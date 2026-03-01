Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Atli Ísleifsson skrifar 1. mars 2026 15:53 Mahmoud Ahmadinejad var forseti Írans á árunum 2005 til 2013. EPA Mahmoud Ahmadinejad, fyrrverandi forseti Írans, er látinn eftir að hafa fallið í loftárásum bandaríska og ísraelska hersins í Íran. Frá þessu greinir íranska fréttastofan ILNA, en árásin á að hafa verið gerð á heimili Ahmadinejad í Narmak, norðaustur af höfuðborginni Teheran seint í gærkvöldi. Ahmadinejad og fjöldi lífvarða eru sagðir hafa fallið í árásinni. Fréttirnar hafa ekki verið staðfestar af talsmönnum Bandaríkjahers eða Ísraelshers. Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa gert árásir í Teheran í gær og í morgun og þá hafa Íranir skotið fjölda flugskeyta að Miðausturlöndum. Þau hafa verið skotin niður af loftvarnarkerfum en brak sem fallið hefur til jarðar hefur valdið slysum á fólki og einhverri eyðileggingu. Ahmadinejad var forseti Írans á árunum 2005 til 2013. Áður hafði hann gegnt embætti borgarstjóra Teheran. Eftir að hann lét af embætti forseta var hann útnefndur af Ayatollah Ali Khamenei æðstaklerki til að taka sæti í sérfræðingaráði klerkastjórnarinnar. Ahmadinejad hafði þó verið nokkuð gagnrýninn á Íransstjórn síðustu ár. Íran Andlát Bandaríkin Ísrael Tengdar fréttir Mærsk stýrir hjá átakasvæðinu Heimsins stærsta skipaflutningafyrirtæki, Mærsk, hefur um sinn stöðvað allar skipaferðir um Hormússund utan stranda Íran. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu danska skipafélagsins. 1. mars 2026 15:29 Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Þrír bandarískir hermenn féllu og fimm hermenn særðust alvarlega í tengslum við átök Írans við Ísrael og Bandaríkjamenn, að sögn Bandaríkjahers. Auk þess létu hið minnsta níu Ísraelsmenn lífið í árás á í ísraelsku borginni Beit Shemesh í dag, að sögn viðbragðsaðila. 1. mars 2026 15:15 Útilokað að steypa stjórninni með loftárásum Engin skipulögð stjórnarandstaða er til staðar í Íran segir fyrrverandi sendiherra og sérfræðingur í öryggis- og varnarmálum. Útilokað sé að steypa klerkastjórninnni með einungis loftárásum. 1. mars 2026 13:12 Mest lesið Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Erlent Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Innlent Gerir stólpagrín að Von der Leyen Erlent Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Innlent Appelsínugul viðvörun á morgun Veður Íslendingar óska eftir aðstoð Innlent Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Erlent Stóralvarlegt ástand svo á jörðu sem á himni Innlent Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Erlent Stríðið muni halda áfram út vikuna Erlent Fleiri fréttir Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Gerir stólpagrín að Von der Leyen Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Stríðið muni halda áfram út vikuna Trump: Khamenei látinn Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Mega ekki skilgreina AfD öfgasamtök í bili Svaraði spurningum um Epstein og fljúgandi furðuhluti Pakistanar gerðu loftárásir á Afganistan í nótt Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Sjá meira