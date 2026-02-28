Skömmu eftir að Bandaríkin og Ísrael réðust á Íran í morgun birti Donald Trump Bandaríkjaforseti ávarp á samfélagsmiðli sínum Truth Social.
Ávarpið var átta mínútna langt, en þar fór Trump um víðan völl. Hann fjallaði um árásina sem var að hefjast, klerkastjórnina sem hefur verið við völd síðan 1979, og kjarnorkuáætlun Íran sem hann vill með öllu afli stöðva.
Fylgjast má með vaktinni, þar sem farið er yfir gang mála í tengslum við árásina á Íran hér.
Í myndbandinu ber Trump hvíta derhúfu merkta „USA“. Hann stendur við púlt í dökku rými fyrir framan bandaríska fánann og skjaldarmerki Bandaríkjanna.
„Fyrir skömmu síðan hóf bandaríski herinn umfangsmikla hernaðaraðgerð í Íran. Markmið okkar er að vernda Bandaríkjamenn með því að útiloka yfirvofandi ógn íranskra stjórnvalda, grimms hóps ills fólks, hvers athafnir hafa með beinum hætti ógnað Bandaríkjunum, hermönnum okkar, bækistöðvum okkar erlendis og vinaþjóðum okkar.“
Í 47 ár hefur íranska klerkastjórnin kyrjað „Deyðu Ameríka“ og háð óendanlega herferð blóðbaðs og fjöldamorða með Bandaríkin, hermenn okkar, og margt saklaust fólk í mörgum löndum sem skotmark.
Með fyrstu verkum klerkastjórnarinnar var ofbeldisfull yfirtaka á bandaríska stjórnarráðinu í Teheran þar sem amerískum gíslum var haldið í 444 daga. Árið 1983 sprengdu menn á vegum Íran herbúðir sjóliða í Beirút sem varð til þess að 241 bandarískur hermaður lést. Árið 2000, vissi klerkastjórnin og tók líklega þátt í árásinni á herskipið USS Cole þar sem margir létust. Íranir drápu og limlestu einnig Bandaríkjamenn sem gegndu herskyldu í Írak.
Menn í umboði klerkastjórnarinnar hafa haldið áfram síendurteknum árásum sínum gegn Bandaríkjunum í Miðausturlöndum á síðustu árum, sem og gegn bandaríska sjóhernum og skip í viðskiptalegum tilgangi á alþjóðlegum skipaflutningasvæðum.
Þetta hafa verið hryðjuverk á hryðjuverk ofan og við munum ekki sætta okkur við það lengur.
Frá Líbanon til Jemen og Sýrlands til Írak, hefur klerkastjórnin vopnað, þjálfað og fjármagnað hryðjuverkahópa sem hafa skilið eftir sig sviðna jörð, útataða blóði og innyflum.
Og það voru umboðsmenn Írans í Hamas sem hófu hræðilegar árásir kenndar við sjöunda október í Ísrael þar sem rúmlega þúsund saklausum manns var slátrað, þar með töldum 46 Bandaríkjamönnum, og tóku 12 ríkisborgara okkar sem gísl. Það var hrottalegt og ekki í líkingu við neitt sem við höfum séð áður.
Íran hefur verið helsti stuðningsmaður hryðjuverka í heiminum, og fyrir skömmu drápur þeir tugi þúsunda af eigin borgurum á götum úti þar sem þeir voru að mótmæla.
Það hefur verið stefna Bandaríkjanna, sérstaklega hjá minni ríkistjórn, að leyfa þessari hryðjuverkastjórn aldrei að eignast kjarnorkuvopn. Ég endurtek: Þeir mega aldrei eignast kjarnorkuvopn.
Þess vegna framkvæmdum við Midnight Hammer-aðgerðina í júní þar sem við gerðum út af við kjarnorkuáætlun þeirra í Fordow, Natanz og Isfahan. Eftir þá aðgerð vöruðum við þá við því að hefja illa sókn þeirra í kjarnorkuvopn á ný.
Við gerðum ítrekaðar tilraunir til að ná samningum. Við reyndum. Þeir vildu semja. Svo vildu þeir ekki semja. Síðan vildu þeir semja. Og aftur vildu þeir það ekki. Þeir vissu ekki hvað var að eiga sér stað. Þeir vildu bara framkvæma illskuverk.
