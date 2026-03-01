Erlent

Fyrr­verandi for­seti Írans drepinn í loft­á­rás

Atli Ísleifsson skrifar
Mahmoud Ahmadinejad var forseti Írans á árunum 2005 til 2013.
Mahmoud Ahmadinejad, fyrrverandi forseti Írans, er látinn eftir að hafa fallið í loftárásum bandaríska og ísraelska hersins í Íran.

Frá þessu greinir íranska fréttastofan ILNA, en árásin á að hafa verið gerð á heimili Ahmadinejad í Narmak, norðaustur af höfuðborginni Teheran seint í gærkvöldi.

Ahmadinejad og fjöldi lífvarða eru sagðir hafa fallið í árásinni. Fréttirnar hafa ekki verið staðfestar af talsmönnum Bandaríkjahers eða Ísraelshers.

Ísraelar og Bandaríkjamenn hafa gert árásir í Teheran í gær og í morgun og þá hafa Íranir skotið fjölda flugskeyta að Miðausturlöndum. Þau hafa verið skotin niður af loftvarnarkerfum en brak sem fallið hefur til jarðar hefur valdið slysum á fólki og einhverri eyðileggingu.

Ahmadinejad var forseti Írans á árunum 2005 til 2013. Áður hafði hann gegnt embætti borgarstjóra Teheran.

Eftir að hann lét af embætti forseta var hann útnefndur af Ayatollah Ali Khamenei æðstaklerki til að taka sæti í sérfræðingaráði klerkastjórnarinnar. Ahmadinejad hafði þó verið nokkuð gagnrýninn á Íransstjórn síðustu ár.

