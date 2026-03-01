Erlent

Hernaðar­að­gerðum haldið á­fram þar til „öllum mark­miðum okkar er náð“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Donald Trump Bandaríkjaforseti birti ávarp sitt á samfélagsmiðlum í kvöld.
Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Bandaríkin ekki munu hætta hernaðaraðgerðum sínum í Íran fyrr en hverju einasta markmiði sé náð. Hann kveðst eiga von á frekara mannfalli innan raða Bandaríkjahers en heitir því að hefna hinna föllnu og segir klerkastjórnina heyja stríð við siðmenninguna.

Hann birti ávarp á samfélagsmiðlum fyrir skömmu þar sem hann fór yfir atburði undanfarins eins og hálfs sólarhrings.

„Í gærkvöldi ómuðu fagnaðaróp írönsku þjóðarinnar á götum úti um allt Íran. Öll herstjórnin er farin og margir þeirra vilja gefa sig fram til að bjarga lífi sínu. Þeir vilja friðhelgi og þeir hringja í þúsundatali,“ sagði hann.

„Hernaðaraðgerðir standa yfir af fullum krafti og þeim verður haldið áfram þar til hverju einasta markmiði okkar er náð. Við höfum háleit markmið.“

Fleiri muni falla

Í dag var greint frá því að þrír Bandaríkjamenn hefðu fallið í átökunum og fleiri alvarlega særðir. Frekari upplýsingar um andlát þeirra og hvernig þau bar að liggja ekki fyrir.

„Fyrr í dag greindi miðlæg stjórnstöð hersins (e. CENTCOM) að þrír bandarískir hermenn hefðu fallið. Við syrgjum þessa sönnu föðurlandsvini öll sem eitt sem fórnuðu lífi sínu í þágu þjóðarinnar.“

„Því miður, verða þeir líklega fleiri. Það er því miður þannig sem það er. Við munum gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir það. En Bandaríkin munu hefna þeirra og koma þungu höggi á hryðjuverkamennina sem háð hafa stríð gegn siðmenningunni. Þeir hafa háð stríð gegn sjálfri siðmenningunni,“ sagði Trump.

Restin undir Írönum komin

Að lokum hvatti hann byltingarvörðinn til að leggja niður vopn sín, ella eigi þeir dauðann vísan.

„Ég skora á alla íranska föðurlandsvini sem þrá frelsið að grípa þetta tækifæri, vera hugrakkir, vera djarfir, vera hetjur og endurheimta land sitt. Ameríka stendur með ykkur. Ég gaf ykkur loforð og ég stóð við það loforð. Restin er undir ykkur komin en við verðum til staðar til að hjálpa,“ sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti.

