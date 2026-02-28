Trump: Khamenei látinn Agnar Már Másson skrifar 28. febrúar 2026 19:43 Khamenei er talinn vera látinn. Ayatollah Ali Khamenei, æðsti leiðtogi Íran, er sagður látinn eftir umfangsmiklar loftárásir Ísraelsmanna og Bandaríkjamanna á Íran í dag. Þetta segir Bandaríkjaforseti en aðsetur Khamenei í Teheran var lagt í rúst í árásunum í dag. „Khamenei, einn illkvittnasti maður sögunnar, er látinn,“ skrifaði Donald Trump Bandaríkjaforseti í færslu á Truth Social í kvöld. Þetta er fyrsta opinbera staðfestingin á andláti æðstaklerksins en ísraelskir og bandarískir miðlar höfðu aftur á móti greint frá andlátinu með vísan til ónafngreindra ráðamanna í Ísrael. Forsetinn skrifar að fleiri ráðamenn hafi verið felldir í árás á aðsetur forsetans í morgun sem var gerð í samvinnu við Ísraelsher. „Þetta markar ekki aðeins réttlæti fyrir írönsku þjóðina, heldur fyrir alla Bandaríkjamenn og það fólk frá mörgum löndum um allan heim sem Khamenei og blóðþyrst glæpagengi hans hafa drepið eða limlest,“ heldur Bandaríkjaforsetinn áfram, en Trump hefur verið ómyrkur í máli um það að hann vilji að nýir menn taki við stjórnartaumunum í Íran. Færsla Trumps í kvöld.Aðsend Hið minnsta tvö hundruð létust í árásunum í Íran og á áttunda hundruð særðust til viðbótar, að sögn Rauða hálfmánans í Íran. „Þetta er einstakt tækifæri fyrir írönsku þjóðina til að endurheimta land sitt,“ bætir hann við. Þá vill forsetinn meina að fréttir berist nú af því að margir úr íranska byltingaverðinum, hernum og öðrum öryggissveitum vilji nú leggja niður vopn. Fréttin hefur verið uppfærð eftir að Trump staðfesti andlát Khamenei. Íran Ísrael Bandaríkin Donald Trump Mest lesið Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Erlent Trump: Khamenei látinn Erlent Fóru með fórnarlambið út að Gróttuvita og börðu með felgulykli Innlent Skóli blásinn af og foreldrar eitt stórt spurningarmerki Innlent Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Erlent Borgin biðst afsökunar: „Þetta er svo petty af hálfu borgarinnar“ Innlent „Fyrir löngu búið að fara yfir þolmörk starfsfólks Ölduselsskóla“ Innlent Þau skipa lista Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík Innlent Vaktin: Sautján vélar á röngum velli og flugferðum aflýst Innlent Slitin drifkeðja bifhjóls olli banaslysi á Miklubraut Innlent Fleiri fréttir Trump: Khamenei látinn Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Mega ekki skilgreina AfD öfgasamtök í bili Svaraði spurningum um Epstein og fljúgandi furðuhluti Pakistanar gerðu loftárásir á Afganistan í nótt Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Nýr Louvre-stjóri sóttur til Versala Fyrrverandi kærasta segir Høiby oft hafa gripið um háls hennar Hefja ræðismannaþjónustu í landtökubyggð á Vesturbakkanum Tíðindalítil en metlöng stefnuræða Sjö gámar frá Íslandi á leið til Úkraínu Noregskonungur á sjúkrahús á Tenerife Íslendingar geti verið stoltir af stuðningnum við Úkraínumenn Jagland á sjúkrahúsi í kjölfar ákærunnar Komu forsætisráðherranum í var vegna sprengjuhótunar Sjá meira