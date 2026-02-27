Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Kjartan Kjartansson skrifar 27. febrúar 2026 14:42 Franska flugmóðurskipið Charles de Gaulle. Dróni sást á flugi í grennd þess þegar það lá í höfn í Malmó í vikunni. Myndin er úr safni. AP/Joeal Calupitan Sænsk stjórnvöld telja að dróni sem sást á sveimi á Eyrarsundi þegar franskt flugmóðurskip lá við festar í Malmö í vikunni hafi verið rússneskur. Sænski herinn truflaði drónann áður en hann hvarf sjónum. Kjarnorkuknúna flugmóðurskipið Charles de Gaulle var í Malmö í tengslum við heræfingu Atlantshafsbandalagsins á miðvikudag þegar menn urðu varir við óþekktan dróna í um tíu kílómetra fjarlægð innan sænskrar lofthelgi úti á Eyrarsundi. Á sama tíma var rússneskt herskip innan sænskrar lögsögu. Pål Jonson, varnarmálaráðherra Svíþjóðar, sagði sænska ríkisútvarpinu að dróninni væri „líklega“ rússneskur. Dmitrí Peskov, talsmaður stjórnvalda í Kreml, sagðist ekki vita af uppákomunni þegar hann var spurður út í hana í dag. Honum þótti þó fráleitt að álykta að dróninn væri rússneskur bara vegna þess að rússneskt skip hefði verið í grenndinni. Rússnesk stjórnvöld hafa staðið fyrir markvissri herferð til þess að grafa undan stöðugleika í Evrópu, sérstaklega eftir að innrás þeirra í Úkraínu hófst fyrir fjórum árum. AP-fréttastofan hefur skjalfest hundrað dæmi um skemmdarverk og truflanir á vegum Rússa. Hún segir ekki öll þeirra hafa verið gerð opinber og að það geti tekið yfirvöld í ríkjum marga mánuði að rannsaka tengsl þeirra við Rússa. Svíþjóð Frakkland Rússland Öryggis- og varnarmál Mest lesið „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Kjartan og Marta út, Björn í tíunda og Friðjón í því ellefta Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Björn kemst ekki til Melaniu Innlent „Þetta kom okkur algjörlega í opna skjöldu“ Innlent Páll Winkel varð fyrir valinu Innlent Hafa til sunnudags að breyta dvalartíma upp á nýju gjöldin Innlent Kveður Þorgerði og snýr sér að Guði Innlent Dóru Björt hafnað: „Nú eru kaflaskil“ Innlent Fleiri fréttir Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Mega ekki skilgreina AfD öfgasamtök í bili Svaraði spurningum um Epstein og fljúgandi furðuhluti Pakistanar gerðu loftárásir á Afganistan í nótt Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Íslendingar geti verið stoltir af stuðningnum við Úkraínumenn Jagland á sjúkrahúsi í kjölfar ákærunnar Komu forsætisráðherranum í var vegna sprengjuhótunar Fjögur ár frá innrás Rússa: Sorg sé ekki nógu stórt orð Ráðast Bandaríkin á Íran? Segja Trump munu reiða sig á ráðgjöf Witkoff og Kushner Sendi Epstein sænsk kvenleiðtogaefni Nick Reiner segist saklaus af því að hafa myrt foreldra sína Áhrif stóraukins geimrusls á lofthjúpinn óþekkt Forsætisráðherra sækir minningarathöfn og fundi í Kænugarði Sjá meira