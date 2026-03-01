Erlent

Hefja skot­hríð á „hjarta“ Teheran

Agnar Már Másson skrifar
Reykmökkur stígur upp úr höfuðborginni Tehran eftir árás Ísraelsmanna í morgun.
Reykmökkur stígur upp úr höfuðborginni Tehran eftir árás Ísraelsmanna í morgun. AP

Ísraelsher segist aftur hafa hafið loftárás á skotmörk djúpt inni í írönsku höfuðborginni Teheran, rúmum sólarhringi eftir að herinn felldi æðstaklerk Írans í samvinnu með Bandaríkjunum. Íranir hafa skotið loftskeytum í átt að nágrannaríkjum í nótt til að hefna æðstaklerksins.

Í yfirlýsingu segist herinn hafa skotið á „hjarta höfuðborgarinnar“. Íranska ríkisútvarpið IRNA greinir frá „hræðilegum sprengingum“ sem heyrast víða í Teheran. Á sama tíma glamra viðvörunarbjöllur Tel Avív, stærstu borg Ísrael.

Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn felldu í gær æðstaklerk Írana, Ayatollah Ali Khamenei, í árásum á Íran. 

Íranski byltingarvörðurinn hefur heitið hefndum vegna drápsins á Khamenei og gerði í nótt fjölda árása sem beindust að Íran en einnig að öðrum arabaríkjum á svæðinu, þar á meðal Katar.

Yfirvöld í Katar sögð í yfirlýsingu um miðnætti að Íranir hefðu alls skotið 65 loftskeytum að landinu og tólf drónum í kjölfar árása Ísraels og Bandaríkjahers. Flest þeirra hafi verið skotin niður en eihver láku í gegnum varnir Kata. Þaning hafi átta manns særst í Katar.

Í morgun heyrðust svo sprengjuhvellir í Dúbaí í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Manama í Barein.

Íran Ísrael

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið