Dróni á sveimi nærri flug­móður­skipi í Mal­mö lík­lega rúss­neskur

Kjartan Kjartansson skrifar
Franska flugmóðurskipið Charles de Gaulle. Dróni sást á flugi í grennd þess þegar það lá í höfn í Malmó í vikunni. Myndin er úr safni.
Sænsk stjórnvöld telja að dróni sem sást á sveimi á Eyrarsundi þegar franskt flugmóðurskip lá við festar í Malmö í vikunni hafi verið rússneskur. Sænski herinn truflaði drónann áður en hann hvarf sjónum.

Kjarnorkuknúna flugmóðurskipið Charles de Gaulle var í Malmö í tengslum við heræfingu Atlantshafsbandalagsins á miðvikudag þegar menn urðu varir við óþekktan dróna í um tíu kílómetra fjarlægð innan sænskrar lofthelgi úti á Eyrarsundi.

Á sama tíma var rússneskt herskip innan sænskrar lögsögu. Pål Jonson, varnarmálaráðherra Svíþjóðar, sagði sænska ríkisútvarpinu að dróninni væri „líklega“ rússneskur.

Dmitrí Peskov, talsmaður stjórnvalda í Kreml, sagðist ekki vita af uppákomunni þegar hann var spurður út í hana í dag. Honum þótti þó fráleitt að álykta að dróninn væri rússneskur bara vegna þess að rússneskt skip hefði verið í grenndinni.

Rússnesk stjórnvöld hafa staðið fyrir markvissri herferð til þess að grafa undan stöðugleika í Evrópu, sérstaklega eftir að innrás þeirra í Úkraínu hófst fyrir fjórum árum. 

AP-fréttastofan hefur skjalfest hundrað dæmi um skemmdarverk og truflanir á vegum Rússa. Hún segir ekki öll þeirra hafa verið gerð opinber og að það geti tekið yfirvöld í ríkjum marga mánuði að rannsaka tengsl þeirra við Rússa.