Íran neitaði, eins og þeir hafa gert í áraraðir. Þeir höfnuðu hverju einasta tækifæri til að stöðva kjarnorkuáætlanir sínar. Við sættum okkur ekki við það lengur.
Í staðinn hófu þeir að byggja upp kjarnorkuáætlun sína á ný, og hófu framleiðslu á langdrægum eldflaugum sem gætu nú ógnað góðum vinum okkar og bandamönnum í Evrópu, hermönnum okkar erlendis, og gætu bráðlega hæft ameríska grundu.
Ímyndið ykkur bara hversu hættuleg klerkastjórnin væri ef hún væri í raun vopnuð kjarnorkuvopnum sem notuð væru til að koma skilaboðum þeirra á framfæri.
Þess vegna er bandaríski herinn að taka að sér umfangsmikið verkefni til að hindra þetta illa og róttæka einræðisríki frá því að ógna Ameríku og grundvallar hagsmunum okkar.
Við ætlum að eyðileggja eldflaugar þeirra og jafna eldflaugavopnaframleiðslu þeirra við jörðu. Henni verður gjöreytt á ný.
Við ætlum að tortíma sjóher þeirra. Við ætlum að sjá til þess að hryðjuverkasamtök í umboði þeirra geti ekki lengur ógnað heimshlutanum eða heimsmyndinni, ráðist á flota okkar, notað vegasprengjur sínar til að skaða og drepa þúsundir manna, þar af marga Bandaríkjamenn.
Og við munum sjá til þess að Íran eignist ekki kjarnorkuvopn. Skilaboðin eru einföld. Þeir munu aldrei eignast kjarnorkuvopn.
Klerkastjórnin mun bráðlega læra að enginn ætti að véfengja styrk og mátt bandaríska hersins.
Ég byggði og endurbyggði herinn okkar á mínu fyrsta kjörtímabili. Það er enginn her á jarðríki sem er nálægt honum þegar kemur að afli, styrk og fagmennsku.
Ríkisstjórn mín mun taka öll möguleg skref til að minnka hættu í garð Bandaríkjamanna í heimshlutanum. Þrátt fyrir það, og ég segi þetta ekki af léttúð, Írönsk stjórnvöld ætla sér að drepa.
Líf hugrakkra amerískra hetja gætu glatast, það gæti orðið mannfall. Það gerist oft í stríði.
En við erum að þessu, ekki fyrir daginn í dag, heldur fyrir framtíðina. Þetta er göfug aðgerð.
Við biðjum fyrir öllum þeim sem leggur líf sitt í hættu í óeigingirni til að sjá til þess að Bandaríkjamenn og börn okkar muni aldrei verða ógnað af kjarnorkuvopnuðu Íran.
Við biðjum Guð um að vernda allar hetjur okkar frá hættum, og treystum því að með hans hjálp muni karlar og konur í hernum okkar bera sigur úr býtum.
Við eigum bestu hermenn í heimi og þeir munu sigra.
Við meðlimi Íslamska byltingarvarðarins segi ég: Í nótt þurfið þið að leggja niður vopn ykkar og þá munuð þið njóta algjörar friðhelgi. Ef ekki, munuð þið horfast í augun við dauðann.
Að lokum segi ég við hina frábæru og stoltu þjóð í Íran. Í nótt er stund frelsis ykkar í sjónmáli. Verið í skjóli. Ekki yfirgefa heimili ykkar. Það er mjög hættulegt úti. Sprengjur munu falla alls staðar.
Þegar okkur verður lokið af munuð þið taka við ríkisstjórninni. Þetta verður líklega eina tækifæri ykkar kynslóðar til þess.
Í mörg ár hafið þið óskað eftir hjálp Bandaríkjanna en aldrei hlotið hana. Enginn forseti var tilbúinn að gera það sem ég geri í nótt.
Nú eigið þið forseta sem er tilbúinn að gera það sem þið viljið. Sjáum nú hvernig þið bregðist við.
Bandaríkin standa við bakið á ykkur með yfirþyrmandi afli. Nú er kominn tími til að taka stjórn á örlögum ykkar og leysa úr læðingi farsæla og dýrlega framtíð sem er innan seilingar.
Þetta er tækifærið. Ekki glata því.
Megi Guð blessa hugrakka karla og konur bandaríska hersins. Megi Guð blessa Bandaríkin. Megi Guð blessa ykkur öll.“