Úkraínu­menn opna drónaverksmiðju á Eng­landi

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Drónar Ukrspecsystems prófaðir í Rivne í Úkraínu.
Drónar Ukrspecsystems prófaðir í Rivne í Úkraínu. Getty/Vólódimír Trasov

Úkraínski drónaframleiðandinn Ukrspecsystems hefur opnað verksmiðju í í Mildenhall í Suffolk á Englandi. Verksmiðjan mun framleiða dróna til notkuna á vígvellinum í Úkraínu.

Samkvæmt fyrirtækinu verður framleiðslugeta verksmiðjunnar allt að þúsund drónar á mánuði.

Rory Chamberlain, framkvæmdastjóri Ukrspecsystems á Bretlandseyjum, bendir á það í samtali við BBC að drónar séu nýr leikmaður á skákborðinu þegar kemur að hernaði. Drónahernaður hafi bæði breytt sókn Rússa en einnig vörnum Úkraínumanna.

Chamberlain segir verksmiðjuna munu skapa hundruð starfa. Hún er staðsett í nágrenni Elmsett-flugvallarins, þar sem drónarnir verða prófaðir og flugmenn þeirra þjálfaðir.

Ukrspecsystems ku vera stærsti drónaframleiðandi Úkraínu. Fyrirtækið er sagt framleiða átta tegundir dróna, sem hafi verið mikið notaðir frá því að innrás Rússa hófst árið 2022.

BBC hefur eftir breska herforingjanum Andy Boardman, sem fer fyrir Interflex, hernaðarsamstarfi Breta og Úkraínumanna, að þjálfun í að fljúga drónum sé nú fastur liður í allri herþjálfun.

Bretland Úkraína Innrás Rússa í Úkraínu Hernaður Rússland

