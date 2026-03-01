Hernaðaraðgerðum haldið áfram þar til „öllum markmiðum okkar er náð“ Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar 1. mars 2026 21:50 Donald Trump Bandaríkjaforseti birti ávarp sitt á samfélagsmiðlum í kvöld. Skjáskot Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Bandaríkin ekki munu hætta hernaðaraðgerðum sínum í Íran fyrr en hverju einasta markmiði sé náð. Hann kveðst eiga von á frekara mannfalli innan raða Bandaríkjahers en heitir því að hefna hinna föllnu og segir klerkastjórnina heyja stríð við siðmenninguna. Hann birti ávarp á samfélagsmiðlum fyrir skömmu þar sem hann fór yfir atburði undanfarins eins og hálfs sólarhrings. „Í gærkvöldi ómuðu fagnaðaróp írönsku þjóðarinnar á götum úti um allt Íran. Öll herstjórnin er farin og margir þeirra vilja gefa sig fram til að bjarga lífi sínu. Þeir vilja friðhelgi og þeir hringja í þúsundatali,“ sagði hann. „Hernaðaraðgerðir standa yfir af fullum krafti og þeim verður haldið áfram þar til hverju einasta markmiði okkar er náð. Við höfum háleit markmið.“ Fleiri muni falla Í dag var greint frá því að þrír Bandaríkjamenn hefðu fallið í átökunum og fleiri alvarlega særðir. Frekari upplýsingar um andlát þeirra og hvernig þau bar að liggja ekki fyrir. „Fyrr í dag greindi miðlæg stjórnstöð hersins (e. CENTCOM) að þrír bandarískir hermenn hefðu fallið. Við syrgjum þessa sönnu föðurlandsvini öll sem eitt sem fórnuðu lífi sínu í þágu þjóðarinnar.“ „Því miður, verða þeir líklega fleiri. Það er því miður þannig sem það er. Við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir það. En Bandaríkin munu hefna þeirra og koma þungu höggi á hryðjuverkamennina sem háð hafa stríð gegn siðmenningunni. Þeir hafa háð stríð gegn sjálfri siðmenningunni,“ sagði Trump. Restin undir Írönum komin Að lokum hvatti hann byltingarvörðinn til að leggja niður vopn sín, ella eigi þeir dauðann vísan. „Ég skora á alla íranska föðurlandsvini sem þrá frelsið að grípa þetta tækifæri, vera hugrakkir, vera djarfir, vera hetjur og endurheimta land sitt. Ameríka stendur með ykkur. Ég gaf ykkur loforð og ég stóð við það loforð. Restin er undir ykkur komin en við verðum til staðar til að hjálpa,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti. Íran Bandaríkin Mest lesið Skiptu út Smjörva fyrir Bertolli: „Aurarnir vega þyngra“ Innlent Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Erlent Heitir að sökkva öllum íranska flotanum Erlent Ekki nóg af sætum, salernum, mat eða upplýsingum Innlent Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Erlent Gerir stólpagrín að Von der Leyen Erlent Íslendingar óska eftir aðstoð Innlent Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Erlent „Ég hef kostað ríkið rúmar sex hundruð milljónir“ Fréttir Appelsínugul viðvörun á morgun Veður Fleiri fréttir Hernaðaraðgerðum haldið áfram þar til „öllum markmiðum okkar er náð“ Sprengdu höfuðstöðvar byltingarvarðarins í loft upp Heitir að sökkva öllum íranska flotanum Fyrrverandi forseti Írans drepinn í loftárás Þrír bandarískir hermenn fallnir í átökum við Íran Gerir stólpagrín að Von der Leyen Hefja skothríð á „hjarta“ Teheran Klerkurinn felldur í fyrstu lotu Stríðið muni halda áfram út vikuna Trump: Khamenei látinn Fjöldi látinn eftir að herþota hafnaði á hraðbraut Ávarp Trumps: Muni læra að véfengja ekki styrk Bandaríkjanna Ísrael og Bandaríkin ráðast á Íran Neita að heimila Pentagon að nota gervigreindina í fjöldaeftirlit Dróni á sveimi nærri flugmóðurskipi í Malmö líklega rússneskur Starfsmönnum sendiráðsins gefinn kostur á að fara og þá strax í dag Mega ekki skilgreina AfD öfgasamtök í bili Svaraði spurningum um Epstein og fljúgandi furðuhluti Pakistanar gerðu loftárásir á Afganistan í nótt Bandarískur reynslubolti gómaður við að þjálfa Kínverja Úkraínumenn opna drónaverksmiðju á Englandi Mette boðar óvænt til kosninga Alvarleg hótun gegn orkukerfi Norðurlandanna Segjast hafa skotið hryðjuverkamenn á bandarískum báti Hyggjast gefa í kjarnorku- og eldflaugaáætlanir sínar Evrópskir unglingar reykja mest allra af rafrettum Ráðamenn tvísaga um markmið viðræðanna við Íran Gögn um ásökun konu á hendur Trump vantar í Epstein-skjölin Boðaði þingkosningar í skyndi Fjarhægriflokkur sakaður um „kerfisbundna frændhygli“ Sjá meira