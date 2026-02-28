Tuttugu manns hið minnsta létu lífið og tugir eru slasaðir eftir að herþota sem með farm af peningaseðlum hrapaði í grennd við höfuðborg Bólivíu, La Paz, í morgun.
Þotan fór út af flugbrautinni við lendingu á El Alto flugvelli og hafnaði á hraðbraut þar sem margir bílar skemmdust og nam staðar á engi samkvæmt umfjöllun Guardian. Peningaseðlum rigndi yfir hraðbrautina og fjöldi fólks þyrptist út til að tína seðlana sem þó hafa ekki raðnúmer og eru því ekki nýtir sem slíkir.
Ekki liggur fyrir hvað olli því að þotan missti stjórn við lendinguna en samkvæmt umfjöllun fréttaveitunnar Agence France-Presse hefur veður verið slæmt á svæðinu sem sjónarvottar sem hún ræddi við kenndu um slysið.
Cristina Choque var við stýri eins bílsins sem varð fyrir þotubraki. Hún sagði þrumur, eldingar og él hafa dunið á höfuðborginni um það leyti sem slysið varð.
„Dekk skall á okkur... dóttir mín er slösuð, hún slasaðist á höfði,“ hefur AFP eftir henni.
Varnarmálaráðuneyti Bólivíu segist munu rannsaka slysið. Samkvæmt nýjustu upplýsingum eru 28 slasaðir en tala látinna á líklega eftir að hækka.