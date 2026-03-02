Íranir svara fyrir sig og Ísraelar ráðast gegn Hezbollah í Líbanon

Háværar sprengingar heyrðust í Jerúsalem, Dúbaí, Doha og Manama í morgun, er Íranir héldu áfram að gera árásir á skotmörk til að hefna fyrir hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna og Ísrael.
Yfirvöld í Ísrael segja loftvarnakerfi landsins hafa skotið niður eldflaugar frá Íran og þá gerðu Ísraelsmenn árásir á skotmörk í Líbanon, til að svara árásum Hezbollah. AFP hefur eftir yfirvöldum í Líbanon að 31 sé látinn þar í landi og 149 særðir.
Drónaárás var gerð á Akrotiri-herstöð Breta í Kýpur í nótt, aðeins klukkustundum eftir að Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, greindi frá því að Bretar hefðu ákveðið að heimila Bandaríkjamönnum að nota breskar herstöðvar til að gera árásir á skotmörk í Íran.
Engan sakaði í árásunum á herstöðina.
Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í gær að ný forysta í Íran vildi ræða við Bandaríkjamenn og hann hefði samþykkt það. Ali Larijani, yfirmaður öryggismála og fyrrverandi ráðgjafi Ayatollah Ali Khamenei, sagði hins vegar að Íranir hefðu ekki í hyggju að ganga samningaborðinu með Bandaríkjamönnum.
Blaðamaðurinn Jonathan Karl hjá ABC greindi frá því í nótt að Trump hefði sagt við hann að þeir kandídatar sem stjórnvöld vestanhafs hefðu séð fyrir sér sem mögulega arftaka Khamenei og klerkastjórnarinnar hefðu fallið í árásunum.
Trump hafði áður sagt að 48 háttsettir embættismenn hefðu fallið á fyrstu tveimur dögunum og þá höfðu miðlar í Ísrael það eftir þarlendum embættismönnum að 30 leiðtogar Írana hefðu verið drepnir á fyrstu 30 sekúndum árásanna.
Pete Hegseth, varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, mun halda blaðamannafund upp úr hádegi í dag að íslenskum tíma. Þá hefur verið greint frá því að hann og utanríkisráðherrann Marco Rubio muni eiga fundi með þingmönnum á morgun.