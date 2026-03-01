Hóta að grípa til hernaðaraðgerða gegn Íran Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. mars 2026 22:31 Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, Friedrich Merz, kanslari Þýskalands og Emmanuel Macron, forseti Frakklands. Samsett/EPA Frakkar, Bretar og Þjóðverjar hóta að grípa til hernaðaraðgerða gegn Íran. Það kemur fram í sameiginlegri yfirlýsingu leiðtoga ríkjanna þar sem þeir segja handahófskenndar eldflaugaárásir Írana á nágrannalönd ógna öryggi borgara sinna og bandamanna. Yfirlýsingin var birt í kvöld í nafni Keirs Starmer forsætisráðherra Bretlands, Emmanuel Macron Frakklandsforseta og Freidrich Merz Þýskalandskanslara. Þar fordæma þeir „handahófskenndar og óhóflegar“ eldflaugaárásir Írans á nágrannalönd sín, þeirra á meðal lönd sem áttu engan beinan þátt í árásum Bandaríkjanna og Ísraels. „Gáleysislegar árásir Írans hafa beinst að nánum bandamönnum okkar og ógna starfsfólki okkar í herþjónustu og almennum borgurum um allt svæðið.“ „Við munum grípa til aðgerða til að verja hagsmuni okkar og bandamanna okkar á svæðinu, hugsanlega með því að heimila nauðsynlegar og réttmætar varnaraðgerðir til að gera út af við getu Írans til að skjóta eldflaugum og drónum,“ segir í yfirlýsingunni. Þar kemur einnig fram að leiðtogarnir hafi samþykkt að vinna saman með Bandaríkjunum og bandamönnum á svæðinu að þessu marki. Íran Bretland Frakkland Þýskaland Bandaríkin Ísrael Mest lesið Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Innlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Heitir að sökkva öllum íranska flotanum Erlent Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Erlent Gerir stólpagrín að Von der Leyen Erlent Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Erlent Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Erlent Íslendingar óska eftir aðstoð Innlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Appelsínugul viðvörun á morgun Veður Fleiri fréttir Hóta að grípa til hernaðaraðgerða gegn Íran Hernaðaraðgerðum haldið áfram þar til „öllum markmiðum okkar er náð“ Sprengdu höfuðstöðvar byltingarvarðarins í loft upp Heitir að sökkva öllum íranska flotanum Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Gerir stólpagrín að Von der Leyen Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Stríðið muni halda áfram út vikuna Trump: Khamenei látinn Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Mega ekki skilgreina AfD öfgasamtök í bili Svaraði spurningum um Epstein og fljúgandi furðuhluti Pakistanar gerðu loftárásir á Afganistan í nótt Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Sjá meira