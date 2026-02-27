Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 27. febrúar 2026 15:13 Dario Amodei er forstjóri Anthropic. Getty Forstjóri gervigreindarfyrirtækisins Anthropic segist ekki geta með góðri samvisku gefið Pentagon ótakmarkaðan aðgang að tækni sinni. Í nýjum samningi sem þeim var boðinn við varnarmálaráðuneyti Bandaríkjanna höfðu stjórnvöld meðal annars heimild fyrir því að fylgjast með íbúum Bandaríkjanna. Dario Amodei, forstjóri Anthropic, birti yfirlýsingu vegna samningaviðræðna fyrirtækisins við stríðsmálaráðuneyti Bandaríkjanna. Þar ítrekar hann mikilvægi þess að nota gervigreind til að verja Bandaríkin og önnur lýðræðisríki og sigra einræðisandstæðinga. „Hins vegar í fáum tilvikum teljum við að gervigreind geti grafið undan lýðræðislegum gildum, frekar en að verja þau. Sum notkun er líka einfaldlega utan marka þess sem tækni nútímans getur gert á öruggan og áreiðanlegan hátt. Tvö slík tilvik hafa aldrei verið innfalin í samningum okkar við varnarmálaráðuneytið og við teljum að þau eigi ekki að vera innifalin núna,“ segir í yfirlýsingunni. Atriðin tvö sem forsvarsmenn Anthropic telja að ráðuneytið ætti ekki að nýta gervigreindina í fjöldaeftirlit íbúa Bandaríkjanna og sjálfvirk vopn knúin af gervigreind. „Fjöldaeftirlit með gervigreind felur í sér alvarlega, nýja áhættu fyrir grundvallarfrelsi okkar. Að því marki sem slíkt eftirlit er löglegt núna, er það aðeins vegna þess að lögin hafa ekki enn náð að halda í við ört vaxandi getu gervigreindar.“ Settu þeim afarkosti Í umfjöllun AP segir að Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, hafi sagt forsvarsmönnum Anthropic að annaðhvort myndu þau leyfa Pentagon að nota gervigreindartæknina í það sem þau lystir eða fyrirtækið verði af samningi við ráðuneytið. Ráðuneytið hefur þegar gert samninga við Google, OpenAI (sem á ChatGPT) og xAI, í eigu Elon Musk, um notkun á tækni þeirra í nýju kerfi bandaríska hersins. Haft er eftir Sean Parnell, talsmanni Pentagon, að hann hefði engan áhuga á að nota gervigreind til að fylgjast með Bandaríkjamönnum né við gerð sjálfvirkra vopna. Amodei lýsti því einnig í yfirlýsingunni hvernig varnarmálaráðuneytið hótaði Anthropic að annaðhvort fjarlægja tækni þeirra úr kerfum sínum sem öryggisráðstöfun eða beita lögum um varnarframleiðslu svo öryggisráðstafanir fyrirtækisins yrðu felldar úr gildi. „Þessar tvær síðastnefndu hótanir eru í eðli sínu misvísandi: önnur stimplar okkur sem öryggisáhættu; hin stimplar Claude sem nauðsynlegan fyrir þjóðaröryggi,“ segir Amodei. „Engu að síður breyta þessar hótanir ekki afstöðu okkar: við getum ekki með góðri samvisku orðið við beiðni þeirra.“ Gervigreind Bandaríkin Mest lesið „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Innlent Páll Winkel varð fyrir valinu Innlent Björn kemst ekki til Melaniu Innlent „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Innlent Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Innlent Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Innlent Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Erlent Fleiri fréttir Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Mega ekki skilgreina AfD öfgasamtök í bili Svaraði spurningum um Epstein og fljúgandi furðuhluti Pakistanar gerðu loftárásir á Afganistan í nótt Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Íslendingar geti verið stoltir af stuðningnum við Úkraínumenn Jagland á sjúkrahúsi í kjölfar ákærunnar Komu forsætisráðherranum í var vegna sprengjuhótunar Fjögur ár frá innrás Rússa: Sorg sé ekki nógu stórt orð Ráðast Bandaríkin á Íran? Segja Trump munu reiða sig á ráðgjöf Witkoff og Kushner Sendi Epstein sænsk kvenleiðtogaefni Nick Reiner segist saklaus af því að hafa myrt foreldra sína Áhrif stóraukins geimrusls á lofthjúpinn óþekkt Sjá meira