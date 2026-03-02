Erlent

Hundruð þúsunda far­þega stranda­glópar vegna stríðs í Íran

Lovísa Arnardóttir skrifar
Myndin er tekin á flugvelli í Taílandi þar sem fjöldi eru strandaglópar vegna lokanna í Katar og Dúbaí.
Hundruðum flugferða hefur verið aflýst í Miðausturlöndum og hundruð þúsunda farþega eru strandaglópar og helstu flugstöðvar í Mið-Austurlöndum eru lokaðar vegna stríðs Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Íslendingar eru víða í vandræðum í Asíu og Miðausturlöndum vegna lokanna.

Helstu flugvellir í Mið-Austurlöndum, þar á meðal Dúbaí sem er fjölfarnasta alþjóðlega flugstöð heims, voru lokaðir þriðja daginn í röð og flugferðum aflýst í kjölfarið.

Snemma á mánudag hafði þegar verið aflýst 1.239 flugferðum. Emirates Airlines, með aðsetur í Dúbaí, Etihad Airways, með aðsetur í Abu Dhabi, og Qatar Airways, með aðsetur í Doha, hafa samanlagt aflýst hundruðum flugferða.

Önnur flugfélög aflýstu ferðum um allt svæðið. Air India aflýsti flugferðum á sunnudag frá Delhi, Mumbai og Amritsar til stórborga í Evrópu og Norður-Ameríku. Tæplega 2.800 flugferðum var aflýst á laugardag og 3.156 á sunnudag, samkvæmt rakningarvefnum FlightAware.

Í frétt Guardian segir að hlutabréf í stórum flugfélögum hafi lækkað eftir margra daga truflanir en Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefur gefið í skyn að hernaðaraðgerðir Bandaríkjanna gætu staðið yfir í nokkrar vikur.

Flugumferð yfir Miðausturlöndum í morgun. Flightradar24

Lofthelgi yfir Íran, Írak, Kúveit, Ísrael, Barein, Sameinuðu arabísku furstadæmunum og Katar var enn nánast tóm á mánudag, samkvæmt flugrakningarvefsíðunni Flightradar24.

Áhrifin víða

Áhrifin teygðu sig langt út fyrir Mið-Austurlönd og farþegar voru strandaglópar allt frá Balí til Frankfurt.

„Fyrir ferðalanga er engin leið að fegra þetta,“ er haft eftir Henry Harteveldt, sérfræðingi í flugiðnaði og forseta Atmosphere Research Group í frétt Guardian. „Þið ættuð að búa ykkur undir tafir eða aflýsingar næstu daga á meðan þessar árásir þróast og vonandi lýkur.“

Eftir að átökin breiddust út til Líbandon, þar sem Ísrael gerði loftárásir á suðurhluta Beirút eftir að Hezbollah, sem er í bandalagi við Íran, skaut flugskeytum á Ísrael, var stór hluti lofthelgi svæðisins áfram lokaður.

Þá kemur fram í frétt Guardian að auk þess skapi það annað flækjustig við að hefja flug á ný að áhafnir og flugmenn séu nú dreifðir um allan heim. Í fréttinni kemur einnig fram að átökin geti haft áhrif á flugfrakt og vöruflutninga sem og olíuverð. Þá hafi hlutabréf margra flugfélaga einnig fallið síðustu daga.

Fram kom í fréttum um helgina að samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hafi nokkur fjöldi íslenskra ríkisborgara á áhrifasvæðum í Miðausturlöndum haft samband við borgaraþjónustu ráðuneytisins. Þeim hafi verið veittar upplýsingar og aðstoð eftir fremsta megni.

Íslendingar líka í vandræðum

Ferðaskrifstofan Kilroy, sem skipuleggur ferðir fyrir fólk til Asíu, Afríku og víða um heim, sagði á Facebook-síðu sinni í gær að þau fylgist náið með stöðunni og legðu fulla áherslu á að aðstoða viðskiptavini sem eigi bókað flug næstu daga.

„Sem stendur er lofthelgi í Sameinuðu arabísku furstadæmunum lokuð, sem hefur áhrif á flugumferð á svæðinu. Þetta þýðir að sum flug geta hvorki tekið á loft né lent, meðal annars í Doha og Dubai,“ segir í færslunni.

Við færsluna hafa nokkrir skrifað athugasemdir. Til dæmis skrifar ein að þær séu fjórar saman í Dubai og hafi átt flug annað og eigi skipulagða ferð annars staðar daginn eftir og önnur að systir hennar sé í sömu aðstæðum en hafi ekkert heyrt í þeim. Þá er þriðja sem segir fjölskylduna hafa verið fasta á flugvelli í Asíu.

