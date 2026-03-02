Skotárás sem átti sér stað í Austin í Texas í fyrrinótt er nú rannsökuð sem mögulegt hryðjuverk. Árásarmaðurinn skaut tvo til bana og særði fjórtán fyrir utan bar sem er vinsæll meðal háskólanema, áður en hann var sjálfur skotinn af lögreglu.
Associated Press hefur greint frá því að árásarmaðurinn hafi verið hinn 53 ára Ndiaga Diagne, sem fluttist frá Senegal til Bandaríkjanna árið 2000. Hann gekk í hjónaband með bandarískri konu sex árum síðar og varð ríkisborgari árið 2013. Hann dvaldi nokkur ár í New York áður en hann fluttist til Texas.
Fréttastofa Fox er sögð hafa mynd undir höndum sem sýnir Diagne halda á riffli, íklæddu bol sem á stendur „Eign Allah“. Þá hefur verið sagt frá því að hann hafi lýst stuðningi við Íran og hatri á stjórnvöldum í Ísrael og Bandaríkjunum.
Lögregla var kölluð til eftir að Diagne hóf að skjóta á fólk fyrir utan barinn Buford's um klukkan tvö aðfaranótt sunnudags, úr bifreið sinni. Lögregla mætti á svæðið um mínútu síðar og skaut Diagne til bana.