Hundruðum flugferða hefur verið aflýst í Miðausturlöndum og hundruð þúsunda farþega eru strandaglópar og helstu flugstöðvar í Mið-Austurlöndum eru lokaðar vegna stríðs Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Íslendingar eru víða í vandræðum í Asíu og Miðausturlöndum vegna lokanna.
Helstu flugvellir í Mið-Austurlöndum, þar á meðal Dúbaí sem er fjölfarnasta alþjóðlega flugstöð heims, voru lokaðir þriðja daginn í röð og flugferðum aflýst í kjölfarið.
Snemma á mánudag hafði þegar verið aflýst 1.239 flugferðum. Emirates Airlines, með aðsetur í Dúbaí, Etihad Airways, með aðsetur í Abu Dhabi, og Qatar Airways, með aðsetur í Doha, hafa samanlagt aflýst hundruðum flugferða.
Önnur flugfélög aflýstu ferðum um allt svæðið. Air India aflýsti flugferðum á sunnudag frá Delhi, Mumbai og Amritsar til stórborga í Evrópu og Norður-Ameríku. Tæplega 2.800 flugferðum var aflýst á laugardag og 3.156 á sunnudag, samkvæmt rakningarvefnum FlightAware.
Í frétt Guardian segir að hlutabréf í stórum flugfélögum hafi lækkað eftir margra daga truflanir en Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefur gefið í skyn að hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna gætu staðið yfir í nokkrar vikur.
Lofthelgi yfir Íran, Írak, Kúveit, Ísrael, Barein, Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Katar var enn nánast tóm á mánudag, samkvæmt flugrakningarvefsíðunni Flightradar24.
Áhrifin teygðu sig langt út fyrir Mið-Austurlönd og farþegar voru strandaglópar allt frá Balí til Frankfurt.
„Fyrir ferðalanga er engin leið að fegra þetta,“ er haft eftir Henry Harteveldt, sérfræðingi í flugiðnaði og forseta Atmosphere Research Group í frétt Guardian. „Þið ættuð að búa ykkur undir tafir eða aflýsingar næstu daga á meðan þessar árásir þróast og vonandi lýkur.“
Eftir að átökin breiddust út til Líbandon, þar sem Ísrael gerði loftárásir á suðurhluta Beirút eftir að Hezbollah, sem er í bandalagi við Íran, skaut flugskeytum á Ísrael, var stór hluti lofthelgi svæðisins áfram lokaður.
Þá kemur fram í frétt Guardian að auk þess skapi það annað flækjustig við að hefja flug á ný að áhafnir og flugmenn séu nú dreifðir um allan heim. Í fréttinni kemur einnig fram að átökin geti haft áhrif á flugfrakt og vöruflutninga sem og olíuverð. Þá hafi hlutabréf margra flugfélaga einnig fallið síðustu daga.
Fram kom í fréttum um helgina að samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hafi nokkur fjöldi íslenskra ríkisborgara á áhrifasvæðum í Miðausturlöndum haft samband við borgaraþjónustu ráðuneytisins. Þeim hafi verið veittar upplýsingar og aðstoð eftir fremsta megni.
Ferðaskrifstofan Kilroy, sem skipuleggur ferðir fyrir fólk til Asíu, Afríku og víða um heim, sagði á Facebook-síðu sinni í gær að þau fylgist náið með stöðunni og legðu fulla áherslu á að aðstoða viðskiptavini sem eigi bókað flug næstu daga.
„Sem stendur er lofthelgi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum lokuð, sem hefur áhrif á flugumferð á svæðinu. Þetta þýðir að sum flug geta hvorki tekið á loft né lent, meðal annars í Doha og Dubai,“ segir í færslunni.
Við færsluna hafa nokkrir skrifað athugasemdir. Til dæmis skrifar ein að þær séu fjórar saman í Dubai og hafi átt flug annað og eigi skipulagða ferð annars staðar daginn eftir og önnur að systir hennar sé í sömu aðstæðum en hafi ekkert heyrt í þeim. Þá er þriðja sem segir fjölskylduna hafa verið fasta á flugvelli í Asíu.