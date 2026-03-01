Erlent

Hóta að grípa til hernaðar­að­gerða gegn Íran

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og Emmanuel Macron, forseti Frakklands.
Frakkar, Bretar og Þjóðverjar hóta að grípa til hernaðaraðgerða gegn Íran. Það kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu leiðtoga ríkjanna þar sem þeir segja handahófskenndar eldflaugaárásir Írana á nágrannalönd ógna öryggi borgara sinna og bandamanna.

Yfirlýsingin var birt í kvöld í nafni Keirs Starmer forsætisráðherra Bretlands, Emmanuel Macron Frakklandsforseta og Freidrich Merz Þýskalandskanslara. Þar fordæma þeir „handahófskenndar og óhóflegar“ eldflaugaárásir Írans á nágrannalönd sín, þeirra á meðal lönd sem áttu engan beinan þátt í árásum Bandaríkjanna og Ísraels.

„Gáleysislegar árásir Írans hafa beinst að nánum bandamönnum okkar og ógna starfsfólki okkar í herþjónustu og almennum borgurum um allt svæðið.“

„Við munum grípa til aðgerða til að verja hagsmuni okkar og bandamanna okkar á svæðinu, hugsanlega með því að heimila nauðsynlegar og réttmætar varnaraðgerðir til að gera út af við getu Írans til að skjóta eldflaugum og drónum,“ segir í yfirlýsingunni.

Þar kemur einnig fram að leiðtogarnir hafi samþykkt að vinna saman með Bandaríkjunum og bandamönnum á svæðinu að þessu marki.

