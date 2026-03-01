Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Agnar Már Másson skrifar 1. mars 2026 09:04 Reykmökkur stígur upp úr höfuðborginni Tehran eftir árás Ísraelsmanna í morgun. AP Ísraelsher segist aftur hafa hafið loftárás á skotmörk djúpt inni í írönsku höfuðborginni Teheran, rúmum sólarhringi eftir að herinn felldi æðstaklerk Írans í samvinnu með Bandaríkjunum. Íranir hafa skotið loftskeytum í átt að nágrannaríkjum í nótt til að hefna æðstaklerksins. Í yfirlýsingu segist herinn hafa skotið á „hjarta höfuðborgarinnar“. Íranska ríkisútvarpið IRNA greinir frá „hræðilegum sprengingum“ sem heyrast víða í Teheran. Á sama tíma glamra viðvörunarbjöllur Tel Avív, stærstu borg Ísrael. Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn felldu í gær æðstaklerk Írana, Ayatollah Ali Khamenei, í árásum á Íran. Íranski byltingarvörðurinn hefur heitið hefndum vegna drápsins á Khamenei og gerði í nótt fjölda árása sem beindust að Íran en einnig að öðrum arabaríkjum á svæðinu, þar á meðal Katar. Yfirvöld í Katar sögð í yfirlýsingu um miðnætti að Íranir hefðu alls skotið 65 loftskeytum að landinu og tólf drónum í kjölfar árása Ísraels og Bandaríkjahers. Flest þeirra hafi verið skotin niður en eihver láku í gegnum varnir Kata. Þaning hafi átta manns særst í Katar. Í morgun heyrðust svo sprengjuhvellir í Dúbaí í Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Manama í Barein. Íran Ísrael Mest lesið Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Erlent Stríðið muni halda áfram út vikuna Erlent Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Innlent Trump: Khamenei látinn Erlent Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Hafnar átökum eða árekstrum við fyrrverandi forstjóra Innlent Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Erlent Illugi kjörinn formaður Ungra vinstri grænna Innlent Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Innlent Snjókoma víða en bjart sunnan heiða Veður Fleiri fréttir Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Stríðið muni halda áfram út vikuna Trump: Khamenei látinn Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Mega ekki skilgreina AfD öfgasamtök í bili Svaraði spurningum um Epstein og fljúgandi furðuhluti Pakistanar gerðu loftárásir á Afganistan í nótt Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Sjá meira