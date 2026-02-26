Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Hólmfríður Gísladóttir skrifar 26. febrúar 2026 12:40 Drónar Ukrspecsystems prófaðir í Rivne í Úkraínu. Getty/Vólódimír Trasov Úkraínski drónaframleiðandinn Ukrspecsystems hefur opnað verksmiðju í í Mildenhall í Suffolk á Englandi. Verksmiðjan mun framleiða dróna til notkuna á vígvellinum í Úkraínu. Samkvæmt fyrirtækinu verður framleiðslugeta verksmiðjunnar allt að þúsund drónar á mánuði. Rory Chamberlain, framkvæmdastjóri Ukrspecsystems á Bretlandseyjum, bendir á það í samtali við BBC að drónar séu nýr leikmaður á skákborðinu þegar kemur að hernaði. Drónahernaður hafi bæði breytt sókn Rússa en einnig vörnum Úkraínumanna. Chamberlain segir verksmiðjuna munu skapa hundruð starfa. Hún er staðsett í nágrenni Elmsett-flugvallarins, þar sem drónarnir verða prófaðir og flugmenn þeirra þjálfaðir. Ukrspecsystems ku vera stærsti drónaframleiðandi Úkraínu. Fyrirtækið er sagt framleiða átta tegundir dróna, sem hafi verið mikið notaðir frá því að innrás Rússa hófst árið 2022. BBC hefur eftir breska herforingjanum Andy Boardman, sem fer fyrir Interflex, hernaðarsamstarfi Breta og Úkraínumanna, að þjálfun í að fljúga drónum sé nú fastur liður í allri herþjálfun. Bretland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Rússland Mest lesið Keyrði inn í hvítan vegg: „Í besta falli vítavert gáleysi“ Innlent Voru að tína dópið úr töskunni þegar löggan réðst til atlögu Innlent Mette boðar óvænt til kosninga Erlent Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Erlent Vilja borgarlest í stað borgarlínu Innlent Tækinu ekki ekið of hratt þó hraðinn segi ekki allt Innlent Þorsteinn hættur hjá Deloitte þrátt fyrir sýknu Innlent Stranger Things-fossinn gæti orðið vinsælastur Innlent Háskólinn lagði stúdenta Innlent Þrautaganga Ingva og fjölskyldu: Svefnleysi, bræðiköst og flogveiki en engin úrræði Innlent Fleiri fréttir Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Íslendingar geti verið stoltir af stuðningnum við Úkraínumenn Jagland á sjúkrahúsi í kjölfar ákærunnar Komu forsætisráðherranum í var vegna sprengjuhótunar Fjögur ár frá innrás Rússa: Sorg sé ekki nógu stórt orð Ráðast Bandaríkin á Íran? Segja Trump munu reiða sig á ráðgjöf Witkoff og Kushner Sendi Epstein sænsk kvenleiðtogaefni Nick Reiner segist saklaus af því að hafa myrt foreldra sína Áhrif stóraukins geimrusls á lofthjúpinn óþekkt Forsætisráðherra sækir minningarathöfn og fundi í Kænugarði Samþykktu Suðureyjargöng og hækkun eftirlaunaaldurs Sendiherra sem missti stöðuna vegna tengsla við Epstein handtekinn Hundruð milljarða í að verja strandir fyrir ágangi sjávar Yngsti forsætisráðherrann sór embættiseið Norðaustan stórhríð hrellir íbúa austurstrandar Bandaríkjanna Sjá meira