvörðun leyniþjónustunnar um að skilgreina hann sem öfgasamtök í fyrra. Slík skilgreining veitir leyniþjónustunni heimild til þess að fylgjast sérstaklega með öfgahreyfingum. Undirdeildir AfD hafa áður hlotið slíka skilgreiningu.
Stjórnsýsludómstóll í Köln sem fjallar um kæruna kvað upp úrskurð í gær um að leyniþjónustan megi ekki líta á AfD sem öfgasamtök fyrr en endanleg niðurstaða fæst í málið. Ekki liggur fyrir hvenær það verður.
Dómstóllinn féllst á að það væru nægar vísbendingar fyrir hendi til að ætla að fylkingar innan AfD græfu undan lýðræðislegri reglu í landinu. Ekki væri þó hægt að fullyrða að flokkurinn í heild ynni gegn stjórnarskrá Þýskalands.
Rök leyniþjónustunnar fyrir skilgreiningunni á AfD voru þau að flokkurinn ógnaði stjórnskipan Þýskalands, sérstaklega með áframhaldandi áróðri gegn flóttamönnum og förufólki.
Fulltrúar og frambjóðendur fjarhægriflokksins Valkosts fyrir Þýskaland liggja nú undir ámæli fyrir að hygla vinum og vandamönnum í aðdraganda sambandslands- og sveitarstjórnarkosninga á árinu. Flokkurinn segir ásakanirnar ýmis stoðlausar eða ýktar.